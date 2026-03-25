Свят

Прецедент, момиче осъди най-големите социални медии

Според съдебния състав двете социални медии са проявили небрежност

25 март 2026, 19:46
С ъд в Калифорния призна Meta и YouTube за отговорни по всички обвинения в дело, което обвинява технологичните гиганти в умишлено пристрастяване на млада жена и увреждане на психичното ѝ здраве.

Според съдебния състав двете социални медии са проявили небрежност при проектирането на своите платформи, знаели са, че дизайнът им е опасен, не са предупредили за тези рискове и са причинили значителни вреди на ищеца, предава Си Ен Ен.

Това е знаково решение, което може да създаде прецедент за стотици подобни искове, в които се твърди, че технологичните фирми трябва да бъдат подведени под отговорност за вредни дизайнерски решения и да доведе до големи промени в начина, по който функционират платформите за социални медии, особено за младите потребители.

20-годишна жена от Калифорния на име Кейли и майка ѝ съдят Meta, YouTube, Snap и TikTok на Google, обвинявайки ги, че умишлено са я пристрастили като дете и са я накарали да развие тревожност, телесна дисморфия и суицидни мисли.

Snap и TikTok уредиха делото по извънсъдебен път преди съдебния процес.

Решението на съдебния състав идва след седемседмичен процес във Висшия съд на Лос Анджелис и повече от осем дни обсъждания на съдебните заседатели.

Те разпоредиха на компаниите да платят общо 3 милиона долара обезщетение, като могат да бъдат присъдени и допълнителни наказателни обезщетения. Meta носи 70% от отговорността за вредите, нанесени на Кейли, а YouTube - 30%, установиха съдебните заседатели.

Кейли беше в съдебната зала, за да чуе решението, заедно с родители на други тийнейджъри, за които се твърди, че са били увредени от социалните медии.

Говорител на Meta заяви, че компанията ще обмисли възможностите сега.

„С уважение не сме съгласни с присъдата и оценяваме правните възможности“, каза говорителят.

И двете социални мрежи отхвърлят обвиненията и оспорват идеята, че платформите им могат да бъдат пристрастяващи.

Те посочиха функции за безопасност, които са въвели през последните години, като инструменти за родителски надзор и ограничения за съдържание и поверителност за тийнейджъри.

Делото на Кейли беше първото от над 1500 подобни иска срещу компаниите за социални медии.

Източник: CNN    
