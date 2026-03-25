България

Милиарди за пътища без резултат: Какво разкриват проверките в АПИ

Започват проверки на един по един от ремонтите

25 март 2026, 20:11
Сигнал за предизборна агитация в ловешко училище

Регионалният министър: АПИ дължи 752 милиона евро

Трайков: Ще осигурим оригинални части от Русия за АЕЦ

Петима задържани за схемата с фалшивите 1,2 млн. евробанкноти

Предстои рязък обрат във времето: Зимата се завръща с дъжд и сняг

МС сезира КС заради наложените от парламента мерки за горивата

Заради скъпите горива: Подготвят пакет от мерки и за бизнеса

Кандев: Петьо Петров - Еврото не е задържан в Сърбия

С лужебната власт със скандални разкрития за милиони похарчени средства в АПИ. Става въпрос за договори за ремонт и строителство на пътища, които вместо за 5 години, са били похарчени само за една. Реални действия по пътните настилки почти няма, а агенцията може да се окаже в патова ситуация и без пари. „Изразходени средства, недовършени ремонти и съмнения за нередности в пътната агенция” – такава картина описва служебната власт, предава NOVA.

Започват проверки на един по един от ремонтите, за които са били изразходвани средствата. Освен това стана ясно, че е било бавено сключването на договори за обществени поръчки, които да подсигурят ремонта и строежа на други пътни участъци в страната.

 „Искам да стане ясно на мен и на всички български граждани как така парите, които бяха предвидени за ремонт и поддръжка на пътищата за четири години, бяха изхарчени за една. Ако в страна с толкова много жертви корупцията изяжда парите за ремонти на пътищата, това не е кражба на пари, а наистина кражба на животи”, категоричен беше служебният премиер Андрей Гюров.

Служебният регионален министър представи и конкретни данни след направените финансови проверки. „Има нередности по няколко направления. Обществената поръчка за мантинели – 590 млн. евро, за срок от 5 години. Второто направление – договорите за текущ ремонт и поддръжка на пътищата”, посочи Николай Найденов.

И допълва - предходният ръководен екип на АПИ не просто е разходил за кратък срок почти всички средства, но и не е извършил реални действия.

„Нещата са меко казано скандални. Общата стойност тогава е била 2,2 милиарда евро. До 19 февруари тази година – възлаганията по тези договори 2,251 милиарда евро”, каза той.

Гюров със сериозни обвинения: В АПИ се краде, вместо да се ремонтира

Проверката е разкрила още и големи дългове на АПИ на стойност над 750 млн. евро. NOVA потърси бившия шеф на пътната агенция, който беше сменен дни след идването на служебния кабинет. „Не само е невярно, а е и груба политическа спекулация. Договорът по ТРП е подписан при министър Цеков и зам.- министър Найденов в края на 2023 г. и началото на 2024 г. Съответно на всичките ремонтни дейности по план трябва да приключат до 2026 г., за да се изпълни 4-годишният срок. Парите по договора са приключили, защото са възложени работи за извършване в рамките на следващите две години”, обясни Йордан Вълчев.

Сред един от многото лоши примери от кабинета посочват пътя между Костенец и Самоков, откъдето следва да премине Джиро д’Италия.

„Направена е оценка от страна на АПИ на стойност 10 млн. евро, държавата е гласувала парите и са предоставени. Само за 2 месеца от ръководството са решили, че тази сума е ескалирала до 55 млн. евро”, каза Найденов.

Всички констатации на вътрешната проверка в регионалното министерство вече са насочени към МВР и Агенцията за държавна финансова инспекция. Ще се определи има ли виновни, или наказани.

Източник: NOVA    
Последвайте ни
Ужас в София, мъчили човек с ножове, за да изтегли кредит

Иран напълно отхвърля мирния план на Тръмп от 15 точки и поставя крайни искания в замяна

Прецедент, момиче осъди най-големите социални медии

Ракетната индустрия в САЩ в

Изгодно ли е сега да се инвестира в злато

pariteni.bg
С каква храна да храня котката си: мокра или суха

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Преди 3 дни
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Преди 3 дни
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Преди 4 дни
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Украйна отговори на удара с масирана атака срещу Русия

Украйна отговори на удара с масирана атака срещу Русия

Свят Преди 2 часа

По информация на Русия общо 398 дрона с голям обсег на действие са били прехванати

Тридесет държави решават как да отворят Ормузкия проток

Тридесет държави решават как да отворят Ормузкия проток

Свят Преди 2 часа

Срещата ще се състои на ниво началници на генералните щабове

Ученик от СофтУни БУДИТЕЛ спечели злато на най-голямата Scratch олимпиада в света

