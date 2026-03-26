От слънце до сняг за 48 часа - гответе се за бърза промяна на времето

Предстои рязък обрат във времето: Зимата се завръща с дъжд и сняг

В четвъртък ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност, в западните райони около и след пладне и с незначителна купеста. Вятърът ще е до умерен, в местата разположени около северните склонове на планините и по долината на Струма и силен вятър от юг-югоизток. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, в местата чувствителни на южен вятър с 2-3° по-високи.

В София максималните температури ще са около 18°.

Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Над планините облачността ще е разкъсана предимно висока, около и след пладне в масивите от западната половина на страната с развитие и на купеста облачност. Ще духа умерен, по високите части и на места по северните склонове силен до бурен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 0°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 8°-10°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Атмосферното налягане ще продължи да се понижава и ще бъде значително по-ниско от средното за месеца.

В петък облачността ще се увеличи и от запад на изток на много места ще има валежи от дъжд, в планините над 1300-1400 m - от сняг. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество, с гръмотевици. Вятърът ще е слаб, все още от югоизток.

Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните - между 10° и 15°.

През нощта срещу събота вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще проникне студен въздух. С понижението на температурите и в по-ниските планински райони в Западна България дъждът ще се примесва или временно ще преминава в сняг.

В събота ще се задържи предимно облачно с валежи. Вятърът ще е до умерен от северозапад. Минималните температури ще се задържат без съществена промяна, а дневните ще се понижат още малко.

