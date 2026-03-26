11 умения, които родителите ни владееха, но поколението Z губи напълно

М ного хора днес нямат уменията, които техните родители са притежавали. С напредването на технологиите и променящите се приоритети между поколенията, акцентът върху усвояването на специфични житейски умения е намалял. В резултат на това поколението Z (Gen Z) пропуска различни основни способности.

От изграждането на професионални контакти до разчитането на карта – дълъг списък от решаващи умения вече не са им познати. И така, какви важни житейски умения са нужни на Gen Z, но те често не ги разбират? И кой носи отговорността за тази пропаст?

1. Те не могат да четат или пишат ръкописно

Поради промени в училищните учебни програми, много представители на Gen Z никога не са учили ръкописно писане. Тази липса на знания им пречи да четат исторически документи и лични семейни дневници, написани ръкописно.

За страничните наблюдатели ръкописното писмо може да не изглежда много важно, особено след като се възприема като ненужно. И все пак, липсата на умения за писане усложнява способността за четене, което се превръща в проблем. Много исторически семейни дневници в архивните колекции са написани ръкописно, което поставя предизвикателства пред тези, които не могат да ги дешифрират.

Младите поколения може да се затрудняват да интерпретират тези сантиментални късчета история толкова бързо, колкото предишните поколения, което ги кара да губят значително.

2. Затрудняват се да смятат наум

Gen Z все по-често не може да пресмята наум, разчитайки твърде много на калкулатори. Тази зависимост ограничава способността им да решават проблеми без дигитална помощ, засягайки цялостните им математически и когнитивни умения.

Нека си признаем: математиката по принцип е доста трудна. В интерес на истината, тя вече не се преподава както преди и в резултат на това умението да се смята наум избледнява.

В ерата на технологиите, защо Gen Z биха почувствали нужда да смятат наум, когато могат да го направят на калкулатор? За съжаление, този манталитет кара Gen Z и другите поколения да се чувстват твърде удобно, разчитайки на удобството, което спира тяхното израстване.

3. Не знаят как се чете карта

С GPS и дигиталната навигация, Gen Z никога не е трябвало да се учи как да чете класическа карта. Въпреки че четенето на карти може да изглежда остаряло, то все още е полезно за специфични кариери и може да бъде жизненоважно при извънредни ситуации.

Да се научиш да шофираш може да бъде плашещо. За мнозина GPS-ът е спасител, облекчаващ предизвикателствата при запаметяването на пътища. Всяко ново изобретение обаче има своята цена и в момента способността за четене на карта е умение, което се губи.

Повечето хора вече нямат нужда от карти – GPS-ът е стандартна функция на повечето устройства и нови автомобили. Но само защото Gen Z няма нужда да го знае, не означава, че не трябва. Това е основно умение за оцеляване, което е полезно да се научи независимо от епохата ни.

4. Не знаят как да готвят основни ястия

Gen Z често разчита на приложения за доставка на храна и бързо хранене, което се отразява на здравето им. Научаването да готвят основни ястия би им помогнало да правят по-здравословен избор на храна и да водят по-балансиран начин на живот.

Докато растяха, много млади хора се шегуваха: „Дори вода не мога да сваря“, подчертавайки липсата на умения за готвене. С популярността на различни приложения за доставки на храна, повечето от тях не са мотивирани да се учат. Храненето навън е вредно, то често води до по-висок индекс на телесна маса и повишена консумация на наситени мазнини, захар и натрий, докато приемът на фибри намалява.

Тези неща могат да съкратят продължителността на живота, ако човек не внимава.

5. Липсва им основен етикет

Gen Z игнорира базовия етикет, като маниери на масата и правилно социално поведение. Това може да навреди на кариерата и социалните им взаимоотношения, особено във важни ситуации, в които първото впечатление е от значение.

Независимо дали ни харесва или не, първото впечатление може да създаде или да провали нечии възможности. Независимо дали сте на интервю за работа или на вечеря с бъдещи свекъри/тъстове, доброто впечатление се свежда до базовия етикет. За съжаление, на Gen Z му липсва това умение.

