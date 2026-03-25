Парламентарни избори

Над 60 000 български граждани в 68 държави са подали заявления за гласуване в чужбина

Срокът изтече в полунощ българско време

Обновена преди 59 минути / 25 март 2026, 08:12
Проучване на „Тренд“: Колко партии ще влязат в следващия парламент

МВР, ДАНС и прокуратурата създадоха Национално междуведомствено звено във връзка с изборите

Започна предизборната кампания за предсрочния вот на 19 април

ЦИК регистрира 4786 кандидати за парламентарния вот на 19 април

Първи искри след жребия на ЦИК: Вижте как политиците разчетоха номерата си за вота на 19 април

ЦИК публикува първи данни от предсрочния парламентарен вот

Анализ на експертите: Какво е политическото бъдеще на България

МВР с равносметка: Изборният ден премина спокойно

Н ад 60 000 български граждани в 68 държави са подали заявления за гласуване в чужбина на парламентарните избори на 19 април. Това посочва справка в сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК). В полунощ изтече срокът за подаване на заявления за гласуване в секция извън страната. 

 

Общо 60 897 са потвърдените заявления за гласуване в секция извън страната. 

Най-много заявления има от:

  • Турция – 15 536
  • Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия - 10 471
  • Германия - 8095
  • Испания - 4785
  • САЩ - 3988

Заместник-председателят на ЦИК Росица Матева каза в четвъртък миналата седмица, че на изборите през октомври 2024 г. подадените заявления са били 30 688. "Сега, предполагам, че заради ограничението, което имаме за държави извън Европейския съюз, се подават много повече заявления", добави тогава Матева.

Над 50 сигнала в МВР за изборни нарушения само за ден

В началото на годината парламентът измени Изборния кодекс и ограничи до 20 секциите извън дипломатическите и консулските ни представителства в държавите, които не са членки на ЕС.

Според хронограмата до 28 март ЦИК трябва да определи местата в държавите, в които ще се образуват секции извън страната и броя на избирателните секции във всяко място. "Това обаче се случва по предложение на дипломатическите и консулските представителства чрез Министерството на външните работи", уточни заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева.

"След като изтече срокът за подаване на заявления, ще очакваме от тях своевременно изпращане на такава информация с предложения, особено за държавите извън Европейския съюз, на кои места да бъдат обособени секциите", посочи Матева.

Източник: БТА/Николай Трифонов    
избори заявления чужбина
