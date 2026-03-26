Любопитно

Забравете за бръчките: Учени откриха неподозирана сила на ботокса

Оказва се, че популярното средство за разкрасяване постига впечатляващ успех при лечение на гангрена и тежка исхемия, като спасява тъканите там, където стандартната медицина се проваля

26 март 2026, 06:33
Източник: iStock

И нжекциите с ботулинов токсин биха могли да бъдат пробив в лечението на тежки усложнения, свързани с проблеми с кръвообращението в пръстите, включително исхемия, незарастващи язви и дори гангрена.

До това заключение стигнаха учени от университета Макгил (Канада), чиито резултати от мащабен анализ бяха публикувани в JAMA Dermatology. Изследователите са изследвали данни от 119 пациенти от 30 публикувани проучвания и един непубликуван случай.

5 съвета за здраве и красота: Как да запазим младостта по-дълго
5 снимки
сватба младоженци двойка любов
хоум офис
компютър
бърнаут напрежение работа работно място стрес офис

Резултатите са впечатляващи: повече от 85% от пациентите са изпитали излекуване след инжекции с ботокс. Смята се, че методът действа чрез отпускане на кръвоносните съдове и подобряване на кръвния поток, което е особено важно, когато стандартните лечения се провалят.

Усложнения като остра исхемия (пръстите стават студени, бели или сини и са изключително болезнени), язви и гангрена често се развиват в контекста на автоимунни заболявания като системна склероза, лупус или ревматоиден артрит. Тези състояния водят до свиване на кръвоносните съдове и нарушено хранене на тъканите. В тежки случаи ампутацията може да бъде единствената опция.

Съществуващите лечения (интравенозни вазодилататори и имуносупресори) често са скъпи, неефективни в тежки случаи и могат да причинят сериозни странични ефекти.

Според анализираните данни, страничните ефекти са били редки и леки: временна мускулна слабост или болка на мястото на инжектиране.

Това проучване се фокусира специално върху напреднали исхемични усложнения (язви и гангрена), а не върху ранните стадии на феномена на Рейно, както в предишни проучвания.

Авторите подчертават, че са необходими допълнителни изследвания за разработване на стандартизирани протоколи за лечение, но вече получените данни показват, че ботоксът е важен терапевтичен инструмент, способен да спаси пръстите на пациенти с тежки автоимунни заболявания.

Източник: rambler.ru    
По темата

От слънце до сняг за 48 часа - гответе се за бърза промяна на времето

От слънце до сняг за 48 часа - гответе се за бърза промяна на времето

Забравете за бръчките: Учени откриха неподозирана сила на ботокса

Забравете за бръчките: Учени откриха неподозирана сила на ботокса

НАТО започва съвместна тренировка Neptune Strike 26-1 във въздушното пространство на България

НАТО започва съвместна тренировка Neptune Strike 26-1 във въздушното пространство на България

Храните, които най-много вредят на мозъка ви

Храните, които най-много вредят на мозъка ви

Изгодно ли е сега да се инвестира в злато

Изгодно ли е сега да се инвестира в злато

pariteni.bg
Volkswagen не вижда смисъл в коли с удължен пробег в Европа

Volkswagen не вижда смисъл в коли с удължен пробег в Европа

carmarket.bg
Силно земетресение в Гърция, разтърси и София
Ексклузивно

Силно земетресение в Гърция, разтърси и София

Преди 10 часа
Иран призна, че разглежда плана на САЩ за мир
Ексклузивно

Иран призна, че разглежда плана на САЩ за мир

Преди 9 часа
Задържаха началника на пощата в Кърджали
Ексклузивно

Задържаха началника на пощата в Кърджали

Преди 8 часа
Шофьор на тир с близо два промила помете ограда в Каспичан
Ексклузивно

Шофьор на тир с близо два промила помете ограда в Каспичан

Преди 8 часа
Последни новини

<p>Нови жертви след руски атаки в Украйна</p>

Руски атаки в Украйна - жертви в Харков и щети по пристанището в Измаил

Свят Преди 14 минути

Дронове удариха жилищни райони и енергийна инфраструктура, има ранени и разрушения

Историческа присъда срещу Google и Meta за вредите върху психичното здраве на младежите

Историческа присъда срещу Google и Meta за вредите върху психичното здраве на младежите