Скорошно проучване разкри, че 73% от британците смятат, че хората днес обръщат по-малко внимание на маниерите на масата в сравнение с миналото. Констатациите сочат още, че 77% от Gen Z не спазват правилото за лактите извън масата, 37% не се притесняват да вземат храна от чиниите на другите, а 77% не дават приоритет на правилното използване на нож и вилица.

На пръв поглед това може да не изглежда като голям проблем. И все пак, ако някой има лош етикет, когато това е най-важно, той неволно ще пропусне възможности. Веднъж формирано, първото впечатление се променя трудно.

6. Не могат да шият

Шиенето, някога обичайно умение, сега рядко се преподава. Gen Z не може да зашие дори копче, което води до ненужни разходи и допринася за цикъла на „бързата мода“.

Бабите и дядовците на Gen Z вероятно са знаели как да шият и плетат. Тогава хората са искали да живеят пестеливо и не са чувствали нужда да плащат за нови дрехи, когато са могли бързо да поправят старите си. За съжаление времената се промениха и основното умение за шиене до голяма степен беше забравено.

7. Избягват пазаруването на живо

Gen Z предпочита онлайн пазаруването и пропуска опита и уменията, свързани с пазаруването на място. Тяхното разчитане на дигитални покупки също им пречи да реализират потенциални спестявания и практически ползи от покупките в магазина.

В днешно време всички са заети. Малко хора имат време да посетят магазина за хранителни стоки лично. Въпреки това повечето успяват да го включат в графиците си. За разлика от тях, Gen Z избягва физическите магазини изцяло.

Разбираемо е, че онлайн пазаруването е по-лесно. Те не искат да се справят с трафика, касиерите или непознати хора в същия коридор. Удобството обаче идва на съответната цена – често по-високи цени на хранителните стоки, такси за доставка и по-скъпи артикули. Ако целта е да се спестят пари, пазаруването във физически магазини е за предпочитане.

8. Не знаят как да извършват основни домашни ремонти

Gen Z рядко се учи как да поправя основни неща вкъщи. Без тези умения те харчат повече за техници и не могат да се справят самостоятелно с обичайни битови проблеми.

По-възрастните поколения обикновено се справят сами с поддръжката на дома – от смяна на маслото на колата до смяна на крушка и елементарни ВиК поправки. Но помолете някой от Gen Z да отпуши мивката и може да имате проблем. Липсата на практически опит води до загуба на тези умения.

9. Избягват да се учат да шофират

Много представители на Gen Z пропускат шофьорските курсове, избирайки споделено пътуване и обществен транспорт. Това спестява разходите за притежание на автомобил, но отнема свободата и удобството, които шофирането предлага.

Някога шофирането се е смятало за следващата стъпка към зрелостта. За тези, които живеят далеч от града, това дори не е въпрос на избор. Но за останалите, при наличието на градски транспорт и Uber, шофирането просто не е приоритет.

10. Не знаят как да градинарстват

Gen Z са склонни да стоят на закрито, често пропускайки възможностите да се научат на градинарство. То осигурява облекчаване на стреса, достъп до прясна храна и начин за преоткриване на природата.

Американската асоциация за белодробни заболявания съобщава, че хората прекарват до 90% от деня си на закрито. Тази реалност обяснява защо мнозина губят уменията си за градинарство. Въпреки това, градинарството предлага ползи отвъд финансовите спестявания. Проучване от 2018 г. отбелязва, че прекарването на време на открито може да облекчи негативните емоции и да понижи кръвното налягане.

11. Изпитват затруднения при общуване лице в лице

Gen Z често има проблеми с разговорите на живо, особено във важни или съдбоносни ситуации. Разчитането им на дигитална комуникация пречи на способността им да изграждат силни лични взаимоотношения и да успяват професионално.

Поради „епидемията от самота“, мнозина в това поколение се борят с комуникационните умения в сравнение с по-възрастните. Предизвикателствата често възникват при по-сериозни дискусии с шефове, преподаватели или потенциални романтични партньори.

Изследвания от 2021 г. показват, че Gen Z са по-склонни към антисоциално поведение в сравнение с хората на 40-50 години. Gen Z може бавно да подобри тези умения, като се принуждава да излиза от зоната си на комфорт.