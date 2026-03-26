Как навикът да скролваме в телефона издава доходите ни

О бърнете внимание на хората около вас, които не свалят очи от телефоните си.

Предполага се, че масово разпространеният навик за doomscrolling (безкрайно скролване и консумиране на негативно съдържание) може да бъде индикатор за доходите на човек, пише The Post.

„Знаете ли кое според мен ще бъде един от най-големите показатели за социална класа в близко бъдеще? Прекомерната зависимост от технологиите“, казва жена на име Джейми в публикация в Instagram, която стана вайръл.

Тя обяснява, че в днешно време повечето хора имат допаминова зависимост и скролват с часове. Джейми признава, че самата тя го прави, защото се чувства „претоварена от всичко, което се случва, и има нужда от почивка“.

Според нея тези, които се „крият“ в телефоните си и изпитват нужда от бягство от реалността, са именно хората, които са претоварени и изтощени – характеристики, които рядко се отнасят за живеещите в лукс.

Тя излага основателна теза: „Децата на богатите и заможните не са „iPad деца“. Техните родители ги ангажират с различни занимания. Децата, които растат в добра среда, не разчитат прекомерно на технологиите“.

Логично е – колкото по-изтощени са хората от работа, само за да свържат двата края в тази дива икономика, толкова повече скролват, за да избягат психически от стреса.

Много потребители в коментарите под публикацията се съгласиха с това твърдение. „Когато осъзнах, че „iPad децата“ са социален проблем, спрях да критикувам родителите“, признава един от тях.

„Интересно е, защото макар скролването да се възприема като релакс, то е токсична форма на почивка. Милиардерите не практикуват doomscrolling, защото не са притиснати от чувството за обреченост, пред което са изправени останалите“, коментира друг потребител.

Експертите са категорични, че това е вреден навик, който съсипва здравето – особено ако се случва преди лягане. „Социалните мрежи са проектирани така, че да ви привлекат и да ви задържат възможно най-дълго“, казва Рейчъл Биърд пред news.com.au.

„Когато дойде време за сън, хората вземат съзнателното решение да го пожертват или отложат, за да превъртат съдържание на телефона си или да гледат телевизия. Така сънят се превръща в нещо, от което се лишаваме системно“, допълва тя.