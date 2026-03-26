Историческа присъда срещу Google и Meta за вредите върху психичното здраве на младежите

Делото може да промени начина, по който технологичните компании носят отговорност за своите продукти

26 март 2026, 07:17
„Гугъл“ (Google) (част от „Алфабет“ (Alphabet) и „Мета“ (Meta) бяха признати за виновни, че са създали платформи, които са опасни за юношите, предаде Ройтерс. Това е историческо решение, което може да принуди технологичните компании да преосмислят начина, по който се защитават срещу искове, свързани с безопасността на платформите им, отбелязва агенцията.

Възможно е присъдата да отбележи повратна точка в реакциите по света, насочени срещу смятаните за вредни за психичното здраве на децата и юношите социални мрежи.

Очаква се съдът да определи размерите на наказателните обезщетения, които компаниите ще трябва да платят. Съдебните заседатели ще преценят дали продуктите на „Гугъл“ или „Мета“ са причинили физически вреди на ищцата и дали компаниите са пренебрегнали здравето и на други потребители, заяви съдия Каролин Кул.

Прецедент, момиче осъди най-големите социални медии

Делото е заведено от 20-годишна жена, идентифицирана от съда само с инициалите си, която твърди, че е станала зависима от ЮТюб (YouTube) на „Гугъл“ и Инстаграм на „Мета“ от ранна възраст поради привличащия вниманието им дизайн. Съдебните заседатели прецениха, че „Гугъл“ и „Мета“ са проявили небрежност при дизайна на двете приложения и не са предупредили за опасностите, свързани с тях.

„Днешната присъда е референдум – от съдебните заседатели към цялата промишленост – че е настъпил моментът за поемане на отговорност“, заяви адвокатът на ищцата.

Акциите на „Мета“ се повишиха с близо 1%, а тези на „Алфабет“ отбелязаха леко понижение след обявяването на присъдата, като тя изглежда не им повлия значително.

„Мета“ не е съгласна с присъдата и адвокатите ѝ „оценяват наличните юридически варианти“, заяви говорител на компанията.

Съдят Meta заради вредно влияние върху младежите

„Гугъл“ планира да обжалва, заяви говорителят на компанията Хосе Кастанеда.

Ищцата по делото в Лос Анджелис е фокусирала иска си върху дизайна на платформите, а не върху съдържанието в тях, което затруднява компаниите да избегнат отговорността, посочва Ройтерс.

„Снап“ (Snap) и „ТикТок“ (TikTok) също бяха ответници по делото. И двете компании сключиха споразумения с ищцата преди началото на процеса. Условията на споразуменията не бяха разкрити.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
