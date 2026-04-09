Парламентарни избори

ЦИК: Подготовката за изборите върви по план, но има сигнали за нарушения при обученията в София

От комисията съобщиха и окончателния брой на избирателите за вота на 19 април – 6 575 151 души

Обновена преди 45 минути / 9 април 2026, 06:54

Ц ентрална избирателна комисия отчита, че подготовката за парламентарните избори на 19 април върви нормално и в срок, но са постъпили и обезпокоителни сигнали, свързани с обученията на секционните избирателни комисии (СИК) в София.

Това съобщи заместник-председателят и говорител на комисията Росица Матева по време на редовния седмичен брифинг.

Президентът Йотова се срещна с институциите, отговорни за организацията и честността на вота

По думите ѝ не са изпълнени указанията на ЦИК, изпратени още на 23 март до областните управители, да бъдат отпечатани методическите указания за СИК.

„Не са изпълнени указанията да бъдат отпечатани методическите указания и да бъдат предоставени по време на обученията – минимум по три комплекта за всяка секция“, посочи Матева.

Тя уточни, че комисията ще се свърже с министъра на електронното управление Георги Шарков и с областния управител на София за изясняване на случая.

В над 9300 секции в страната ще се гласува с машини, в 2600 – само с хартия

В същото време от ЦИК подчертаха, че обученията на членовете на СИК продължават в цялата страна.

Матева напомни, че на 13 април изтича срокът, в който избирателите могат да подадат заявления за гласуване с подвижна избирателна секция. Тъй като денят е почивен, тя призова кметовете да осигурят дежурни служители за приемане на заявленията.

От комисията съобщиха и окончателния брой на избирателите за вота на 19 април – 6 575 151 души. За сравнение, на последните парламентарни избори през октомври 2024 г. право на глас са имали 6 601 262 души.

Пуснаха интерактивна карта със секциите за гласуване в чужбина

Данните показват, че 9525 души са поставени под запрещение, а 4311 са с влязла в сила присъда „лишаване от свобода“ и нямат право да гласуват. Издадени са и 577 разрешения за гласуване на друго място – за кандидати, наблюдатели и членове на изборни комисии.

В цялата страна ще бъдат разкрити 1251 секции за избиратели с увреждания. В тях ще има тактилни шаблони и QR кодове, които позволяват текстът да бъде преобразуван в звук, за да се улесни гласуването на незрящи хора.

От ЦИК уточниха още, че и на тези избори видеонаблюдението ще бъде осигурено от Информационно обслужване.

Източник: БТА, Николай Трифонов, БГНЕС    
По темата

ВАС отказа да спре делото за освобождаването на Гюров от БНБ

ВАС отказа да спре делото за освобождаването на Гюров от БНБ

Работник почина след падане от скеле в Бургас

Работник почина след падане от скеле в Бургас

„Ще бъде нещо голямо“: Мелания Тръмп с извънредно изявление от Белия дом, светът гадае какво ще е то

„Ще бъде нещо голямо“: Мелания Тръмп с извънредно изявление от Белия дом, светът гадае какво ще е то

Доналд Тръмп критикува НАТО след

Доналд Тръмп критикува НАТО след "откровена" среща с Рюте

Инвалидните пенсии вече гонят тези за стаж и възраст

Инвалидните пенсии вече гонят тези за стаж и възраст

pariteni.bg
Как протича половият цикъл при женските котки

Как протича половият цикъл при женските котки

dogsandcats.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 2 дни
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 2 дни
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 2 дни
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 2 дни
Карди Би твърди, че крадци са похарчили 60 000 долара от кредитната ѝ карта

Карди Би твърди, че крадци са похарчили 60 000 долара от кредитната ѝ карта

Свят Преди 23 минути

Изпълнителката, която е към края на турнето си Little Miss Drama, направи разкритията в Instagram

Тежка катастрофа на Подбалканския път, загина мъж

Тежка катастрофа на Подбалканския път, загина мъж

България Преди 41 минути

Инцидентът е станал в участъка между селата Долно Сахране и Дунавци

ЕС призова Израел да прекрати ударите срещу Ливан

ЕС призова Израел да прекрати ударите срещу Ливан

Свят Преди 1 час

Действията на Израел поставят под сериозно напрежение примирието между САЩ и Иран, заяви Кая Калас

