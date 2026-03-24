Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Тежка катастрофа на АМ „Тракия“: Един загинал и ранен при сблъсък на бус и ТИР

С рокът, в който могат да се подават заявления за гласуване в чужбина на предсрочните избори на 19 април, изтича днес. Това се посочва в хронограмата за изборите.

МВнР обяви мерки за борба с дезинформацията около изборите

Български гражданин, който има право да избира и желае да гласува извън страната, заявява това чрез писмено заявление по образец или чрез електронно заявление през сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Според хронограмата до 28 март ЦИК определя местата в държавите, в които ще се образуват секции извън страната и броя на избирателните секции във всяко място. Това обаче се случва по предложение на дипломатическите и консулските представителства чрез Министерството на външните работи, уточни заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева. След като изтече срокът за подаване на заявления, ще очакваме от тях своевременно изпращане на такава информация с предложения, особено за държавите извън Европейския съюз, на кои места да бъдат обособени секциите, посочи Матева.

Парадокс във Видин: Избирателите са с 10 000 повече от жителите

В началото на годината парламентът измени Изборния кодекс и ограничи до 20 броя на секциите извън дипломатическите и консулските ни представителства в държавите, които не са членки на ЕС.

Според хронограмата днес е и крайният срок районните избирателни комисии да назначат съставите на секционните избирателни комисии.