България

Откриха голямо количество райски газ край Черноморец

Количеството е повече от 300 килограма

12 август 2025, 15:29
Иван Иванов се препъна в първия кръг на тенис турнира в София

Иван Иванов се препъна в първия кръг на тенис турнира в София
Мобилно приложение показва цените на лекарствата в лева и евро

Мобилно приложение показва цените на лекарствата в лева и евро
Митов: Над 1000 пожара за седмица, 330 от тях са умишлени или по невнимание

Митов: Над 1000 пожара за седмица, 330 от тях са умишлени или по невнимание
Претърсват търговци на оръжие у нас заради санкциите срещу Русия (СНИМКИ/ВИДЕО)

Претърсват търговци на оръжие у нас заради санкциите срещу Русия (СНИМКИ/ВИДЕО)
Спор между общината и църквата: Имало ли е натиск конкретна фирма да строи храм в район

Спор между общината и църквата: Имало ли е натиск конкретна фирма да строи храм в район "Изгрев"
След екшъна в Пловдив: Повдигнаха обвинение на 16-годишния, шофирал пиян

След екшъна в Пловдив: Повдигнаха обвинение на 16-годишния, шофирал пиян
Оставиха за постоянно в ареста Красимир Георгиев, обвинен за мъчения и убийства на животни в Перник

Оставиха за постоянно в ареста Красимир Георгиев, обвинен за мъчения и убийства на животни в Перник
Побой, заплахи и атаки с коктейл

Побой, заплахи и атаки с коктейл "Молотов": Мъж твърди, че е непрестанно тормозен от бившата си

Г олямо количество райски газ и балони са намерени и иззети от два леки автомобила край Черноморец. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас. И двете коли са със софийска регистрация. В тях са открити повече от 50 кашона с флакони и индивидуално опаковани такива. Количеството е повече от 300 килограма. 

(Във видеото: Социалното министерство с разяснителна кампания за вредите от вейповете и райския газ)

Склад с над 100 кг. райска газ в къща на Митьо Очите

И в двата автомобила са открити множество балони, предназначени за разпространяване на райски газ по Южното Черноморие. Откритите вещи са иззети и задържани. Образувана е преписка с цел установяване произхода на райския газ.

Масов бой и райски газ в Кърджалийско

Преди седмица голямо количество райски газ беше иззето от гараж към вилна постройка край несебърското село Кошарица. Конфискувани бяха 20 кашона с по шест флакона райски газ, всеки от които с вместимост 670 грама, както и 18 двулитрови флакона. 

Източник: БТА, Станимир Димитров    
райски газ конфискуван балони Черноморец Кошарица
Последвайте ни

По темата

9-месечно бебе и трима възрастни пострадаха при тежка катастрофа край Благоевград

9-месечно бебе и трима възрастни пострадаха при тежка катастрофа край Благоевград

Непознатата история на неандерталците

Непознатата история на неандерталците

Пожар избухна след самолетна катастрофа в САЩ, има ранени

Пожар избухна след самолетна катастрофа в САЩ, има ранени

Годежният пръстен на Джорджина от Роналдо може да струва 5 млн. долара, оценяват експерти

Годежният пръстен на Джорджина от Роналдо може да струва 5 млн. долара, оценяват експерти

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Брутални глоби в Италия за изхвърлен през прозореца боклук или фас

Брутални глоби в Италия за изхвърлен през прозореца боклук или фас

carmarket.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 3 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 3 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 3 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 3 дни

Виц на деня

– Докторе, имам ли нещо сериозно? – Още не, но ако продължаваш да четеш диагнози в интернет, скоро ще имаш.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Хари и Меган подписват нов многогодишен договор с Netflix

Хари и Меган подписват нов многогодишен договор с Netflix

Любопитно Преди 8 минути

Предишният договор, сключен през 2020 г., се оценяваше на около 100 милиона долара

Вълна от протести във Вашингтон след решението на Тръмп за федерален контрол над полицията

Вълна от протести във Вашингтон след решението на Тръмп за федерален контрол над полицията

