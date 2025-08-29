Свят

Първи случай на чикунгуня в Русия

Заразеният е пристигнал в Москва от Шри Ланка

29 август 2025, 15:09
Първи случай на чикунгуня в Русия
Източник: EPA/БГНЕС

Р усия регистрира първи случай на треска чикунгуня, съобщи санитарният надзорен орган "Роспотребнадзор". Пациентът е хоспитализиран в инфекциозно отделение в среднотежко състояние, предаде "Анадолската агенция".

По данни на ведомството заразеният е пристигнал в Москва от Шри Ланка, потърсил е медицинска помощ и първоначално е бил приет със съмнение за денга, но лабораторните изследвания са потвърдили инфекция с вируса чикунгуня.

Какво е вирусът чикунгуня и защо Китай върна COVID мерките заради него?

"Роспотребнадзор" напомни, че по-рано е предупреждавал за риск от внос на заболяването и уточни, че специалистите са били подготвени за подобна ситуация. Органът уверява, че разпространение на вируса в Русия не се очаква, тъй като предаването става единствено чрез ухапване от комари, а местните видове не представляват епидемиологична заплаха. Ведомството е организирало и предприело всички необходими противоепидемични мерки.

На граничните пунктове действа система за установяване на пътници, пристигащи от региони с неблагоприятна епидемиологична обстановка и проявяващи симптоми на инфекциозни заболявания.

Има ли опасност от вируса чикунгуня у нас и тревожен ли е ръстът на случаите на COVID-19

Симптомите на чикунгуня включват висока температура, силни болки в ставите, мускулни болки, гадене, отпадналост, обрив и подуване на ставите. Към момента няма ваксина или специфично лечение за инфекцията.

Въпреки че повечето хора се възстановяват, вирусът е свързан със значително по-висок риск от смърт в продължение на няколко месеца след заразяването, като допринася за смъртни случаи от съпътстващи заболявания на сърдечносъдовата система.

Източник: БГНЕС    
Русия чикунгуня
Последвайте ни
Пиян учeник без книжка разби кола насред Пловдив

Пиян учeник без книжка разби кола насред Пловдив

Пет дни в ада: Украински войник изпълзя от масов гроб с прерязано гърло

Пет дни в ада: Украински войник изпълзя от масов гроб с прерязано гърло

Първи случай на чикунгуня в Русия

Първи случай на чикунгуня в Русия

Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

До 6 заплати при пенсиониране: Кога работодателят ви ги дължи

До 6 заплати при пенсиониране: Кога работодателят ви ги дължи

pariteni.bg
Volkswagen най-накрая може да даде на върховния Golf по-голям двигател

Volkswagen най-накрая може да даде на върховния Golf по-голям двигател

carmarket.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 3 дни
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 3 дни
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 3 дни
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 3 дни

Виц на деня

– Госпожо, знаете ли защо ви спирам? – За да ми кажете, че съм прекрасна и че карам като професионалист?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Пред развод ли са Райън Рейнолдс и Блейк Лайвли?</p>

Райън Рейнолдс и Блейк Лайвли предизвикаха слухове за проблеми в брака си

Любопитно Преди 12 минути

Феновете им твърдят, че снимки на Лайвли вече липсват в профила на Рейнолдс

Израел откри тяло на заложник и останки от друг

Израел откри тяло на заложник и останки от друг

Свят Преди 21 минути

В Газа все още се намират 49 заложници, като около 20 от тях са смятани за живи

Есента на NOVA е богата на информация, емоции и вълнуващи разкази

Есента на NOVA е богата на информация, емоции и вълнуващи разкази

Любопитно Преди 54 минути

От септември утвърдените предавания на медията се завръщат с нови сезони

Посветиха тенис корт в чест на Григор Димитров в Лондон

Посветиха тенис корт в чест на Григор Димитров в Лондон

Любопитно Преди 1 час

„Ръкостискането на Григор беше повече от миг – то беше послание“

Ема Стоун блести във Венеция с дръзка драма за отвличане и извънземни (СНИМКИ)

Ема Стоун блести във Венеция с дръзка драма за отвличане и извънземни (СНИМКИ)

