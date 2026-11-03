България приема първите бойни машини „Страйкър“ за Сухопътните войски

България е домакин на 15-ия Годишен форум на Дунавската стратегия

След седмици без парно и топла вода: Жители на столичния квартал „Дружба” излязоха на протест

"Прогресивна България": Сметките за парно и ток няма да се повишат заради по-скъпия газ

"Изрита кучето ми и то хвръкна на половин метър": Нова жертва проговори за мъжа, убил четириного в „Кръстова вада“

"Животът ми е безсмислен вече": Мъж, останал сляп след зверски побой в София, чака справедливост 5 години

Демерджиев: Издирваният за убийството на куче в София се яви в СДВР с адвокат, ще бъде задържан

Б ългария приема първите бойни бронирани машини „Страйкър“ (Stryker), предназначени за Сухопътните войски. Това ще стане на официална церемония в района на военния завод „Терем – Ивайло“ във Велико Търново.

На събитието се очаква да присъстват министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

САЩ качват цената и забавят доставката за България на "Страйкър"-ите

Първите пет машини пристигнаха в България още на 14 февруари през пристанище Бургас с доставка от САЩ и Канада. Съгласно договора те преминават през окончателно сглобяване и окомплектоване във великотърновския военен завод, преди да бъдат предадени на 61-ва механизирана бригада в Карлово.

Договорът за придобиването предвижда доставката на общо 183 бойни и спомагателни машини. Първоначалната му стойност беше около 1,37 млрд. долара, но през лятото Народното събрание одобри актуализация с приблизително 40 млн. долара заради инфлацията и увеличението на разходите. Така общата стойност достига около 1,41 млрд. долара.

България ще плати 12,6 млн. долара по-малко за „Страйкър“-ите

Какви машини получава Българската армия

„Страйкър“ е семейство от колесни бронирани машини, разработени от американската компания General Dynamics Land Systems. Те са предназначени за превоз и огнева поддръжка на пехотата, разузнаване, командване, медицинска евакуация и инженерни задачи.

Машините са с осем колела и са проектирани да осигуряват мобилност, защита на екипажа и военнослужещите, както и възможност за бързо придвижване на подразделенията.

България стартира важни проекти за модернизация и засилване на отбраната

От предвидените за България 183 машини 90 са бойни машини на пехотата Dragoon, 17 са машини за превоз на пехота, 33 са командни, 24 са за медицинска евакуация, 9 са инженерни, а 10 са за разузнаване в условия на ядрена, биологична и химическа заплаха. Договорът включва и специализирани логистични и спомагателни машини, въоръжение, комуникационно оборудване и резервни части.

През февруари заедно с основната доставка в България пристигнаха и осем допълнителни бронирани машини „Страйкър“, предоставени безвъзмездно от САЩ. Те са предназначени за обучение на личния състав на 61-ва механизирана бригада.

Завод "Терем - Ивайло" е готов да посрещне новите бойни машини "Страйкър"

Част от модернизацията на армията

Придобиването на „Страйкър“ е един от основните проекти за модернизация на Българската армия. Целта е да се повишат мобилността, защитата и бойните способности на Сухопътните войски, както и оперативната съвместимост с армиите на останалите държави от НАТО.

Сделката е част от ангажиментите на България към колективната отбрана на Алианса и усилията за обновяване на остарялата бронирана техника на армията.

Важен елемент от проекта е и индустриалното сътрудничество. В завод „Терем – Ивайло“ във Велико Търново се извършват дейностите по окончателното сглобяване и окомплектоване на машините. Предвижда се предприятието да развие и способности за техническа поддръжка на платформата, което би позволило обслужването на техниката да се извършва в България.