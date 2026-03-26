Християнската вяра пред лицето на смъртта - почитаме архангел Гавриил и Свети Георги Софийски Стари

На 26 март православната църква отбелязва делото и смелостта на мъченика Георги и вестителя на Божията воля, архангел Гавриил

26 март 2026, 07:52
Ч естваме паметта на свети архангел Гавриил и на мъченик Георги Софийски Стари.

След празника Благовещение на Пресвета Богородица се почита архангел Гавриил, който ѝ известил, че в нея ще се въплъти Божият Син и тя ще роди Спасителя на света Иисус Христос.

Архангел Гавриил, чието име означава „Бог е моята сила" или „Божи човек", е един от великите Божии ангели, вестител на Неговата свята воля. Той открил и на свещеник Захария раждането на свети Йоан Предтеча, като казал за себе си: „Аз съм Гавриил, който предстоя пред Бога". В Стария Завет той изяснява на пророк Даниил едно важно видение, предсказва и идването на Христос. Заедно с архангел Михаил той се чества на 8 ноември, Архангеловден.

Свети Георги Софийски Стари е един от многобройните мъченици за християнската вяра от първите години на османското господство на Балканите. Той е и един от малцината, за които са запазени писмени свидетелства. Нарича се Стари за разлика от другите двама Софийски мъченици с името Георги през следващия век - Георги Софийски Нови (11 февруари) и Георги Софийски Най-нови (26 май).

Свети Георги Софийски Стари се родил през 1407 г. в София. Бил възпитан от своите родители в християнска вяра и поведение. Служил като войник и се наложило да отиде при един оръжейник турчин в град Одрин (градът от 1369 г. бил в османско владение), за да му поправи лъка. При тази среща мюсюлманинът надменно похулил християнската вяра на Георги, но той без страх защитил своята вяра. Това раздразнило мюсюлманите, те го заловили и отначало се опитали да го убедят да смени вярата си. Георги с достойнство отхвърлил това предложение. Последвали заплахи, а сетне и жестоки мъчения, но той останал твърд в убежденията си. Затова накрая го осъдили на смърт - първо го проболи с нож, а после го изгорили на клада. Това станало на 26 март 1437 г.

Източник: БТА, Проф. Иван Желев    