Любопитно Преди 1 час

„Бугония“ се превърна в едно от най-обсъжданите заглавия на тазгодишния филмов фестивал във Венеция

Бившият разузнавач Горан Симеонов: Химия между Путин и Тръмп няма без Китай

Бившият разузнавач Горан Симеонов: Химия между Путин и Тръмп няма без Китай

Любопитно Преди 1 час

Симеонов анализира диалога между Вашингтон и Москва и очертава новите геополитически посоки в Арктика

Украйна удари руски петролопровод

Украйна удари руски петролопровод

Свят Преди 1 час

Съобщено е за пожар в обекта

Археолози откриха геометрични фигури и важен надпис в Хераклея Синтика (ВИДЕО)

Археолози откриха геометрични фигури и важен надпис в Хераклея Синтика (ВИДЕО)

България Преди 2 часа

Надписът е в чест на един от най-успешните пълководци и администратори в историята на Римската империя - Децим Теренций Генциан

Джеси Джей отменя турнето си заради битката ѝ с рака

Джеси Джей отменя турнето си заради битката ѝ с рака

Любопитно Преди 2 часа

37-годишната изпълнителка трябваше да тръгне на турне във Великобритания и Европа през октомври

Две катастрофи между Мездра и Ботевград, шестима пострадали, сред които и деца

Две катастрофи между Мездра и Ботевград, шестима пострадали, сред които и деца

България Преди 2 часа

Инцидентите са станали на 100 метра един от друг

<p>Творецът и образованието!</p>

Творецът и образованието!

Любопитно Преди 2 часа

Възможно ли е в сега съществуващата образователна система програмата и всичко занимания да са такива, че наистина да вдъхновяват?

<p>След&nbsp;инцидента в ТЕЦ &quot;Бобов дол&quot;: Близки на загиналия работник търсят истината за смъртта му</p>

След кошмарния инцидент в ТЕЦ "Бобов дол": Близки на загиналия работник търсят истината за смъртта му

България Преди 2 часа

Преди малко повече от месец работник загина в машина за смилане

Гал Гадот пропуска фестивала във Венеция заради войната в Газа

Гал Гадот пропуска фестивала във Венеция заради войната в Газа

Любопитно Преди 2 часа

Опасението е, че Гадот може да действа като „гръмоотвод“ за протести на фона на планирани демонстрации срещу Израел

Кристиан Кирилов от "София ден и нощ": ГДБОП ми върна колите, но след акцията не мога да спя

Кристиан Кирилов от "София ден и нощ": ГДБОП ми върна колите, но след акцията не мога да спя

Любопитно Преди 2 часа

Звездата от „София ден и нощ“ разказа в Телеграфно подкастът как антимафиотите нахлули в дома и автокъщата му

Татуирано куче предизвика възмущение в Шанхай (ВИДЕО/СНИМКИ)

Татуирано куче предизвика възмущение в Шанхай (ВИДЕО/СНИМКИ)

Свят Преди 2 часа

Собственикът се похвали, че животното е било татуирано без упойка

„Най-сексуално активната жена в Австралия“ беше нападната с мачете в САЩ

„Най-сексуално активната жена в Австралия“ беше нападната с мачете в САЩ

Свят Преди 3 часа

28-годишната Ани Найт сподели подробности за плашещия инцидент в своите истории в Instagram

Всичко от днес

От мрежата

10-те най-стари породи кучета в света

dogsandcats.bg

Котката киха и има сополи - какво да правим

dogsandcats.bg
1

Захлаждане в последния ден на август

sinoptik.bg
1

Пръскат за борова процесионка в Родопите

sinoptik.bg

Кристина Апългейт: Множествената склероза сломи и дъщеря ми

Edna.bg

Синът на принцесата на Норвегия пред съда за 32 престъпления

Edna.bg

НА ЖИВО: Монтана срещу Добруджа - съставите на новаците

Gong.bg

Бивш играч на Кристъл Палас: Само Езе не е достатъчен на Арсенал за титла

Gong.bg

Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

Nova.bg

Есента на NOVA е богата на информация, емоции и вълнуващи разкази

Nova.bg