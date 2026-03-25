Иран обяви, ако САЩ нахлуе, ще удари Червено море

И ран ще нанесе удари по корабния транспорт в Червено море – ключов коридор за превоза на петрол и други стоки към Суецкия канал – ако САЩ предприемат наземна инвазия, заяви пред местни медии анонимен военен представител.

„Ако врагът се опита да проведе сухопътна операция на иранските острови или където и да е на нашата територия, или ако се опита да наложи санкции на Иран чрез военноморски маневри в Персийския залив и Оманско море, ние ще отворим други фронтове като „изненада“, каза представителят, цитиран от агенция „Тасним“.

„Проливът Баб ел-Мандеб е сред най-стратегическите проливи в света, а Иран има както волята, така и способността да представлява напълно реална заплаха за него“, настоя той.

Проливът Баб ел-Мандеб, подобно на Ормузкия проток край бреговете на Иран, е ключов за световното корабоплаване. Той се намира между Йемен и Джибути в най-тясната си част.

Иран поддържа тесни връзки с хутите в Йемен и въоръжава групировката, която значително намали трафика в Червено море през октомври 2023 г., когато започна да атакува кораби в отговор на бомбардировките на Израел над Газа.

Оттогава групировката е подложена на въздушни удари, но анализатори твърдят, че бунтовниците биха могли да се откажат от позицията си на странични наблюдатели в настоящата война между САЩ и Иран и да поемат по-активна роля.

Въпреки това хутите се възприемат като по-малко идеологически обвързани с Иран и отдавна се радват на по-голяма независимост в сравнение с другите подкрепяни от Техеран въоръжени групировки в Близкия изток.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп прехвърля хиляди въздушни войски и допълнителни морски пехотинци в Персийския залив на фона на спекулации, че той може да разпореди ограничена наземна инвазия, за да завземе иранските петролни активи в залива или да осигури контрол над Ормузкия проток.

Една от възможните цели е остров Харг, през който преминава почти целият износ на суров петрол от Иран. Тръмп го нарече „малък петролен остров, който стои там, напълно незащитен“.

Корабният трафик през Ормузкия проток е на практика спрян заради конфликта, което прекъсва около 20% от световните доставки на петрол.

Цените на суровия петрол скочиха над 100 долара за барел в резултат на това, което Международната енергийна агенция нарече „най-голямото прекъсване на доставките в историята на световния пазар на петрол“.