Ученик от СофтУни БУДИТЕЛ спечели злато на най-голямата Scratch олимпиада в света

Преди 3 часа

Русия изтегля персонал от иранската АЕЦ

Русия изтегля персонал от иранската АЕЦ

Свят Преди 3 часа

Русия е построила частично централата на иранското крайбрежие на Персийския залив

Дете простреля друго край Тетевен с въздушна пушка

Дете простреля друго край Тетевен с въздушна пушка

България Преди 4 часа

Пушката е на дядото на пострадалото момче и не е регистрирана

Hell’s Kitchen

Мастъркласовете в Hell’s Kitchen започват тази вечер

Любопитно Преди 4 часа

Още един претендент напуска надпреварата

Повреда на атракцион остави хора блокирани във въздуха на родео в Хюстън

Повреда на атракцион остави хора блокирани във въздуха на родео в Хюстън

Свят Преди 5 часа

Посетители на едно от най-големите събития в САЩ, Houston Livestock Show and Rodeo, преживяха напрегнати минути, след като атракцион аварира и ги остави блокирани високо във въздуха

България е на дъното в ЕС по БВП на човек

България е на дъното в ЕС по БВП на човек

България Преди 5 часа

Разликата в БВП на глава от населението в страните от ЕС е доста забележителна

Илюзията за перфектност

Илюзията за перфектност

Любопитно Преди 5 часа

От 5 ринопластики до лична, психологическа криза

Истината защо Близкия изток има толкова много петрол

Истината защо Близкия изток има толкова много петрол

Свят Преди 5 часа

Историята започва преди 250 милиона години с един древен океан

Иран реагира на новината, че САЩ пращат елитна дивизия

Иран реагира на новината, че САЩ пращат елитна дивизия

Свят Преди 5 часа

Галибаф: Не изпитвайте решимостта ни да защитаваме страната си

Зендая с нова булчинска рокля и впечатляващи бижута на премиерата на "The Drama" в Париж
Ексклузивно

Зендая с нова булчинска рокля и впечатляващи бижута на премиерата на "The Drama" в Париж

Любопитно Преди 5 часа

Актрисата продължава да подхранва слуховете за брак, появявайки се с бели рокли и пръстени на безименния пръст

Тотален контрол: Шпионират ли руснаците с месинджъра "Мах"

Свят Преди 6 часа

Руските власти се опитват да заменят друга много популярна сред руснаците услуга – "Телеграм" с месинджъра "Мах"

Иран: Атакувахме с крилати ракети самолетоносач на САЩ

Иран: Атакувахме с крилати ракети самолетоносач на САЩ

Свят Преди 6 часа

Крилатите ракети „Кадер“ на иранските военноморски сили бяха насочени към самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“

Топ 7 дестинации, които да посетите през пролетта

Топ 7 дестинации, които да посетите през пролетта

Любопитно Преди 6 часа

Ако планирате пътуване тази пролет, има 7 дестинации с красиви гледки и хубаво време, които ще ви очароват по това време на годината. Маракеш, Лисе, Валенсия, Лондон, Рейкявик, Мейкън и Умбрия има какво да предложат

"Звездата на бала": Рийз Уидърспун отпразнува 50-ия си рожден ден с бляскаво парти в Нашвил

"Звездата на бала": Рийз Уидърспун отпразнува 50-ия си рожден ден с бляскаво парти в Нашвил

Любопитно Преди 6 часа

Носителката на Оскар отпразнува юбилея си сред приятели и трите си деца на звезден купон в Нашвил

Всичко от днес

От мрежата

Лхаса Апсо или Ши Тцу: Коe малко куче е подходящо за вас?

dogsandcats.bg

5-те най-популярни малки овчарски кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Спад на световните запаси от мигриращи сладководни риби

sinoptik.bg
1

Близнаци от застрашен вид горила в Конго

sinoptik.bg

Живот като звезда: Можеш да отседнеш в къщата на Хана Монтана в Малибу (и то безплатно!)

Edna.bg

Мастъркласовете в Hell’s Kitchen започват тази вечер

Edna.bg

Спортни новини на NOVA (25.03.2026)

Gong.bg

Алберт Попов 23-ти на финалите в слалома

Gong.bg

Милиарди за пътища без резултат: Какво разкриват проверките в АПИ

Nova.bg

МОН: Има сигнал за предизборна агитация в ловешко училище

Nova.bg