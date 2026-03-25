България

Шофьор на тир с близо два промила помете ограда в Каспичан

Има и разлив на масло по пътното платно

25 март 2026, 23:20
Източник: Областна дирекция на МВР в Шумен

В одач на тежкотоварен автомобил с близо два промила алкохол предизвика тежко пътно произшествие в Каспичан, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен. 

Сигналът за пътното произшествие в Каспичан, близо до фирма „Рока“, е приет малко преди 19:30 часа тази вечер. Към мястото на катастрофата са насочени екипи на полиция, пожарна и спешна помощ. Служители на полицията в Нови пазар са установили на място, че водач на тежкотоварен автомобил „МАН“ със софийска регистрация, при спускане по моста в града, в посока от Нови пазар към центъра на Каспичан, е загубил контрол над управлението на моторното превозно средство, преди да слезе от моста е преминал зад автобусна спирка, излязъл е от пътното платно и е навлязъл с автомобила в двора на фирмата. Оградата ѝ е унищожена, щетите по тежкотоварният автомобил са значителни. 

Няма пострадали хора при инцидента. Водачът, 66- годишен мъж от Кнежа, е невредим. Тестван е с дрегер, отчетени са 1,93 промила алкохол в издишания от него въздух. 

Има и разлив на масло по пътното платно. Създадена е организация за почистване и обезопасяване на пътя. Товарът, арматурно желязо, е разпилян.

Предстои да се извърши оглед на мястото на произшествието. Движението в района се регулира от екипи на полицията, допълниха от пресцентъра на ОД на МВР.  

Източник: БТА, Станимир Савов    
Пътно произшествие Каспичан Пиян шофьор
