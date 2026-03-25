Милиарди за пътища без резултат: Какво разкриват проверките в АПИ

С лужебната власт със скандални разкрития за милиони похарчени средства в АПИ. Става въпрос за договори за ремонт и строителство на пътища, които вместо за 5 години, са били похарчени само за една. Реални действия по пътните настилки почти няма, а агенцията може да се окаже в патова ситуация и без пари. „Изразходени средства, недовършени ремонти и съмнения за нередности в пътната агенция” – такава картина описва служебната власт, предава NOVA.

Започват проверки на един по един от ремонтите, за които са били изразходвани средствата. Освен това стана ясно, че е било бавено сключването на договори за обществени поръчки, които да подсигурят ремонта и строежа на други пътни участъци в страната.

Регионалният министър: АПИ дължи 752 милиона евро

„Искам да стане ясно на мен и на всички български граждани как така парите, които бяха предвидени за ремонт и поддръжка на пътищата за четири години, бяха изхарчени за една. Ако в страна с толкова много жертви корупцията изяжда парите за ремонти на пътищата, това не е кражба на пари, а наистина кражба на животи”, категоричен беше служебният премиер Андрей Гюров.

Служебният регионален министър представи и конкретни данни след направените финансови проверки. „Има нередности по няколко направления. Обществената поръчка за мантинели – 590 млн. евро, за срок от 5 години. Второто направление – договорите за текущ ремонт и поддръжка на пътищата”, посочи Николай Найденов.

И допълва - предходният ръководен екип на АПИ не просто е разходил за кратък срок почти всички средства, но и не е извършил реални действия.

„Нещата са меко казано скандални. Общата стойност тогава е била 2,2 милиарда евро. До 19 февруари тази година – възлаганията по тези договори 2,251 милиарда евро”, каза той.

Гюров със сериозни обвинения: В АПИ се краде, вместо да се ремонтира

Проверката е разкрила още и големи дългове на АПИ на стойност над 750 млн. евро. NOVA потърси бившия шеф на пътната агенция, който беше сменен дни след идването на служебния кабинет. „Не само е невярно, а е и груба политическа спекулация. Договорът по ТРП е подписан при министър Цеков и зам.- министър Найденов в края на 2023 г. и началото на 2024 г. Съответно на всичките ремонтни дейности по план трябва да приключат до 2026 г., за да се изпълни 4-годишният срок. Парите по договора са приключили, защото са възложени работи за извършване в рамките на следващите две години”, обясни Йордан Вълчев.

Сред един от многото лоши примери от кабинета посочват пътя между Костенец и Самоков, откъдето следва да премине Джиро д’Италия.

„Направена е оценка от страна на АПИ на стойност 10 млн. евро, държавата е гласувала парите и са предоставени. Само за 2 месеца от ръководството са решили, че тази сума е ескалирала до 55 млн. евро”, каза Найденов.

Всички констатации на вътрешната проверка в регионалното министерство вече са насочени към МВР и Агенцията за държавна финансова инспекция. Ще се определи има ли виновни, или наказани.