НАТО започва съвместна тренировка Neptune Strike 26-1 във въздушното пространство на България

С ъвместна тренировка във въздушното пространство на България (над учебен полигон "Ново село" и в североизточната част на страната) в рамките на Мерките по усилена бдителност на НАТO "Neptune Strike" 26-1 ще се проведе днес и утре, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

"Neptune Strike" демонстрира способностите на НАТО да използва и интегрира многонационални морски и ударни сили в кратки срокове и на големи разстояния, както и способността на НАТО да защитава цялата територия на алианса, чрез координирани действия във въздушния, сухопътния и морския домейн, обясниха от министерството.

Български изтребители МиГ-29 и гръцки F-16 проведоха съвместни тренировъчни полети в средата на март.