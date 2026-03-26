Белият дом запазва мълчание относно американския план за Иран

Египет потвърди съществуването на 15-точков проект, преговорите продължават

26 март 2026, 07:30
Историческа присъда срещу Google и Meta за вредите върху психичното здраве на младежите

САЩ: Тръмп не блъфира, ще ударим Иран по-силно

Прецедент, момиче осъди най-големите социални медии

Иран напълно отхвърля мирния план на Тръмп от 15 точки и поставя крайни искания в замяна

Иран: Атакувахме с крилати ракети самолетоносач на САЩ

Елитната 82-ра дивизия на САЩ в готовност да удари за 18 часа в Близкия изток

Световен ръст на сатанизма: Папата свика среща на екзорсисти

Военни действия в Донецка област: Русия твърди, че е превзела още едно село

Б елият дом запази мълчание по отношение на подробностите на плана, който американското правителство е представило на Техеран с цел прекратяване на войната, предаде ДПА. 

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви, че е видяла съобщения в медиите за план от 15 точки. 

„Белият дом никога не е потвърждавал този план в пълния му вид“, подчерта Левит.

„Бих предупредила репортерите в тази зала да не отразяват спекулативни точки или спекулативни планове от анонимни източници“, каза тя снощи на пресконференция във Вашингтон.

Дипломатическите преговори продължават, каза още Левит. „Те са продуктивни, както каза президентът в понеделник, и продължават да бъдат такива“, добави тя.

Египет по-рано потвърди информацията за план на САЩ. „Има проект на план на САЩ, който е изпратен на иранската страна и в момента се проучва“, заяви вчера пред журналисти египетският външен министър Бадр Абделати.

Той обаче не коментира съдържащите се в него точки, някои от които вече бяха публикувани от медиите. 

„Надяваме се, че скоро ще има преки преговори със заинтересованите страни“, каза още той. Египет се опитва да посредничи за прекратяване на конфликта, заедно с Пакистан и Турция, наред с други страни.

Иран призна, че разглежда плана на САЩ за мир

Официално политическото и военното ръководство на Иран продължава да отрича да води каквито и да било преговори със САЩ.

Говорител на канцеларията на иранския президент заяви пред държавната телевизия ИРИБ: „Всички подобни съобщения не са нищо друго освен лъжи“.

Врагът е в задънена улица, няма с какво да се похвали и освен това е обект на международна критика, добави говорителят.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Белият дом План за мир САЩ Иран Дипломатически преговори Египет Посредничество Прекратяване на войната Спекулации Отричане на преговори
От слънце до сняг за 48 часа - гответе се за бърза промяна на времето

От слънце до сняг за 48 часа - гответе се за бърза промяна на времето

Забравете за бръчките: Учени откриха неподозирана сила на ботокса

Забравете за бръчките: Учени откриха неподозирана сила на ботокса

НАТО започва съвместна тренировка Neptune Strike 26-1 във въздушното пространство на България

НАТО започва съвместна тренировка Neptune Strike 26-1 във въздушното пространство на България

Руски атаки в Украйна - жертви в Харков и щети по пристанището в Измаил

Руски атаки в Украйна - жертви в Харков и щети по пристанището в Измаил

Изгодно ли е сега да се инвестира в злато

Изгодно ли е сега да се инвестира в злато

Volkswagen не вижда смисъл в коли с удължен пробег в Европа

Volkswagen не вижда смисъл в коли с удължен пробег в Европа

carmarket.bg
Силно земетресение в Гърция, разтърси и София
Иран призна, че разглежда плана на САЩ за мир
Задържаха началника на пощата в Кърджали
Шофьор на тир с близо два промила помете ограда в Каспичан
САЩ убиха четирима при удар срещу наркокораб в Карибско море

Свят Преди 46 минути

Южното командване твърди, че плавателният съд е бил част от мрежа за трафик на наркотици

Киър Стармър разреши задържане на руски кораби от "сенчестия флот"

Свят Преди 54 минути

Лондон цели да ограничи финансирането на войната в Украйна чрез износа на петрол

Храните, които най-много вредят на мозъка ви

Любопитно Преди 1 час

Кои са те и защо вредят на мозъка ви четете в следващите редове

Любопитно Преди 1 час

Ако някога сте имали проблеми със заспиването, режимът ви на хранене може да играе много по-голяма роля, отколкото предполагате

Милиарди за пътища без резултат: Какво разкриват проверките в АПИ

България Преди 11 часа

Започват проверки на един по един от ремонтите

Гюров обсъди с експерти мерки срещу петролната криза

България Преди 12 часа

По време на срещата стана ясно, че на този етап банковият сектор не е пряко засегнат от ситуацията в Близкия изток

Украйна отговори на удара с масирана атака срещу Русия

Свят Преди 13 часа

По информация на Русия общо 398 дрона с голям обсег на действие са били прехванати

Тридесет държави решават как да отворят Ормузкия проток

Свят Преди 14 часа

Срещата ще се състои на ниво началници на генералните щабове

Там цената на петрола вече е над 160 долара за барел

Свят Преди 14 часа

"Без лечение бъдещето ѝ е много, много мрачно": 2-годишно момиче е с рядка детска деменция

Свят Преди 14 часа

Лени е диагностицирана със синдром на Санфилиппо, рядко генетично заболяване, често описвано като детска деменция

Ученик от СофтУни БУДИТЕЛ спечели злато на най-голямата Scratch олимпиада в света

Преди 14 часа

Сигнал за предизборна агитация в ловешко училище

България Преди 15 часа

Законът абсолютно забранява на територията на училищата да има политическа пропаганда

Русия изтегля персонал от иранската АЕЦ

Свят Преди 15 часа

Русия е построила частично централата на иранското крайбрежие на Персийския залив

"Оцелях 471 дни в подземен бункер, воювайки за Украйна срещу руснаците"

Свят Преди 15 часа

Украински сержант прекара 16 месеца в бункер на фронтовата линия под земята, често задушавайки се и почти гладувайки. Т

Ужас в София, мъчили човек с ножове, за да изтегли кредит

България Преди 15 часа

Освен това го заплашили с разпространяване на видеоклип с негова лична информация

Дете простреля друго край Тетевен с въздушна пушка

България Преди 15 часа

Пушката е на дядото на пострадалото момче и не е регистрирана

8 хитрини, които котките използват, за да привлекат внимание

dogsandcats.bg

Колко дълго продължава бременността при кучетата?

dogsandcats.bg
1

Спад на световните запаси от мигриращи сладководни риби

sinoptik.bg
1

Близнаци от застрашен вид горила в Конго

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 26 март, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 26 март, четвъртък

Edna.bg

Тодор Янчев: Радващо е, когато голяма част от момчетата отиват в "А" отбора

Gong.bg

Джанлука разкри безмилостния характер на баща си Диего Симеоне

Gong.bg

Акция срещу изборни престъпления във Великотърновско

Nova.bg

Защо някои хора вярват, че извънземните са оформили древните цивилизации

Nova.bg