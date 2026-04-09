ЦИК: Подготовката за изборите върви по план, но има сигнали за нарушения при обученията в София

Ц ентрална избирателна комисия отчита, че подготовката за парламентарните избори на 19 април върви нормално и в срок, но са постъпили и обезпокоителни сигнали, свързани с обученията на секционните избирателни комисии (СИК) в София.

Това съобщи заместник-председателят и говорител на комисията Росица Матева по време на редовния седмичен брифинг.

Президентът Йотова се срещна с институциите, отговорни за организацията и честността на вота

По думите ѝ не са изпълнени указанията на ЦИК, изпратени още на 23 март до областните управители, да бъдат отпечатани методическите указания за СИК.

„Не са изпълнени указанията да бъдат отпечатани методическите указания и да бъдат предоставени по време на обученията – минимум по три комплекта за всяка секция“, посочи Матева.

Тя уточни, че комисията ще се свърже с министъра на електронното управление Георги Шарков и с областния управител на София за изясняване на случая.

В над 9300 секции в страната ще се гласува с машини, в 2600 – само с хартия

В същото време от ЦИК подчертаха, че обученията на членовете на СИК продължават в цялата страна.

Матева напомни, че на 13 април изтича срокът, в който избирателите могат да подадат заявления за гласуване с подвижна избирателна секция. Тъй като денят е почивен, тя призова кметовете да осигурят дежурни служители за приемане на заявленията.

От комисията съобщиха и окончателния брой на избирателите за вота на 19 април – 6 575 151 души. За сравнение, на последните парламентарни избори през октомври 2024 г. право на глас са имали 6 601 262 души.

Пуснаха интерактивна карта със секциите за гласуване в чужбина

Данните показват, че 9525 души са поставени под запрещение, а 4311 са с влязла в сила присъда „лишаване от свобода“ и нямат право да гласуват. Издадени са и 577 разрешения за гласуване на друго място – за кандидати, наблюдатели и членове на изборни комисии.

В цялата страна ще бъдат разкрити 1251 секции за избиратели с увреждания. В тях ще има тактилни шаблони и QR кодове, които позволяват текстът да бъде преобразуван в звук, за да се улесни гласуването на незрящи хора.

От ЦИК уточниха още, че и на тези избори видеонаблюдението ще бъде осигурено от Информационно обслужване.