Президентът Йотова: Недопустимо е в България да има „работещи бедни“

Това написа във Facebook държавният глава по случай Международния ден на труда - 1 май

1 май 2026, 08:49
Източник: БТА

„Честваме права, воювани поколения наред. Но днес правото на достоен труд и достойни доходи, справедливостта и социалната сигурност са поставени на изпитание – не само в България, а и в световен план“. Това написа във Facebook президентът Илияна Йотова по случай Международния ден на труда - 1 май.

„Недопустимо е в 21 век в европейска България да съществува категорията „работещи бедни“, срамен е високият им процент", отбеляза държавният глава.

„Нужни са смели и грамотни политици, които не само на думи, а с дела да гарантират, че хората на честния труд, хората със способности, амбиция и талант няма на бъдат задушавани в прегръдката на недоимък и смазано самочувствие. Напротив – ще бъде стимулирана тяхната съзидателна сила. А тя е в гена на българския народ", написа още президентът. 

Всяка година на 1 май в десетки държави по света се отбелязва Деня на труда – ден, посветен на социалните и икономическите постижения на работещите хора, както и на борбата за по-добри условия на труд и справедливо заплащане.

Първи май е един от официалните празници в България и официален почивен ден. Първият опит за честване у нас е направен през 1890 г. от Топографското дружество.

През 1939 г. 1 май е обявен за официален празник, а от 1945 г. държавната власт започва да го отбелязва ежегодно с организирани прояви. В периода на социализма празникът се свързва с масови манифестации и публични чествания.

След промените през 1989 г. и края на Краят на комунистическия режим в България, Денят на труда остава официален и неработен ден, но държавата не организира централизирани масови събития, както в предходния период. Отбелязването му придобива по-разнообразни форми, включително инициативи на синдикални и обществени организации.

Източник: БТА/Борислава Бибиновска    
1 май Ден на труда Илияна Йотова Права на труда Работещи бедни Социална сигурност Достоен труд Достойни доходи Справедливост История на 1 май
