Ракетната индустрия в САЩ в "бойна готовност" за Иран

М инистерството на отбраната на САЩ обяви споразумения с водещи оръжейни компании за поставяне на производството на ракети в "бойна готовност", тъй като войната в Близкия изток води до бързо изчерпване на запасите, предаде "Франс прес".

Интензивното използване на ракети прехващачи от САЩ, Израел и държави от Персийския залив срещу ирански атаки поставя под въпрос наличните количества от тези изключително скъпи системи.

САЩ изчерпват запасите си от ПВО ракети в Близкия изток

Пентагонът съобщи за четирикратно увеличение на производството на ключов компонент за системата за противовъздушна отбрана THAAD. Този противоракетен комплекс прехваща цели на голяма височина и е считан за един от най-съвременните в света, както е и широко използван през последните седмици в Близкия изток.

Споразумението на Пентагона с компаниите "Локхийд Мартин" (Lockheed Martin) и "Би Ей И Системс" (BAE Systems) обхваща производството на системи за насочване на ракетите.

Още през януари "Локхийд Мартин" обяви планове да увеличи годишното производство на ракети за THAAD от около 100 до приблизително 400 в рамките на няколко години.

Пентагонът ще финансира производство на ракети AMRAAM, включително и за България

Същевременно Министерството на отбраната на САЩ подписа и договор с "Локхийд Мартин" за ускоряване на производството на тактическа балистична ракета от ново поколение, наследник на ATACMS, използвана за първи път в бойни действия срещу Иран.



Освен това Вашингтон сключи споразумение и с "Хъниуел аероспейс" (Honeywell Aerospace) за разширяване на производството на "критични компоненти за американския арсенал от ракети“, включително електронни системи.