Свят

Тридесет държави решават как да отворят Ормузкия проток

Срещата ще се състои на ниво началници на генералните щабове

25 март 2026, 17:58
В еликобритания и Франция ще организират тази седмица среща с около 30 държави, готови да участват в коалиция за осигуряване на безопасното преминаване през Ормузкия проток, съобщи "Франс прес", позовавайки се на свой източник от британското Министерство на отбраната.

Срещата ще се състои на ниво началници на генералните щабове на страните, подписали декларацията от миналата седмица, в която се призовава за мораториум върху атаките срещу нефтена и газова инфраструктура в Персийския залив и се заявява готовност за участие в усилията за защита на пролива.

Списъкът на страните, които се готвят да пазят Ормузкия проток, расте

Съвместното комюнике, инициирано от Франция, Великобритания, Германия, Италия, Нидерландия и Япония, бе подкрепено от около тридесет държави, включително Обединените арабски емирства и Бахрейн.

Британският началник на отбраната адмирал Ричард Найтън и френският му колега генерал Фабиен Мандон "осъзнават ролята си в обединяването на тази коалиция и подпомагането на международната общност да изработи план за възможно най-бързо повторно отваряне на Ормузкия проток", посочи източникът.

Британски медии съобщиха, че Лондон е предложил да бъде домакин на международна конференция, посветена на сигурността на протока, в Портсмут или в столицата, с цел създаване на коалиция от държави, които да се ангажират с инициативата.

Една от основните задачи на подобна мисия може да бъде разминирането на проток, след като някои страни обвиниха Иран, че е поставил взривни устройства в района. В същото време редица държави, включително Франция, Италия и Германия, предупреждават, че при текущите военни действия операция в тази би била изключително рискова.

МВнР с позиция за Ормузкия проток

След началото на конфликта на 28 февруари, който започна с израелско-американски удари срещу Иран, движението на кораби през Ормузкия проток на практика е парализирано. През него обикновено преминава около една пета от световния морски износ на петрол, както и значителни количества втечнен природен газ, което доведе до рязък скок на цените на енергията в световен мащаб.

Иран заяви, че "невраждебни кораби" могат да използват пролива. В същото време Техеран предупреди, че плавателни съдове, свързани със САЩ, Израел и техни съюзници, няма да могат да разчитат на безопасно преминаване.

Източник: БТА, Атанаси Петров    
Ужас в София, мъчили човек с ножове, за да изтегли кредит

Ужас в София, мъчили човек с ножове, за да изтегли кредит

Иран напълно отхвърля мирния план на Тръмп от 15 точки и поставя крайни искания в замяна

Иран напълно отхвърля мирния план на Тръмп от 15 точки и поставя крайни искания в замяна

Ракетната индустрия в САЩ в

Ракетната индустрия в САЩ в "бойна готовност" за Иран

Украйна отговори на удара с масирана атака срещу Русия

Украйна отговори на удара с масирана атака срещу Русия

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
Как да спрем котката да дъвче електрически кабели

Как да спрем котката да дъвче електрически кабели

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Преди 3 дни
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Преди 3 дни
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Преди 3 дни
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Преди 3 дни
"Без лечение бъдещето ѝ е много, много мрачно": 2-годишно момиче е с рядка детска деменция

"Без лечение бъдещето ѝ е много, много мрачно": 2-годишно момиче е с рядка детска деменция

Свят Преди 1 час

Лени е диагностицирана със синдром на Санфилиппо, рядко генетично заболяване, често описвано като детска деменция

Ученик от СофтУни БУДИТЕЛ спечели злато на най-голямата Scratch олимпиада в света

Ученик от СофтУни БУДИТЕЛ спечели злато на най-голямата Scratch олимпиада в света

Преди 2 часа

<p>&quot;Оцелях 471 дни в подземен бункер, воювайки за Украйна срещу руснаците&quot;</p>

Сергей Тищенко оцеля 471 дни в подземен бункер, воювайки за Украйна срещу руснаците

Свят Преди 2 часа

Украински сержант прекара 16 месеца в бункер на фронтовата линия под земята, често задушавайки се и почти гладувайки. Т

