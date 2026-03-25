Иран призна, че разглежда плана на САЩ за мир
И ранският външен министър Абас Араки заяви, че Иран не възнамерява да води преговори със САЩ и че Техеран ще продължи да се бори, след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон е предложил план за мир, предаде АФП.

"В момента нашата политика е продължаване на съпротивата. Не планираме да преговаряме – досега не е имало преговори и вярвам, че позицията ни е напълно принципна. Да се говори за преговори сега би било признание за поражение", заяви Араки.

Той заяви, че американският план за прекратяване на войната в момента се разглежда от висшите органи на властта в Техеран, но размяната на съобщения чрез посредници „не означава, че в момента се водят преговори със САЩ", предаде „Ройтерс".

Араки допълни, че Ормузкият проток е „затворен само за врагове" и отбеляза, че въоръжените сили на Техеран вече са "осигурили безопасно преминаване" за кораби от приятелски държави. Тази информация не е потвърдена от други източници. Освен това САЩ имат участие в добива и транспортирането на голяма част от петрола от района на Персийския залив.

По-рано днес египетският външен министър Бадр Абделати потвърди, че САЩ имат план за прекратяване на войната с Иран, предаде ДПА.

"Има проект на план, изготвен от САЩ, който е бил изпратен до иранската страна и сега е проучван", заяви Абделати пред журналисти. Той добави, че не може да коментира конкретните точки от плана.

"Надяваме се, че скоро ще има директни преговори между засегнатите страни", посочи Абделати.

"Няма да престанем да полагаме всички усилия", подчерта външният министър и добави, че опитите за посредничество продължават "денонощно". 

Египетското правителство поддържа контакти контакти с Иран само "чрез един канал", а именно външното министерство в Техеран, отбеляза Абделати.  

Източник: БГНЕС, БТА    
