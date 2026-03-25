Там цената на петрола вече е над 160 долара за барел

О свобождаването на петролни резерви от водещите икономики в света днес задържа цената на "черното злато" въпреки негативния развой на преговорите между САЩ и Иран за мир в Близкия изток.

След като Техеран публично отхвърли мирното предложение на президента на САЩ Доналд Тръмп от 15 точки, референтният за Европа петрол сорт "Брент" поевтинява с 3% до малко над 101 долара за барел.

Американският лек суров петрол също поевтинява, но с 2,7%, до близо 89 долара за барел.

Цената руския петрол сорт "Уралс" намалява с 1,2%, до близо 99 долара за барел.

По съвсем различен начин стоят нещата в страни от Близкия изток и Индия.

Цената на кувейтския петрол за износ се покачва с 4,2%, до 163 долара за барел.

А петролната кошница в Индия поскъпва с 4,7%, до 157 долара за барел.

За сравнение днес арабският лек суров петрол поевтинява с 9,4%, до близо 111 долара за барел, но преди войната с Иран, се търгуваше за 68 долара за барел.

В момента основните източници на петрол за рафинерията на "Лукойл" в Бургас за Казахстан и Азербайджан. Вносът не е по пазарни, а по договорни цени. Иначе цента на казахския петрол на пазара е около 118 долара за барел, а на азерския, около 122 долара за барел.