Дете простреля друго край Тетевен с въздушна пушка

Дете простреля друго край Тетевен с въздушна пушка

България Преди 2 часа

Пушката е на дядото на пострадалото момче и не е регистрирана

Hell’s Kitchen

Мастъркласовете в Hell’s Kitchen започват тази вечер

Любопитно Преди 3 часа

Още един претендент напуска надпреварата

Повреда на атракцион остави хора блокирани във въздуха на родео в Хюстън

Повреда на атракцион остави хора блокирани във въздуха на родео в Хюстън

Свят Преди 3 часа

Посетители на едно от най-големите събития в САЩ, Houston Livestock Show and Rodeo, преживяха напрегнати минути, след като атракцион аварира и ги остави блокирани високо във въздуха

България е на дъното в ЕС по БВП на човек

България е на дъното в ЕС по БВП на човек

България Преди 3 часа

Разликата в БВП на глава от населението в страните от ЕС е доста забележителна

Илюзията за перфектност

Илюзията за перфектност

Любопитно Преди 3 часа

От 5 ринопластики до лична, психологическа криза

Истината защо Близкия изток има толкова много петрол

Истината защо Близкия изток има толкова много петрол

Свят Преди 4 часа

Историята започва преди 250 милиона години с един древен океан

Иран реагира на новината, че САЩ пращат елитна дивизия

Иран реагира на новината, че САЩ пращат елитна дивизия

Свят Преди 4 часа

Галибаф: Не изпитвайте решимостта ни да защитаваме страната си

Зендая с нова булчинска рокля и впечатляващи бижута на премиерата на "The Drama" в Париж
Ексклузивно

Зендая с нова булчинска рокля и впечатляващи бижута на премиерата на "The Drama" в Париж

Любопитно Преди 4 часа

Актрисата продължава да подхранва слуховете за брак, появявайки се с бели рокли и пръстени на безименния пръст

,

Тотален контрол: Шпионират ли руснаците с месинджъра "Мах"

Свят Преди 4 часа

Руските власти се опитват да заменят друга много популярна сред руснаците услуга – "Телеграм" с месинджъра "Мах"

Иран: Атакувахме с крилати ракети самолетоносач на САЩ

Иран: Атакувахме с крилати ракети самолетоносач на САЩ

Свят Преди 4 часа

Крилатите ракети „Кадер“ на иранските военноморски сили бяха насочени към самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“

Топ 7 дестинации, които да посетите през пролетта

Топ 7 дестинации, които да посетите през пролетта

Любопитно Преди 4 часа

Ако планирате пътуване тази пролет, има 7 дестинации с красиви гледки и хубаво време, които ще ви очароват по това време на годината. Маракеш, Лисе, Валенсия, Лондон, Рейкявик, Мейкън и Умбрия има какво да предложат

"Звездата на бала": Рийз Уидърспун отпразнува 50-ия си рожден ден с бляскаво парти в Нашвил

"Звездата на бала": Рийз Уидърспун отпразнува 50-ия си рожден ден с бляскаво парти в Нашвил

Любопитно Преди 4 часа

Носителката на Оскар отпразнува юбилея си сред приятели и трите си деца на звезден купон в Нашвил

Brand & Strategy 2026: как се изгражда устойчив и автентичен бранд в ерата на AI

Brand & Strategy 2026: как се изгражда устойчив и автентичен бранд в ерата на AI

Преди 4 часа

Първото издание на конференцията събра над 150 участници, които дискутираха практически примери и стратегии за изграждане на доверие в дигиталната ера

Всичко от днес

От мрежата

Лхаса Апсо или Ши Тцу: Коe малко куче е подходящо за вас?

dogsandcats.bg

Ще се отрази ли смяната на времето на котката ми

dogsandcats.bg
1

Спад на световните запаси от мигриращи сладководни риби

sinoptik.bg
1

Близнаци от застрашен вид горила в Конго

sinoptik.bg

Мастъркласовете в Hell’s Kitchen започват тази вечер

Edna.bg

Токсична мода: опасно вещество открито в популярни дрехи

Edna.bg

Саша Фейгин: Чувствам се доста въодушевена, най-накрая изиграх чиста кратка програма

Gong.bg

Ливърпул сменя Мохамед Салах: три трансферни удара на хоризонта

Gong.bg

30 държави създават коалиция за сигурност на корабоплаването в Ормузкия проток

Nova.bg

АП: Иран отхвърли 15-точковия план на САЩ за прекратяване на войната

Nova.bg