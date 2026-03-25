Иран обяви, ако САЩ нахлуе, ще удари Червено море

Проливът Баб ел-Мандеб е сред най-стратегическите в света

25 март 2026, 20:36
И ран ще нанесе удари по корабния транспорт в Червено море – ключов коридор за превоза на петрол и други стоки към Суецкия канал – ако САЩ предприемат наземна инвазия, заяви пред местни медии анонимен военен представител.

„Ако врагът се опита да проведе сухопътна операция на иранските острови или където и да е на нашата територия, или ако се опита да наложи санкции на Иран чрез военноморски маневри в Персийския залив и Оманско море, ние ще отворим други фронтове като „изненада“, каза представителят, цитиран от агенция „Тасним“.

„Проливът Баб ел-Мандеб е сред най-стратегическите проливи в света, а Иран има както волята, така и способността да представлява напълно реална заплаха за него“, настоя той.

Проливът Баб ел-Мандеб, подобно на Ормузкия проток край бреговете на Иран, е ключов за световното корабоплаване. Той се намира между Йемен и Джибути в най-тясната си част.

Иран поддържа тесни връзки с хутите в Йемен и въоръжава групировката, която значително намали трафика в Червено море през октомври 2023 г., когато започна да атакува кораби в отговор на бомбардировките на Израел над Газа.

Оттогава групировката е подложена на въздушни удари, но анализатори твърдят, че бунтовниците биха могли да се откажат от позицията си на странични наблюдатели в настоящата война между САЩ и Иран и да поемат по-активна роля.

Въпреки това хутите се възприемат като по-малко идеологически обвързани с Иран и отдавна се радват на по-голяма независимост в сравнение с другите подкрепяни от Техеран въоръжени групировки в Близкия изток.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп прехвърля хиляди въздушни войски и допълнителни морски пехотинци в Персийския залив на фона на спекулации, че той може да разпореди ограничена наземна инвазия, за да завземе иранските петролни активи в залива или да осигури контрол над Ормузкия проток.

Една от възможните цели е остров Харг, през който преминава почти целият износ на суров петрол от Иран. Тръмп го нарече „малък петролен остров, който стои там, напълно незащитен“.

Корабният трафик през Ормузкия проток е на практика спрян заради конфликта, което прекъсва около 20% от световните доставки на петрол.

Цените на суровия петрол скочиха над 100 долара за барел в резултат на това, което Международната енергийна агенция нарече „най-голямото прекъсване на доставките в историята на световния пазар на петрол“.

Източник: БГНЕС    
Силно земетресение в Гърция, разтърси и София

Силно земетресение в Гърция, разтърси и София

Иран обяви, ако САЩ нахлуе, ще удари Червено море

Иран обяви, ако САЩ нахлуе, ще удари Червено море

Ужас в София, мъчили човек с ножове, за да изтегли кредит

Ужас в София, мъчили човек с ножове, за да изтегли кредит

Иран напълно отхвърля мирния план на Тръмп от 15 точки и поставя крайни искания в замяна

Иран напълно отхвърля мирния план на Тръмп от 15 точки и поставя крайни искания в замяна

Изгодно ли е сега да се инвестира в злато

Изгодно ли е сега да се инвестира в злато

pariteni.bg
Volkswagen не вижда смисъл в коли с удължен пробег в Европа

Volkswagen не вижда смисъл в коли с удължен пробег в Европа

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Преди 3 дни
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Преди 4 дни
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Преди 4 дни
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Преди 4 дни
Милиарди за пътища без резултат: Какво разкриват проверките в АПИ

Милиарди за пътища без резултат: Какво разкриват проверките в АПИ

България Преди 2 часа

Започват проверки на един по един от ремонтите

Прецедент, момиче осъди най-големите социални медии

Прецедент, момиче осъди най-големите социални медии

Свят Преди 2 часа

Според съдебния състав двете социални медии са проявили небрежност

Украйна отговори на удара с масирана атака срещу Русия

Украйна отговори на удара с масирана атака срещу Русия

Свят Преди 3 часа

По информация на Русия общо 398 дрона с голям обсег на действие са били прехванати

