Свят

Украйна отговори на удара с масирана атака срещу Русия

По информация на Русия общо 398 дрона с голям обсег на действие са били прехванати

25 март 2026, 18:25
Източник: EPA/БГНЕС

У крайна изстреля през изминалата нощ стотици дронове срещу цели в Русия, съобщи днес руското министерство на отбраната, а атаката бе определена като най-масираната досега от началото на войната, предаде ДПА.

По информация на Русия общо 398 дрона с голям обсег на действие са били прехванати над различни руски региони.

Предния ден Русия извърши безпрецедентна атака срещу Украйна, с около 950 бойни дрона и ракети, която продължи почти цяло денонощие.

Пожар в руското балтийско пристанище Уст-Луга след мащабна украинска атака

Извършената в отговор украинска атака днес е най-масираната от началото на войната през февруари 2022 г., според руската държавна агенция ТАСС.

Руски официални представители потвърдиха днес, че е избухнал пожар на пристанището Уст Луга, ключов обект за износ на петрол и газ на Балтийско море, намиращ се на около 100 километра от Санкт Петербург. В изявлението се посочва, че няма ранени.

Генералният щаб на Украйна потвърди атаките срещу терминал за втечнен природен газ в Уст Луга.  

При друга украинска атака бяха повредени сгради и на балтийския остров Котлин, където се намира ключова военноморска база на руския Балтийски флот.

Пристанището в руския град Виборг, близо до финландската граница, също беше атакувано, а ледоразбивач, принадлежащ на руската гранична служба, е бил повреден.

За първи път, посред бял ден, Русия удари Украйна със стотици дронове

Украински атаки са причинили прекъсвания на електроподаването, засегнали около 450 000 души във и около руския град Белгород, близо до границата с Украйна, се посочва в изявление на губернатора на Белгородска област Вячеслав Гладков в Телеграм.

Междувременно през нощта Русия продължи да нанася удари по Украйна, като при атаките загина една жена в Одеса. Около 150 000 домакинства в северния украински град Чернигов и околностите му останаха без ток, отбелязва ДПА. 

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Сергей Тищенко оцеля 471 дни в подземен бункер, воювайки за Украйна срещу руснаците

