Парламентарни избори

ЦИК организира Ден на отворени врати за най-младите избиратели

Ще им бъде показано нагледно как се гласува с машина и как с хартия преди вота на 19 април

14 април 2026, 07:07
ЦИК: Подготовката за изборите върви по план, но има сигнали за нарушения при обученията в София

Президентът Йотова се срещна с институциите, отговорни за организацията и честността на вота

ЦИК: Допълнително по 15 евро ще получат членовете на СИК, ако предадат протоколите си без грешки

Демонстрираха системата за компютърна обработка на данните от гласуването

Публикуваха хеш кода за изборите на 19 април

ЦИК започва консултации с партиите за секциите в чужбина

МВР: Над 500 сигнала за купен вот, десетки разследвания в ход

Арестуваха кмет за купуване на гласове в Търговищко

Ц ентралната избирателна комисия (ЦИК) организира Ден на отворени врати за ученици, навършили пълнолетие, които ще гласуват за първи път на предстоящите избори, съобщиха от комисията. Събитието ще се състои във вторник (14 април) от 15.00 ч.

Представители на ЦИК ще запознаят учениците нагледно как се гласува с машина и хартия на предстоящите избори за народни представители на 19 април 2026 г. и ще отговорят на зададени въпроси, свързани с изборния процес. 

Миналата седмица Централната избирателна комисия публикува на сайта си интерактивна брошура за изборите на 19 април. Тя съдържа информация за това кои български граждани имат право да гласуват, какво е значението на избирателните списъци, както и за гласуването по настоящ адрес и с подвижна избирателна кутия. 

Разяснява се също така как се гласува с хартиена бюлетина и как с машина. 

Има информация и за избирателите извън страната, както и за начина, по който могат да гласуват ученици, студенти и докторанти.

Източник: Николета Василева, БТА    
Времето във вторник: Слънчево с температури до 20 градуса

Шест урока от милиардер, който някога е продавал кръвта си, за да си купи храна

Милиардерът, който преобрази крайбрежието на Бруклин, е извървял пътя от работа във ферма до изграждането на имотна империя за милиарди. Ето уроците, които е научил по трудния начин

Проучване: Изкуственият интелект прави хората по-самотни

Изследователи от университета Аалто са установили, че популярните ботове с изкуствен интелект постепенно разрушават социалния живот на хората. Въпреки илюзията за постоянна подкрепа, подобни ботове карат потребителите да се чувстват още по-самотни в реалния свят

Мелони се скара на Тръмп заради папата

Това представлява рядък укор на Мелони към Тръмп

Тръмп: Иран настоява за споразумение

Тръмп: Мога да ви кажа, че другата страна се свърза с нас

Угандийски генерал поиска милиард долара и най-красивата туркиня

После Кайнеругаба написа, че се страхува от всички страни с ядрени оръжия, включително Русия

Арестуваха кмета на Солище за купуване на гласове

Той е предоставил пари на собственик на местен магазин

Израел влезе в градски сражения с „Хизбула“ в Ливан

Смята се, че десетки бойци на „Хизбула“ са в капан в Бинт Джбейл

Разследват убийството на мъж във Варна

Тялото му е намерено рано тази сутрин пред блок в града

Мадяр: Знам кой е кръстникът на приятелствата на Орбан, Вучич и Фицо

Орбан е организирал операция под фалшив флаг с т. нар. план за взрив на „Турски поток“, смята Мадяр

Войната в Украйна избухна с нова сила

Киев и Москва взаимно се обвиняваха, че са нарушили примирието стотици пъти

Папа Лъв XIV на историческо посещение в Алжир

Tова става в момент, когато той е подложен на остри критики от Тръмп

Мадяр: Украйна не може да влезе в ЕС

Мадяр: На първо място, става дума за държава, която е във война

Сблъсък между Мъск и Сорос след изборите в Унгария

Мъск открито подкрепяше Виктор Орбан

Урсула фон дер Лайен: ЕС трябва да произвежда повече енергия

От началото на ударите срещу Иран ЕС е платил 22 милиарда евро повече за внасяните изкопаеми горива

Два танкера успяха да се промъкнат преди блокадата на Тръмп

Танкерът „Аврора“ е натоварен с ирански петролни продукти

До 18 метеорита на час: Ето кога е пикът на Лириди

На 19 април се очаква краят на окултацията на звездния куп Плеяди от Луната

4 опасности, от които да предпазим котката по време на Великден

