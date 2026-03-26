Белият дом запазва мълчание относно американския план за Иран

Б елият дом запази мълчание по отношение на подробностите на плана, който американското правителство е представило на Техеран с цел прекратяване на войната, предаде ДПА.

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви, че е видяла съобщения в медиите за план от 15 точки.

„Белият дом никога не е потвърждавал този план в пълния му вид“, подчерта Левит.

„Бих предупредила репортерите в тази зала да не отразяват спекулативни точки или спекулативни планове от анонимни източници“, каза тя снощи на пресконференция във Вашингтон.

Дипломатическите преговори продължават, каза още Левит. „Те са продуктивни, както каза президентът в понеделник, и продължават да бъдат такива“, добави тя.

Египет по-рано потвърди информацията за план на САЩ. „Има проект на план на САЩ, който е изпратен на иранската страна и в момента се проучва“, заяви вчера пред журналисти египетският външен министър Бадр Абделати.

Той обаче не коментира съдържащите се в него точки, някои от които вече бяха публикувани от медиите.

„Надяваме се, че скоро ще има преки преговори със заинтересованите страни“, каза още той. Египет се опитва да посредничи за прекратяване на конфликта, заедно с Пакистан и Турция, наред с други страни.

Иран призна, че разглежда плана на САЩ за мир

Официално политическото и военното ръководство на Иран продължава да отрича да води каквито и да било преговори със САЩ.

Говорител на канцеларията на иранския президент заяви пред държавната телевизия ИРИБ: „Всички подобни съобщения не са нищо друго освен лъжи“.

Врагът е в задънена улица, няма с какво да се похвали и освен това е обект на международна критика, добави говорителят.