Любопитно

Храните, които най-много вредят на мозъка ви

26 март 2026, 06:40
Източник: iStock

И зследователи от Вирджиния Тек са се фокусирали върху пирамидата на нездравословните храни, за да класират най-вредните ѝ членове, и са открили, че ултрапреработените меса и напитки са най-лоши за здравето на мозъка.

Хората, които са консумирали една или повече допълнителни порции от тези храни, са показали значително повишен риск от развитие на когнитивни нарушения, включително такива, свързани с форми на деменция като болестта на Алцхаймер.

Използвайки данни от проучването за здраве и пенсиониране на Университета в Мичиган, изследователите са проследили 4750 жители на САЩ на възраст 55 или повече години, за да оценят как се е развило здравето им за период до 7 години, като са оценявали когнитивния им статус на всеки две години от 2014 до 2020 г.

Подобни проучвания са изследвали преди това неблагоприятните ефекти на ултрапреработените храни (УПХ) като цяло , въпреки че изследователите все още не са сравнявали отделни категории. Известно е, че здравните разходи от диета, богата на УПХ, включват затлъстяване, диабет тип 2 , сърдечно-съдови заболявания, тревожност, депресия и увеличаване на общата смъртност.

Не е изненадващо, че диетите с високо съдържание на UPF също имат вредно въздействие върху здравето на мозъка. Остава обаче един по-специфичен въпрос: кои специфични вредни храни са причина за тези асоциации, ако има такива?

Отговорът (за съжаление, за мнозина) обхваща някои от най-консумираните комфортни храни, известни на кулинарната наука: меса и напитки, което означава, че пицата и колата за любителите на месо биха могли да се комбинират, за да създадат двойна мозъчна бомба.

За да тестват общата връзка с когнитивния спад, изследователите са използвали общи оценки на здравето на мозъка. Те са тествали както капацитета за незабавно, така и за забавено припомняне, заедно с други оценки, като например броене назад или изваждане на няколко числа подред.

Като цяло 1363 от участниците са развили когнитивно увреждане. Тези, които са консумирали поне една допълнителна порция ултрапреработени животински продукти на ден, са показали 17% повишен риск от развитие на когнитивни проблеми.

Подсладените със захар напитки, като газирани напитки, студени чайове и сладки плодови напитки, са само малко по-малко вредни за мозъка, тъй като хората, които консумират поне една допълнителна порция на ден, показват 6% увеличение на риска от развитие на когнитивни проблеми.

Интересното е, че проучването установи, че общата консумация на непероксидни полифосфати (UPF) не е била значително свързана с повишен риск от когнитивни нарушения. Нито пък други UPF, като например намазки, сладкиши, солени закуски, храни на зърнена и млечна основа или готови за консумация ястия.

Съответно, това ново изследване показва, че пациентите имат прост, макар и не непременно лесен, начин за защита на здравето на мозъка си: да направят промени в диетата си, за да избягват ултрапреработени меса и газирани напитки.

„Има неща, които можете да промените. Това са умереност и разумност и баланс в хранителния ви избор“, казва Бренда Дейви, професор по човешко хранене, храни и упражнения във Вирджиния Тек и съавтор на изследването. 

Всъщност, изобилието от нездравословна храна може да е шокиращо. Около 65% от храните и 38% от напитките, закупени от американските домакинства през 2020 г., са били считани за нездравословни хранителни продукти (UPF), които се характеризират с висока индустриална преработка и наличието на изкуствени оцветители, ароматизатори и емулгатори – добавки, които не присъстват в домашно приготвените ястия.

Освен това, както по-младите поколения, така и по-възрастните хора получават повече от половината от дневните си калории от тези непероксидни полифосфати (UPF).

Авторите предполагат, че курсовете по готварство биха могли да предложат решаваща интервенция в здравеопазването – знанието какво да се яде и как да се приготвя, може да бъде половината от битката при вземането на по-добри хранителни решения.

Както заключава Бен Кац, учен по човешко развитие от Технологичния университет на Вирджиния: „Едно е да спазваш диета, а съвсем друго е да дадеш на хората кулинарни умения, за да приготвят тази диета“.

Така че, макар статистиката за нездравословната храна да изглежда обезсърчителна, поне има ясна и постижима стратегия за справяне с упадъка.

Източник: sciencealert    
Последвайте ни

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

