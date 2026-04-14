ЦИК организира Ден на отворени врати за най-младите избиратели

ЦИК: Допълнително по 15 евро ще получат членовете на СИК, ако предадат протоколите си без грешки

Президентът Йотова се срещна с институциите, отговорни за организацията и честността на вота

ЦИК: Подготовката за изборите върви по план, но има сигнали за нарушения при обученията в София

Ц ентралната избирателна комисия (ЦИК) организира Ден на отворени врати за ученици, навършили пълнолетие, които ще гласуват за първи път на предстоящите избори, съобщиха от комисията. Събитието ще се състои във вторник (14 април) от 15.00 ч.

ЦИК призова младите избиратели да гласуват

Представители на ЦИК ще запознаят учениците нагледно как се гласува с машина и хартия на предстоящите избори за народни представители на 19 април 2026 г. и ще отговорят на зададени въпроси, свързани с изборния процес.

Миналата седмица Централната избирателна комисия публикува на сайта си интерактивна брошура за изборите на 19 април. Тя съдържа информация за това кои български граждани имат право да гласуват, какво е значението на избирателните списъци, както и за гласуването по настоящ адрес и с подвижна избирателна кутия.

В над 9300 секции в страната ще се гласува с машини, в 2600 – само с хартия

Разяснява се също така как се гласува с хартиена бюлетина и как с машина.

Има информация и за избирателите извън страната, както и за начина, по който могат да гласуват ученици, студенти и докторанти.