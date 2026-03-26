От слънце до сняг за 48 часа - гответе се за бърза промяна на времето

Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°

26 март 2026, 06:30
Силно земетресение в Гърция, разтърси и София
Милиарди за пътища без резултат: Какво разкриват проверките в АПИ
Сигнал за предизборна агитация в ловешко училище
Регионалният министър: АПИ дължи 752 милиона евро
Трайков: Ще осигурим оригинални части от Русия за АЕЦ "Козлодуй"
Петима задържани за схемата с фалшивите 1,2 млн. евробанкноти
Предстои рязък обрат във времето: Зимата се завръща с дъжд и сняг
МС сезира КС заради наложените от парламента мерки за горивата

В четвъртък ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност, в западните райони около и след пладне и с незначителна купеста. Вятърът ще е до умерен, в местата разположени около северните склонове на планините и по долината на Струма и силен вятър от юг-югоизток. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). 

Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, в местата чувствителни на южен вятър с 2-3° по-високи.

В София максималните температури ще са около 18°.

Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Над планините облачността ще е разкъсана предимно висока, около и след пладне в масивите от западната половина на страната с развитие и на купеста облачност. Ще духа умерен, по високите части и на места по северните склонове силен до бурен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около , на 2000 метра – около .

По Черноморието ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 8°-10°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Атмосферното налягане ще продължи да се понижава и ще бъде значително по-ниско от средното за месеца.

В петък облачността ще се увеличи и от запад на изток на много места ще има валежи от дъжд, в планините над 1300-1400 m - от сняг. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество, с гръмотевици. Вятърът ще е слаб, все още от югоизток.

Минималните температури ще бъдат между и, а максималните - между 10° и 15°.

През нощта срещу събота вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще проникне студен въздух. С понижението на температурите и в по-ниските планински райони в Западна България дъждът ще се примесва или временно ще преминава в сняг.

В събота ще се задържи предимно облачно с валежи. Вятърът ще е до умерен от северозапад. Минималните температури ще се задържат без съществена промяна, а дневните ще се понижат още малко.

Пълна прогноза за времето в страната можете да намерите в Sinoptik.bg

Забравете за бръчките: Учени откриха неподозирана сила на ботокса

Забравете за бръчките: Учени откриха неподозирана сила на ботокса

НАТО започва съвместна тренировка Neptune Strike 26-1 във въздушното пространство на България

НАТО започва съвместна тренировка Neptune Strike 26-1 във въздушното пространство на България

Храните, които най-много вредят на мозъка ви

Храните, които най-много вредят на мозъка ви

Изгодно ли е сега да се инвестира в злато

Изгодно ли е сега да се инвестира в злато

pariteni.bg
Как кучетата най-често хващат бълхи

Как кучетата най-често хващат бълхи

dogsandcats.bg
Силно земетресение в Гърция, разтърси и София
Ексклузивно

Силно земетресение в Гърция, разтърси и София

Преди 10 часа
Иран призна, че разглежда плана на САЩ за мир
Ексклузивно

Иран призна, че разглежда плана на САЩ за мир

Преди 9 часа
Задържаха началника на пощата в Кърджали
Ексклузивно

Задържаха началника на пощата в Кърджали

Преди 8 часа
Шофьор на тир с близо два промила помете ограда в Каспичан
Ексклузивно

Шофьор на тир с близо два промила помете ограда в Каспичан

Преди 8 часа
<p>Нови жертви след руски атаки в Украйна</p>

Руски атаки в Украйна - жертви в Харков и щети по пристанището в Измаил

Свят Преди 14 минути

Дронове удариха жилищни райони и енергийна инфраструктура, има ранени и разрушения

Историческа присъда срещу Google и Meta за вредите върху психичното здраве на младежите

Историческа присъда срещу Google и Meta за вредите върху психичното здраве на младежите

Свят Преди 20 минути

Делото може да промени начина, по който технологичните компании носят отговорност за своите продукти