Двама души загинаха при руски удари в Харковска и Запорожка област

Двама души загинаха при руски удари в Харковска и Запорожка област

Свят Преди 1 час

Има и ранени

Нападнаха и ограбиха жена в Радомир, двама са задържани

Нападнаха и ограбиха жена в Радомир, двама са задържани

България Преди 2 часа

Непознат мъж ѝ отправил заплахи и ѝ нанесъл удари в гърба

Защо Зендая и Сидни Суини се избягваха на премиерата на „Еуфория“

Защо Зендая и Сидни Суини се избягваха на премиерата на „Еуфория“

Любопитно Преди 2 часа

Зендая и Сидни Суини демонстрираха хладно отношение на премиерата на „Еуфория“ заради слухове за любовен триъгълник с Том Холанд и политически различия, въпреки опитите на техните екипи да отрекат предполагаемата вражда между актрисите

Задържаха българин и сириец с наркотици за над 400 000 евро в "Студентски град"

Задържаха българин и сириец с наркотици за над 400 000 евро в "Студентски град"

България Преди 2 часа

По данни на прокуратурата количеството е близо 39,7 килограма коноп

Арабски шейх остава в българския арест: Дължи милиони в родината си

Арабски шейх остава в българския арест: Дължи милиони в родината си

България Преди 2 часа

Софийският апелативен съд остави в ареста шейх Алнахян, издирван от Интерпол за финансови престъпления. Магистратите отхвърлиха доводите на защитата за изтекла давност и приеха, че липсата на адрес у нас създава реален риск чужденецът да се укрие

Кръв, глад и канибализъм: Ужасяващата истинска история зад „Хензел и Гретел“

Кръв, глад и канибализъм: Ужасяващата истинска история зад „Хензел и Гретел“

Любопитно Преди 2 часа

Макар и в познатия си вид приказката да е доста мрачна – включваща изоставяне, опити за канибализъм, робство и убийство – нейният действителен произход е още по-ужасяващ

<p>&bdquo;Огнено кълбо&ldquo;: Мисия &bdquo;Артемис II&ldquo; пред най-опасното си изпитание</p>

„Огнено кълбо“: Мисия „Артемис II“ пред най-опасното си изпитание при завръщането си

Свят Преди 2 часа

Мисията с четирима души излетя на своя тестов полет около Луната от Космическия център във Кейп Канаверал във Флорида на 1 април

Шофьорът, убил полицай на Северната тангента, се призна за виновен

Шофьорът, убил полицай на Северната тангента, се призна за виновен

България Преди 2 часа

Защитата му поиска делото да бъде разгледано при условия на съкратено производство

Градският транспорт в София с удължено работно време за Великден

Градският транспорт в София с удължено работно време за Великден

България Преди 2 часа

Това съобщават от Столичната община

Трайков: Резервите от горива са при липса на количества, не за въздействие върху цените

Трайков: Резервите от горива са при липса на количества, не за въздействие върху цените

България Преди 2 часа

Министърът на енергетиката обяви параметрите на помощта за бизнеса и коментира проверките на сметките за ток

Учени предупреждават, че капацитетът на планетата е изчерпан

Учени предупреждават, че капацитетът на планетата е изчерпан

Свят Преди 3 часа

Ново изследване разкрива, че човечеството е надхвърлило капацитета на Земята, а оптималното население е едва 2,5 млрд. души. Учените предупреждават, че зависимостта от изкопаеми горива само изкуствено отлага неизбежния сблъсък с ресурсите на планетата

Разкриха причината за смъртта на звездата от „Супермен“ Валери Перин

Разкриха причината за смъртта на звездата от „Супермен“ Валери Перин

Свят Преди 3 часа

Актрисата от култовата поредица „Супермен“ е починала вследствие на остър кардиопулмонален арест (внезапно спиране на сърцето)

<p>Дом на ужасите:&nbsp;Спасиха над 250 кучета от жилище във Великобритания</p>

Спасиха над 250 кучета от жилище във Великобритания

Свят Преди 3 часа

Животните са били открити в тежки условия и вече се настаняват в спасителни центрове

Всичко от днес

От мрежата

4 опасности, от които да предпазим котката по време на Великден

dogsandcats.bg

11 породи кучета със силен характер и собствено мнение

dogsandcats.bg
1

Най-популярните мъжки парфюми: класически и модерни аромати

sinoptik.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg

Милорад от Hell’s Kitchen: Искам поне 3 деца и собствен бизнес! (ВИДЕО)

Edna.bg

Магическо провирало край Каялоба лекува страданието

Edna.bg

Септември: Продължаваме да вярваме в младите и да им даваме шанс да се развиват на най-високо ниво

Gong.bg

НА ЖИВО: Локомотив София - Берое, състави

Gong.bg

Работник почина след падане от скеле в Бургас (СНИМКИ)

Nova.bg

ВАС отказа да спре делото за освобождаването на Андрей Гюров от БНБ

Nova.bg