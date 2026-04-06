България

ЦИК призова младите избиратели да гласуват

От избирателната комисия съветват младежите да проверят къде ще гласуват

6 април 2026, 22:15
Източник: БТА

Ц ентралната избирателна комисия (ЦИК) призова младите избиратели да гласуват на предстоящия вот на 19 април и разясни процеса на хората, които ще упражнят правото си на глас за първи път.

"Гласуването е един от начините да участвате в управлението на страната като активен член на обществото. Гласувайте – бъдещето се създава и от Вас", написаха от ЦИК във Фейсбук.

Кой има право да гласува на изборите за НС на 19 април

От избирателната комисия съветват младежите да проверят къде ще гласуват и отбелязват, че трябва да носят личната си карта. От ЦИК припомнят също така, че ученици, студенти и докторанти редовно обучение могат да гласуват в секция по избор в населеното място, където учат.

През април ще е осмият парламентарен вот от 2021 г. насам. На 4 април 2021 г. се състояха редовни парламентарни избори, след което шест предсрочни вота. Изборите на 19 април ще бъдат седмите предсрочни след редовните на 4 април 2021 г.

Източник: БТА, Николай Трифонов    
ЦИК избори
