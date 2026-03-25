Задържаха началника на пощата в Кърджали

З адържан е ръководителят на Областната пощенска станция - гр. Кърджали, съобщи във Фейсбук временно изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев.

"От събраната информация става ясно, че той е заплашвал и убеждавал служители на хуманитарна организация да обясняват на получаващи хранителни помощи в кърджалийското село Бенковски, че хранителните продукти се дават от определена партия, за която трябва да гласуват на предстоящите избори на 19 април", посочи Кандев.

"В хода на бързото производство са разпитани трима души. Двама от тях пред съдия. Задържан е ръководителят на Областната пощенска станция - гр. Кърджали", добави Кандев.