Свят Преди 20 минути

Делото може да промени начина, по който технологичните компании носят отговорност за своите продукти

Показват как ще изглежда бюлетината за вота на 19 април

Показват как ще изглежда бюлетината за вота на 19 април

Парламентарни избори Преди 49 минути

В изборите ще участват 24 формации - 14 партии и 10 коалиции

Как навикът да скролваме в телефона издава доходите ни

Как навикът да скролваме в телефона издава доходите ни

Любопитно Преди 56 минути

Обърнете внимание на хората около вас, които говорят по телефоните си

Сладък сън в чиния: 5 храни, които помагат при безсъние

Сладък сън в чиния: 5 храни, които помагат при безсъние

Любопитно Преди 1 час

Ако някога сте имали проблеми със заспиването, режимът ви на хранене може да играе много по-голяма роля, отколкото предполагате

11 умения, които родителите ни владееха, но поколението Z губи напълно

11 умения, които родителите ни владееха, но поколението Z губи напълно

Любопитно Преди 1 час

Много хора днес нямат уменията, които техните родители са притежавали. Какви важни житейски умения са нужни на Gen Z, но те често не ги разбират? И кой носи отговорността за тази пропаст?

САЩ: Тръмп не блъфира, ще ударим Иран по-силно

САЩ: Тръмп не блъфира, ще ударим Иран по-силно

Свят Преди 9 часа

Левит заяви, че цените на горивата ще паднат веднага щом приключи американската военна операция в Иран

Иран обяви, ако САЩ нахлуе, ще удари Червено море

Иран обяви, ако САЩ нахлуе, ще удари Червено море

Свят Преди 11 часа

Проливът Баб ел-Мандеб е сред най-стратегическите в света

Милиарди за пътища без резултат: Какво разкриват проверките в АПИ

Милиарди за пътища без резултат: Какво разкриват проверките в АПИ

България Преди 11 часа

Започват проверки на един по един от ремонтите

Прецедент, момиче осъди най-големите социални медии

Прецедент, момиче осъди най-големите социални медии

Свят Преди 11 часа

Според съдебния състав двете социални медии са проявили небрежност

Гюров обсъди с експерти мерки срещу петролната криза

Гюров обсъди с експерти мерки срещу петролната криза

България Преди 12 часа

По време на срещата стана ясно, че на този етап банковият сектор не е пряко засегнат от ситуацията в Близкия изток

Ракетната индустрия в САЩ в "бойна готовност" за Иран

Ракетната индустрия в САЩ в "бойна готовност" за Иран

Свят Преди 13 часа

Войната в Близкия изток води до бързо изчерпване на запасите от ракети

Украйна отговори на удара с масирана атака срещу Русия

Украйна отговори на удара с масирана атака срещу Русия

Свят Преди 13 часа

По информация на Русия общо 398 дрона с голям обсег на действие са били прехванати

Тридесет държави решават как да отворят Ормузкия проток

Тридесет държави решават как да отворят Ормузкия проток

Свят Преди 13 часа

Срещата ще се състои на ниво началници на генералните щабове

Там цената на петрола вече е над 160 долара за барел

Там цената на петрола вече е над 160 долара за барел

Свят Преди 14 часа

"Без лечение бъдещето ѝ е много, много мрачно": 2-годишно момиче е с рядка детска деменция

"Без лечение бъдещето ѝ е много, много мрачно": 2-годишно момиче е с рядка детска деменция

Свят Преди 14 часа

Лени е диагностицирана със синдром на Санфилиппо, рядко генетично заболяване, често описвано като детска деменция

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго продължава бременността при кучетата?

dogsandcats.bg

Ще се отрази ли смяната на времето на котката ми

dogsandcats.bg
1

Спад на световните запаси от мигриращи сладководни риби

sinoptik.bg
1

Близнаци от застрашен вид горила в Конго

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 26 март, четвъртък

Edna.bg

Живот като звезда: Можеш да отседнеш в къщата на Хана Монтана в Малибу (и то безплатно!)

Edna.bg

Джанлука разкри безмилостния характер на баща си Диего Симеоне

Gong.bg

Тежък инцидент: талант на ЦСКА загуби далака си след последното Вечно дерби

Gong.bg

Защо някои хора вярват, че извънземните са оформили древните цивилизации

Nova.bg

Продължава изготвянето на цялостен пакет от мерки срещу високите цени

Nova.bg