Свят Преди 38 минути

Мерките ще продължат в следващите 30 дни

Италиански спортист почина след колапс на Световните игри по ориентиране

Италиански спортист почина след колапс на Световните игри по ориентиране

Свят Преди 1 час

29-годишният спортист беше открит в безсъзнание от организаторите по време на дисциплината по ориентиране

Колко често е нормално? Експерт разкрива истината за интимността във връзката

Колко често е нормално? Експерт разкрива истината за интимността във връзката

Любопитно Преди 1 час

Всичко по темата може да прочетете в следващите редове

Горските пожари, бушуващи в Испания, взеха жертва

Горските пожари, бушуващи в Испания, взеха жертва

Свят Преди 2 часа

Мъж е починал в резултат на изгаряния

<p>Биберони за възрастни &ndash; най-новият хит в Китай</p>

Биберони за възрастни – най-новият хит в Китай

Любопитно Преди 2 часа

Много магазини казват, че залъгалките за възрастни предлагат облекчаване на стреса и помагат за съня

Четирима ранени след катастрофа край Луковит

Четирима ранени след катастрофа край Луковит

България Преди 2 часа

Зад волана бил 20-годишен младеж

Сенегал през моите очи: Пътешествие в сърцето на Африка

Сенегал през моите очи: Пътешествие в сърцето на Африка

Свят Преди 2 часа

Култура, история и съвременен живот в страната на баобабите и океана

В търсене на свободата в новата седмица на „Великият понеделник“

В търсене на свободата в новата седмица на „Великият понеделник“

Любопитно Преди 3 часа

Гласуването е активно, а всички участници в него могат да спечелят награди

Ето колко е средната заплата през второто тримесечие на 2025 г.

Ето колко е средната заплата през второто тримесечие на 2025 г.

Пари Преди 3 часа

Тя се увеличава спрямо първото тримесечие с 5,3%

<p>Мощно земетресение в Тихоокеанския&nbsp;&bdquo;Огнен пръстен&ldquo;&nbsp;</p>

Мощно земетресение в Тихоокеанския „Огнен пръстен“

Свят Преди 3 часа

За момента няма съобщения за жертви или щети

Снимката е илюстративна

Ритане, скубане, шамари: Брутална агресия между деца в Кула

България Преди 3 часа

Случката се разиграла на детска площадка в града

Непал предлага безплатни изкачвания до 97 върха

Непал предлага безплатни изкачвания до 97 върха

Свят Преди 3 часа

Това решение идва на фона на повишение на таксите за разрешително за изкачване на Еверест

17-годишно момче загина след удар с мотоциклет в електрически стълб

17-годишно момче загина след удар с мотоциклет в електрически стълб

България Преди 3 часа

Инцидентът е станал край Радомир, младежът бил правоспособен водач с изрядни документи на превозното средство

Лиъм Нийсън

Шокиращата реакция на Лиъм Нийсън към Labubu

Любопитно Преди 3 часа

Зъбатата играчка е абсолютен феномен по целия свят

<p>Може ли Путин да бъде арестуван в Аляска?</p>

Може ли Путин да бъде арестуван в Аляска по време на срещата с Тръмп

Свят Преди 3 часа

Путин и Тръмп се срещат на фона на войната в Украйна, докато Зеленски категорично отказва териториални отстъпки, а международната общност следи с безпокойство бъдещето на мирния процес

Всичко от днес

От мрежата

8 породи кучета, които обичат да плуват

dogsandcats.bg

Какво да правим ако на кучето му тече кръв от носа

dogsandcats.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg
1

Щъркели, костенурки и таралежи - жертви на пожара в Сакар

sinoptik.bg

Странностите на крал Чарлз, които са много трудни за изпълнение

Edna.bg

Парис Хилтън показа порасналите си деца

Edna.bg

Пламен Андреев: Аз съм модерен вратар, който чете играта, няма да допускам много голове

Gong.bg

Грийлиш със сериозни финансови отстъпки, за да осъществи транфера в Евертън

Gong.bg

Засякоха автомобил с 203 км/ч на АМ „Струма“

Nova.bg

Жълт код: Опасно горещото време продължава и в сряда

Nova.bg