Парламентарни избори

ЦИК: Допълнително по 15 евро ще получат членовете на СИК, ако предадат протоколите си без грешки

Това съобщи заместник-председателят на Централната избирателна комисия Росица Матева

7 април 2026, 12:34
Демонстрираха системата за компютърна обработка на данните от гласуването

Демонстрираха системата за компютърна обработка на данните от гласуването
Публикуваха хеш кода за изборите на 19 април

Публикуваха хеш кода за изборите на 19 април
ЦИК започва консултации с партиите за секциите в чужбина

ЦИК започва консултации с партиите за секциите в чужбина
МВР: Над 500 сигнала за купен вот, десетки разследвания в ход

МВР: Над 500 сигнала за купен вот, десетки разследвания в ход
Арестуваха кмет за купуване на гласове в Търговищко

Арестуваха кмет за купуване на гласове в Търговищко
Мащабни полицейски акции срещу купуването на гласове: Какво показват данните на МВР преди вота

Мащабни полицейски акции срещу купуването на гласове: Какво показват данните на МВР преди вота
Операция

Операция "Купен вот": Масирани акции срещу търговията с гласове в страната
Полицейски акции срещу изборни измами в части от страната

Полицейски акции срещу изборни измами в части от страната

Ч леновете на секционните избирателни комисии (СИК) ще получат допълнително 15 евро, ако предадат протоколите си без грешки, съобщи заместник-председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева. Тя участва в публична демонстрация на "Информационно обслужване" АД на системата за компютърна обработка на данните от гласуването в изборите на 19 април.

Демонстрираха системата за компютърна обработка на данните от гласуването

"Много е важно, когато се броят бюлетините, хората в СИК – наблюдатели, застъпници, представители на партии, кандидати, както и членовете на СИК, да изтеглят мобилното приложение и да извършат проверка, след като бъде попълнена черновата и преди нанасянето на данните в оригиналния протокол, защото тогава могат да бъдат коригирани грешките", обясни Матева.

"Следващото място за коригиране на грешки е в изчислителния пункт на районната избирателна комисия", добави тя.

Генерираха хеш кода за изборите на 19 април

От ЦИК са дали изрични указания, ако в секционния протокол има допуснати грешки в действителните гласове, да се свика цялата СИК и да преброят отново бюлетините, защото само там може да бъде извършена корекция, каза Матева. В ЦИК не се извършва повторно преброяване на бюлетини, отбеляза тя.

Започва изграждането на софтуера на машините за гласуване

"Информационно обслужване" е определено да осигури технически видеонаблюдението, няма нови изисквания. От СИК се очаква да включат устройствата за видеонаблюдение и да се вижда цялата повърхност, всички действия при преброяването на бюлетини, попълването на протоколите и прибирането на книжата в чувалите, обясни Росица Матева.

Ако членовете на СИК не го направят, ще бъдат санкционирани, посочи Матева.

Източник: Николай Трифонов, БТА    
Почина българската народна певица Янка Рупкина

Почина българската народна певица Янка Рупкина

„Сърцето ми е разбито": Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Дъжд и сняг за Великден - температури от минус 2° до 15° в следващите дни

Дъжд и сняг за Великден - температури от минус 2° до 15° в следващите дни

Секретна бележка на разузнаването разкри къде е новият лидер на Иран: Моджтаба Хаменей е в критично състояние и не може да управлява

Секретна бележка на разузнаването разкри къде е новият лидер на Иран: Моджтаба Хаменей е в критично състояние и не може да управлява

Осезаемо забавяне на продажбите на имоти в големите градове

Осезаемо забавяне на продажбите на имоти в големите градове

Тийнейджърите не само пишат съобщения, а правят и TikTok видеа, докато шофират

Тийнейджърите не само пишат съобщения, а правят и TikTok видеа, докато шофират

<p>Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"</p>
Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"

Преди 1 ден
<p>Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение</p>
Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение

Преди 1 ден
Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес
Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес

Преди 1 ден
<p>Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем</p>
Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем

Преди 1 ден
Край на безпаричието: Три зодии се измъкват от финансовия капан

Край на безпаричието: Три зодии се измъкват от финансовия капан

<p>Тръмп: Моята ярост към НАТО започна с Гренландия</p>

Доналд Тръмп: Моята ярост към НАТО започна с Гренландия

Стрелба край израелското консулство в Истанбул

Жена и дете са с опасност за живота след катастрофата край Добрич

Жена и дете са с опасност за живота след катастрофата край Добрич

Откриха първия строук център в столичната болница "Св. Анна"

Откриха първия строук център в столичната болница "Св. Анна"

Червено ниво на опасност: Мощна магнитна буря от 6-а степен удря Земята

Червено ниво на опасност: Мощна магнитна буря от 6-а степен удря Земята

Край на спекулациите: Ким Кардашиян и Луис Хамилтън потвърдиха връзката си

Край на спекулациите: Ким Кардашиян и Луис Хамилтън потвърдиха връзката си

Машинист загина, а 13 пътници бяха ранени при катастрофа между влак и камион във Франция

Машинист загина, а 13 пътници бяха ранени при катастрофа между влак и камион във Франция

United Group разшири оптичната си мрежа в региона с напълно изградения подземен оптичен кабел между Атина и Солун

United Group разшири оптичната си мрежа в региона с напълно изградения подземен оптичен кабел между Атина и Солун

България и Румъния обсъдиха газови доставки, енергийни проекти и нов мост над Дунав

България и Румъния обсъдиха газови доставки, енергийни проекти и нов мост над Дунав

<p>&quot;Културен хероин&quot;:&nbsp;Колко унижение може да понесе Джей Ди Ванс?</p>

Колко унижение може да понесе Джей Ди Ванс?

„Бием се за вашето бъдеще" - Мелания Тръмп към децата в Иран на Великден

Могат ли САЩ наистина да напуснат НАТО?

Минута мълчание в Космоса: Гафът по време на разговора на Тръмп с „Артемис II"

Минута мълчание в Космоса: Гафът по време на разговора на Тръмп с „Артемис II“

