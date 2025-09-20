България

"Зомби" дрогата в Европа: Ще успее ли България да попречи на разпространението ѝ?

Не са нужни 100 кг наркотици, а само 2-3 грама, за да застрашат живота на децата, споделя шефът на отдел "Борба с наркотрафика"

20 септември 2025, 15:34
"Дружба" - 2 без парно почти 3 месеца: Терзиев нареди външен одит в "Топлофикация София"
П овече от месец, след като 21-годишният Виктор Илиев след употреба на райски газ се вряза в автобус и уби сирийски лекар, мъжът все още не е погребан. По информация на NOVA от близки до доктора, тялото му все още е в съдебна медицина и чака роднини, за да бъде освободено. Междувременно законодателите успяха да изготвят нов закон, който приравнява райския газ и употребата му до това на наркотици. Управляващите предлагат до 5 години затвор за придобиване, притежание и разпространение на райски газ извън приложението му за медицински цели. Темата коментира в ефира на NOVA автомобилният експерт Филип Лазаров.

“Радвам се, че нещата се случват в тази посока, няма нищо навременно. Важно е как ще процедират органите, които го налагат. Едно от най-важните неща е как ще бъде контролирано, за да не се объркат животите на хората от нищото. Виждаме, че има проблеми с тестовете за наркотици”, коментира той.

По думите му е важно да учим децата си така, както ги възпитаваме да внимават и да се пазят, че както е вредно да пушим и пием, така е и опасно да взимаме наркотици. “Когато детето израсне с тази идея, просто после ще му се струва странно”.

Баща от Ботевград заплаши дилъра на детето си със смърт

“Впечатляваме се, когато гледаме по новините, че някой в чужбина е взел оръжие и е стрелял в детска градина. Същевременно за нас е нормално да вземат една бутилка райски газ и да я издишат”,смята Лазаров.

“Едно време имаше в обучението, когато караш автомобил, сутрин да направиш загрявка, за да се раздвижиш и да можеш да си концентриран на пътя. Сега са толкова улеснени автомобилите и до такава степен мързелуваме, че забравяме, че ние сме на работа и от нас зависят човешки животи”, коментира експертът. 

По думите му колкото по-страшно е наказанието, толкова повече ще ни спира. 

Източник: iStock

Мерките срещу употребата на райски газ доближават по своята строгост тези за притежанието и разпространение на наркотици. Тази тема, но и не само, коментира и Стефан Бакалов - началник на отдел "Борба с наркотрафика" към Агенция "Митници".

“Независимо, че райският газ не е класифициран като наркотично вещество, неговите ефекти са доста обезпокояващи в контекста на ежедневните новини, които виждаме. Това, което е по-плашещо за употребата му, е че го ползват по-възрастни хора след 30-40-годишна възраст”, обясни Бакалов.

Според него това се дължи на факта, че възрастните искат да изпита чувството на наркотичните вещества. Друга причина е, че райският газ се продаваше свободно доскоро. “По-добрата новина е, че децата вече по-рядко посягат към него. За съжаление, новите психоактивни вещества, които са на пазара, променят драстично картината”, коментира той.

“Важно е законодателят по какъв начин ще формулира рестрикцията, за да можем ефективно да противодействаме на такъв вид престъпления. В днешно време става все по-сложно да откриваме наркотични вещества по границите, защото живеем в отворено общество, което затруднява и променя фокуса и стратегическите мерки”, каза експертът. 

Семейството на загиналия в Ботевград сподели кадри с предполагаем дилър (ВИДЕО)

Според него чрез кръвни изследвания би могло да се разбере дали човек, качил се зад волана, е под въздействието на райски газ. 

“В днешно време нашите деца, както и тези в Европа и САЩ, са силно информирани относно новите тенденции на пазара. За съжаление, това повишава търсенето на наркотичните вещества. Тук е ролята на институциите да информираме децата, че употребата им, освен че може би първоначално изглежда забавна, реално крие тежки рискове за здравето и живота на всеки един човек”, смята Бакалов.

“Зомби" дрогата в Европа е на пазара от две години. Това в каква форма ще навлезе сред нашите деца зависи от превантивните информационни кампании. Толкова социални платформи и пазари дистрибутират различни стоки от Китай, което прави доста трудно откриването им в тази лавина от хиляди пратки”, споделя той.

По думите му не са нужни 100 кг наркотици, а само 2-3 грама, за да застрашат живота на нашите деца. 

“Пред нас стои огромно предизвикателство, защото физически не е възможно да отворим толкова пратки. Поради тази причина се стараем да подобрим анализа на риска, използвайки изкуствен интелект, наши знания и предположения, за да може максимален обем от пратки да бъдат проверени”, допълни Бакалов.

Източник: NOVA     
