Технологии

Флагманът на Geely е на „въздух“, 5,2 метра, 6 места и до 1500 км пробег

Galaxy M9 е плъг-ин хибрид с щедри размери, батерия с капацитет почти 42 kWh, няколко опции за задвижване, над 200 км пробег само на ток. И идва в Европа, следователно и в България

Пламен Георгиев Пламен Георгиев

1 май 2026, 09:59
Източник: CarMarket.bg

Ханджоу, Китай – София

Това е малък (едва 13 млн. население), сравнително нов град по аршина в Китай, който те смазва с безбройните небостъргачи, в основата на които виждаш най-зеления град, който можеш да си представиш. Пеят сладкопойни чучулиги, нито едно листо няма по пътищата, а вечер всички небостъргачи са свързани в мега впечатляващо светлинно шоу.

Градът е дом на „Алибаба“, но аз съм поканен от другия голям авто-и техно гигант – Geely (изключваме най-големия в света производител камери за наблюдение). Компанията е най-голямата по продажби през Q1 на тази година, като с Chery се редуват да държат този приз.

Не знам какво има втората, но видях на живо арсенала на Geely, с който иска да заеме 5% пазарен дял в Европа. И този арсенал е наистина впечатляващ. Върхът на атаката ще оглави Geely Galaxy M9, който миналата година отбеляза световния си дебют на Milan Design Week, а на въпрос дали моделът ще се продава в Европа, шеф-дизайнерът на Geely отговори риторично: „Това е световен модел. Беше представен в Милано, така че...“.

Така че изводът е ясен: ако не до края на тази, то със сигурност догодина SUV-флагманът на Geely ще дойде и в България.

Geely Galaxy M9 е дълъг 5,2 м, широк е 2 м (без 1 мм) и е висок 1,8 м. По-важното е, че междуосието му от 3030 мм позволява интериорът му да се конфигурира в подредба 2+2+2, като и на третия ред седалки пътниците не страдат от място в областта на краката. Вътрешната площ достига 5,2 кв.м. Вторият ред седалки са независими кресла, като до третия се стига през тунела между тях. Разполагат с поставки за крака. Интересна опция е напълно водоравното позициониране на предните две седалки, като по този начин може да се образуват много дълги две легла, съединявайки тях и креслата на втория ред. Самите те предлагат лумбална опора, вентилация, отопление и 10-точкови масажни функции.

Налични са също 17,3-инчов екран за забавление на тавана 9-литров хладилник, вграден под централната конзола, с температурен диапазон от -6°C до 50°C.

Хибридната система NordThor AI 2.0 разчита на традиционния 1,5T двигател, работещ съвместно с преден електромотор. Има и конфигурация и с три електромотора (един отпред и два отзад), които черпят енергия от LFP батерия от CATL. В първия случай батерията е с капацитет 18,4 kWh, докато версията с трите електромотора е с батерия 41,46 kWh. Благодарение на нея се осигурява пробег само на ток до 230 км, но по цикъла CLTC. Автономията достига 1505 км.

Китайската версия на модела разчита на 27 сензора за усъвършенстваната система за подпомагане на шофирането G-Pilot H5, включително един лидар, три милиметрови радара, 11 камери с висока разделителна способност и 12 ултразвукови радара. Системата е базирана на чип Nvidia Orin-Y и може да реализира високоскоростно наблюдение на движение в неопределено време (NOA), градско наблюдение на движение в неопределено време без карти с висока разделителна способност и помощ при паркиране.

Отпред, 30-инчовият двоен мултимедиен сензорен екран привлича вниманието, комбиниран с 12,66-инчов LCD приборен панел и волан със скосено дъно. AI асистентът EVA е базиран на чип Qualcomm Snapdragon 8295P. С негова помощ EVA може да планира маршрути, да настройва функции и да разказва истории на деца. Наличен е също 32-инчов AR-HUD.

Разбира се, европейските регулации правят част от това оборудване излишно, но автомобилът е без всички чипове е повече от атрактивен. Забравих да кажа, моделът стъпва на двукамерно въздушно окачване, което за европейските клиенти към момента е по-важно от броя на чиповете.

Автор: Пламен Георгиев
Източник: CarMarket.bg    
