България

До 5 години затвор за притежание на райски газ

Още в утрешния ден докладът ще бъде входиран в Народното събрание

16 септември 2025, 19:01
До 5 години затвор за притежание на райски газ
Източник: iStock/Getty Images

„Ние вкарваме фактически разпространението на диазотен оксид (райски газ) в Наказателния кодекс (НК). Изваждаме го от Закона за здравето като административна мярка и изцяло преминава като наказание, което ще бъде съответно при разпространение или държане на различни видове флакони райски газ, като съответно се увеличават и наказанията".

Това заяви пред журналисти председателят на временната парламентарна комисия за райския газ Лъчезар Иванов от ГЕРБ-СДС, след като докладът на комисията бе приет единодушно, предаде БГНЕС.

Още в утрешния ден докладът ще бъде входиран в Народното събрание.

„С този закон, то и досега беше забранено, деца, които са до 14 години след 20 ч. не могат да бъдат без придружител и съответно деца, които са над 16 години до 22 ч. не могат да ходят по нощни заведения", уточни Иванов и продължи:

„Вкарваме промени също така за хора, които шофират под влияние на алкохол, наркотици и съответно райски газ."

Има пряк и непряк път за доказване на райския газ, обясни депутатът.

Една от формите за доказване наличието на райски газ в организма е скъпа специализирана апаратура, която не е на разположение във всички градове – газхроматографски анализ.

Друга пряка форма на доказване е чрез т.нар. ДНК тест.

Непреките начини на доказване са свидетелските показания, видеоматериали и т.н.

„Искаме да упражним цялата строгост на закона, за да може да изтръгнем това ново „развлечение" за някои, но за други хора убийство. Затова сме завишили и санкциите както към притежателите и разпространителите на диазотен оксид, така и за родителите на деца, които бъдат заловени да притежават или разпространяват райски газ", каза още Иванов.

Източник: БГНЕС    
райски газ закон
16 септември: Начало на „Черния септември" – военно положение в Йордания
16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 12 часа
"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 12 часа
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус" заради ремонт
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 12 часа
Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване
Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 12 часа