Показват как ще изглежда бюлетината за вота на 19 април

Показват как ще изглежда бюлетината за вота на 19 април

Парламентарни избори Преди 49 минути

В изборите ще участват 24 формации - 14 партии и 10 коалиции

Как навикът да скролваме в телефона издава доходите ни

Как навикът да скролваме в телефона издава доходите ни

Любопитно Преди 56 минути

Обърнете внимание на хората около вас, които говорят по телефоните си

Сладък сън в чиния: 5 храни, които помагат при безсъние

Сладък сън в чиния: 5 храни, които помагат при безсъние

Любопитно Преди 1 час

Ако някога сте имали проблеми със заспиването, режимът ви на хранене може да играе много по-голяма роля, отколкото предполагате

11 умения, които родителите ни владееха, но поколението Z губи напълно

11 умения, които родителите ни владееха, но поколението Z губи напълно

Любопитно Преди 1 час

Много хора днес нямат уменията, които техните родители са притежавали. Какви важни житейски умения са нужни на Gen Z, но те често не ги разбират? И кой носи отговорността за тази пропаст?

САЩ: Тръмп не блъфира, ще ударим Иран по-силно

САЩ: Тръмп не блъфира, ще ударим Иран по-силно

Свят Преди 9 часа

Левит заяви, че цените на горивата ще паднат веднага щом приключи американската военна операция в Иран

Иран обяви, ако САЩ нахлуе, ще удари Червено море

Иран обяви, ако САЩ нахлуе, ще удари Червено море

Свят Преди 11 часа

Проливът Баб ел-Мандеб е сред най-стратегическите в света

Прецедент, момиче осъди най-големите социални медии

Прецедент, момиче осъди най-големите социални медии

Свят Преди 11 часа

Според съдебния състав двете социални медии са проявили небрежност

Гюров обсъди с експерти мерки срещу петролната криза

Гюров обсъди с експерти мерки срещу петролната криза

България Преди 12 часа

По време на срещата стана ясно, че на този етап банковият сектор не е пряко засегнат от ситуацията в Близкия изток

Ракетната индустрия в САЩ в "бойна готовност" за Иран

Ракетната индустрия в САЩ в "бойна готовност" за Иран

Свят Преди 13 часа

Войната в Близкия изток води до бързо изчерпване на запасите от ракети

Украйна отговори на удара с масирана атака срещу Русия

Украйна отговори на удара с масирана атака срещу Русия

Свят Преди 13 часа

По информация на Русия общо 398 дрона с голям обсег на действие са били прехванати

Тридесет държави решават как да отворят Ормузкия проток

Тридесет държави решават как да отворят Ормузкия проток

Свят Преди 13 часа

Срещата ще се състои на ниво началници на генералните щабове

Там цената на петрола вече е над 160 долара за барел

Там цената на петрола вече е над 160 долара за барел

Свят Преди 14 часа

"Без лечение бъдещето ѝ е много, много мрачно": 2-годишно момиче е с рядка детска деменция

"Без лечение бъдещето ѝ е много, много мрачно": 2-годишно момиче е с рядка детска деменция

Свят Преди 14 часа

Лени е диагностицирана със синдром на Санфилиппо, рядко генетично заболяване, често описвано като детска деменция

Ученик от СофтУни БУДИТЕЛ спечели злато на най-голямата Scratch олимпиада в света

Ученик от СофтУни БУДИТЕЛ спечели злато на най-голямата Scratch олимпиада в света

Преди 14 часа

От мрежата

Колко дълго продължава бременността при кучетата?

dogsandcats.bg

Ще се отрази ли смяната на времето на котката ми

dogsandcats.bg
1

Спад на световните запаси от мигриращи сладководни риби

sinoptik.bg
1

Близнаци от застрашен вид горила в Конго

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 26 март, четвъртък

Edna.bg

Живот като звезда: Можеш да отседнеш в къщата на Хана Монтана в Малибу (и то безплатно!)

Edna.bg

Джанлука разкри безмилостния характер на баща си Диего Симеоне

Gong.bg

Тежък инцидент: талант на ЦСКА загуби далака си след последното Вечно дерби

Gong.bg

Защо някои хора вярват, че извънземните са оформили древните цивилизации

Nova.bg

Продължава изготвянето на цялостен пакет от мерки срещу високите цени

Nova.bg