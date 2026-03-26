Забравете за бръчките: Учени откриха неподозирана сила на ботокса

И нжекциите с ботулинов токсин биха могли да бъдат пробив в лечението на тежки усложнения, свързани с проблеми с кръвообращението в пръстите, включително исхемия, незарастващи язви и дори гангрена.

До това заключение стигнаха учени от университета Макгил (Канада), чиито резултати от мащабен анализ бяха публикувани в JAMA Dermatology. Изследователите са изследвали данни от 119 пациенти от 30 публикувани проучвания и един непубликуван случай.

Резултатите са впечатляващи: повече от 85% от пациентите са изпитали излекуване след инжекции с ботокс. Смята се, че методът действа чрез отпускане на кръвоносните съдове и подобряване на кръвния поток, което е особено важно, когато стандартните лечения се провалят.

Усложнения като остра исхемия (пръстите стават студени, бели или сини и са изключително болезнени), язви и гангрена често се развиват в контекста на автоимунни заболявания като системна склероза, лупус или ревматоиден артрит. Тези състояния водят до свиване на кръвоносните съдове и нарушено хранене на тъканите. В тежки случаи ампутацията може да бъде единствената опция.

Съществуващите лечения (интравенозни вазодилататори и имуносупресори) често са скъпи, неефективни в тежки случаи и могат да причинят сериозни странични ефекти.

Според анализираните данни, страничните ефекти са били редки и леки: временна мускулна слабост или болка на мястото на инжектиране.

Това проучване се фокусира специално върху напреднали исхемични усложнения (язви и гангрена), а не върху ранните стадии на феномена на Рейно, както в предишни проучвания.

Авторите подчертават, че са необходими допълнителни изследвания за разработване на стандартизирани протоколи за лечение, но вече получените данни показват, че ботоксът е важен терапевтичен инструмент, способен да спаси пръстите на пациенти с тежки автоимунни заболявания.