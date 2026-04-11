ЦИК обяви важен срок за вота на 19 април

До 16 април ръководителите на лечебни заведения и институции за предоставяне на социални услуги могат да образуват избирателни секции в тях

11 април 2026, 08:19
Д о 16 април ръководителите на лечебни заведения и институции за предоставяне на социални услуги могат да образуват избирателни секции в тях. Това се посочва в приетата от Централната избирателна комисия (ЦИК) хронограма за вота на 19 април.

До четвъртък, 16 април, ръководителите на лечебни заведения, домове за стари хора или други специализирани институции за предоставяне на социални услуги и капитаните на плавателните съдове под българско знаме могат да образуват избирателни секции и да съставят избирателни списъци при наличието на не по-малко от 10 избиратели.

Ръководителите следва да уведомяват и общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес.

Отново до 16 април ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“ и за задържане могат да образуват избирателни секции и съставят избирателни списъци в тези места при наличие на не по-малко от 10 избиратели. Те също следва да уведомяват общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци.

Окончателният брой избиратели за вота на 19 април е 6 575 151. В 9354 избирателни секции в страната ще има възможност за гласуване с машини, а в 2641 – само с хартиени бюлетини.

