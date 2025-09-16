До 5 години затвор за притежание на райски газ

„Ние вкарваме фактически разпространението на диазотен оксид (райски газ) в Наказателния кодекс (НК). Изваждаме го от Закона за здравето като административна мярка и изцяло преминава като наказание, което ще бъде съответно при разпространение или държане на различни видове флакони райски газ, като съответно се увеличават и наказанията".

Това заяви пред журналисти председателят на временната парламентарна комисия за райския газ Лъчезар Иванов от ГЕРБ-СДС, след като докладът на комисията бе приет единодушно, предаде БГНЕС.

Още в утрешния ден докладът ще бъде входиран в Народното събрание.

„С този закон, то и досега беше забранено, деца, които са до 14 години след 20 ч. не могат да бъдат без придружител и съответно деца, които са над 16 години до 22 ч. не могат да ходят по нощни заведения", уточни Иванов и продължи:

„Вкарваме промени също така за хора, които шофират под влияние на алкохол, наркотици и съответно райски газ."

Има пряк и непряк път за доказване на райския газ, обясни депутатът.

Една от формите за доказване наличието на райски газ в организма е скъпа специализирана апаратура, която не е на разположение във всички градове – газхроматографски анализ.

Друга пряка форма на доказване е чрез т.нар. ДНК тест.

Непреките начини на доказване са свидетелските показания, видеоматериали и т.н.

„Искаме да упражним цялата строгост на закона, за да може да изтръгнем това ново „развлечение" за някои, но за други хора убийство. Затова сме завишили и санкциите както към притежателите и разпространителите на диазотен оксид, така и за родителите на деца, които бъдат заловени да притежават или разпространяват райски газ", каза още Иванов.