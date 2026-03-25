Силно земетресение в Гърция, разтърси и София

С илно земетресение беше регистрирано в 21:08 часа в Гърция.
Трусът е усетен на много места в България, включително и в София.
Земетресение в Гърция, усетено и в България
По данни на БАН земетресението е било с магнитуд 5,3.
Според Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН епицентърът е бил на дълбочина 10 км под гръцкия полуостров Халкидики, близо до манастира Ксенофонт, на 110 км югоизточно от Солун.
Засега няма данни за разрушения.
Последваха два по-слаби труса в района на Халкидики, с магнитуд 3,2 по Рихтер, първият в 21:16, а вторият в 21:33 часа.