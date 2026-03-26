Показват как ще изглежда бюлетината за вота на 19 април

Първи искри след жребия на ЦИК: Вижте как политиците разчетоха номерата си за вота на 19 април

Над 60 000 български граждани в 68 държави са подали заявления за гласуване в чужбина

О бразците на хартиената и електронна бюлетини за гласуване на предсрочните парламентарни избори на 19 април ще бъдат представени в Централната избирателна комисия (ЦИК). Заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева ще представи бюлетините по време на редовния седмичен брифинг, посветен на вота, съобщиха от пресцентъра на Комисията.

ЦИК тегли номерата на партиите и коалициите в бюлетината

В изборите ще участват 24 формации - 14 партии и 10 коалиции. Формациите имат регистрирани кандидатски листи във всички изборни райони. Има един независим кандидат в Смолян.

ЦИК изтегли номерата на партиите и коалициите в бюлетината

През април ще е осмият парламентарен вот от 2021 г. насам. На 4 април 2021 г. се проведоха редовни парламентарни избори, след което шест предсрочни вота. Изборите на 19 април ще бъдат седмите предсрочни след редовните на 4 април 2021 г.