Тридесет държави решават как да отворят Ормузкия проток

Тридесет държави решават как да отворят Ормузкия проток

Свят Преди 4 часа

Срещата ще се състои на ниво началници на генералните щабове

Там цената на петрола вече е над 160 долара за барел

Там цената на петрола вече е над 160 долара за барел

Свят Преди 5 часа

"Без лечение бъдещето ѝ е много, много мрачно": 2-годишно момиче е с рядка детска деменция

"Без лечение бъдещето ѝ е много, много мрачно": 2-годишно момиче е с рядка детска деменция

Свят Преди 5 часа

Лени е диагностицирана със синдром на Санфилиппо, рядко генетично заболяване, често описвано като детска деменция

Ученик от СофтУни БУДИТЕЛ спечели злато на най-голямата Scratch олимпиада в света

Ученик от СофтУни БУДИТЕЛ спечели злато на най-голямата Scratch олимпиада в света

Преди 5 часа

Сигнал за предизборна агитация в ловешко училище

Сигнал за предизборна агитация в ловешко училище

България Преди 5 часа

Законът абсолютно забранява на територията на училищата да има политическа пропаганда

Русия изтегля персонал от иранската АЕЦ

Русия изтегля персонал от иранската АЕЦ

Свят Преди 5 часа

Русия е построила частично централата на иранското крайбрежие на Персийския залив

<p>&quot;Оцелях 471 дни в подземен бункер, воювайки за Украйна срещу руснаците&quot;</p>

Сергей Тищенко оцеля 471 дни в подземен бункер, воювайки за Украйна срещу руснаците

Свят Преди 5 часа

Украински сержант прекара 16 месеца в бункер на фронтовата линия под земята, често задушавайки се и почти гладувайки. Т

Дете простреля друго край Тетевен с въздушна пушка

Дете простреля друго край Тетевен с въздушна пушка

България Преди 6 часа

Пушката е на дядото на пострадалото момче и не е регистрирана

Hell’s Kitchen

Мастъркласовете в Hell’s Kitchen започват тази вечер

Любопитно Преди 6 часа

Още един претендент напуска надпреварата

Повреда на атракцион остави хора блокирани във въздуха на родео в Хюстън

Повреда на атракцион остави хора блокирани във въздуха на родео в Хюстън

Свят Преди 6 часа

Посетители на едно от най-големите събития в САЩ, Houston Livestock Show and Rodeo, преживяха напрегнати минути, след като атракцион аварира и ги остави блокирани високо във въздуха

България е на дъното в ЕС по БВП на човек

България е на дъното в ЕС по БВП на човек

България Преди 7 часа

Разликата в БВП на глава от населението в страните от ЕС е доста забележителна

Илюзията за перфектност

Илюзията за перфектност

Любопитно Преди 7 часа

От 5 ринопластики до лична, психологическа криза

Истината защо Близкия изток има толкова много петрол

Истината защо Близкия изток има толкова много петрол

Свят Преди 7 часа

Историята започва преди 250 милиона години с един древен океан

Всичко от днес

От мрежата

8 хитрини, които котките използват, за да привлекат внимание

dogsandcats.bg

5-те най-популярни малки овчарски кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Спад на световните запаси от мигриращи сладководни риби

sinoptik.bg
1

Близнаци от застрашен вид горила в Конго

sinoptik.bg

Живот като звезда: Можеш да отседнеш в къщата на Хана Монтана в Малибу (и то безплатно!)

Edna.bg

Мастъркласовете в Hell’s Kitchen започват тази вечер

Edna.bg

Формула 1 токшоу (25.03.2025)

Gong.bg

Тодор Павлов: Трябва да вземем всеки мач на всяка цена

Gong.bg

Силно земетресение в Гърция, усетено е и у нас

Nova.bg

Милиарди за пътища без резултат: Какво разкриват проверките в АПИ

Nova.bg