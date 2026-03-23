Проучване на „Тренд“: Колко партии ще влязат в следващия парламент

Първи искри след жребия на ЦИК: Вижте как политиците разчетоха номерата си за вота на 19 април

Ш естпартиен парламент, като последната формация е точно на ръба. Това показват данните от проучване на „Тренд“ по поръчка на „24 часа“, посветено на електоралните нагласи спрямо предстоящите предсрочни парламентарни избори. Изследването е реализирано в периода между 13 и 19 март 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю „лице в лице” с таблет сред 1001 души на възраст 18+.

„Прогресивна България” остава лидер с 31,1% подкрепа сред заявяващите, че ще гласуват на предстоящите избори. Втора политическа сила е ГЕРБ с 19,7%, а на трета позиция ПП-ДБ с 11,8%. Зад тях се нарежда ДПС с 10,5%, а „Възраждане” е на пета позиция с 7,9%. „БСП-Обединена левица” остава точно на ръба на парламентарната бариера с 4% подкрепа сред гласуващите.

Под чертата остава МЕЧ с 3,2%. На електоралната карта се появява през този месец и формацията около Николай Попов „Сияние“ с 2,9%. След нея се нареждат „Има такъв народ“ (2,6%), АПС (1,7%) и „Величие” (1,5%).

Декларираната избирателна активност за предстоящите избори е без промяна в сравнение с предишното проучване на „Тренд“ през февруари. 59% от пълнолетните българи, живеещи на територията на страната, заявяват, че ще упражнят правото си на глас на парламентарните избори. Това означава, че можем да очакваме около 3,1 милиона български граждани пред урните на 19 април, сочи проучването на „Тренд”.

„Преди точно месец бях в това студио и представях данните от последното социологическо проучване. Най-общо казано, не можем да отчетем сериозна динамика в електоралната картина за последния месец”, заяви Димитър Ганев от „Тренд” в предаването „Здравей, България” по NOVА.

„Не бих интерпретирал като ръст или сериозен спад разлики от по 1%. Миналият месец при „Прогресивна България“ резултатите бяха 32,5%, сега са 31,1%. Нашият терен през февруари съвпадна с епицентъра на скандала „Петрохан“ и асоциациите с няколко от фигурите на ПП–ДБ. Вероятно това беше понатиснало подкрепата за тях. Този месец е 11,9%. Новото на сцената е формацията около Николай Попов, бащата на трагично загиналата Сияна. Неговото „Сияние” е с 2,9% подкрепа. Това е новото за този месец. Миналият тази коалиция не беше обявена, затова я измерваме за първи път сега”, обясни Ганев.

Той обясни, че останалите формации стоят сравнително статично спрямо миналия месец. Не се отчита разлика и в декларативната избирателна активност - 59% от всички пълнолетни български граждани, живеещи на територията на страната. „Уточнявам, че става дума само за български граждани, живеещи в страната, защото всяко социологическо проучване се прави сред пълнолетното население на територията ѝ”, каза Ганев.

„При активност от 3,1 милиона души, 1% се равнява на около 31 000 гласа. В случая МЕЧ е под бариерата с по-малко от 1%, което означава приблизително 27–28 хиляди гласа разлика”, обясни Ганев.

„Големият въпрос е колко формации ще влязат в парламента. Ако са пет – първата сила може да има над 90 мандата. Ако са шест или седем – около 80”, обясни Димитър Ганев.

