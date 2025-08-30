Втори случай на треска чикунгуня в Русия

В тори случай на треска чикунгуня бе потвърден в Русия, изследва се биоматериал на трети пациент. Това съобщи пресслужбата на "Роспотребнадзор", цитирана от ТАСС.

Двама членове на семейство са с установени симптоми, като повишена температура. Според "Роспотребнадзор" те са били на почивка в Шри Ланка.

Биологичният материал е изпратен в Държавния изследователски център „Вектор“ за окончателно потвърждаване на диагнозата.

Какво е вирусът чикунгуня и защо Китай върна COVID мерките заради него?

"Роспотребнадзор" добави, че се изследва и трети евентуален пациент с повишена температура.

Оттам поясняват, че няма опасност от разпространение на инфекцията в Русия, тъй като заболяването не се предава директно от човек на човек, а броят комарите, които могат да пренасят вируса не представлява епидемиологична опасност.

Първи случай на чикунгуня в Русия

По-рано "Роспотребнадзор"съобщи за първия случай на чикунгуня в Русия. Беше уточнено, че пациентът е хоспитализиран в средно тежко състояние.

Въпреки че повечето хора се възстановяват, вирусът е свързан със значително по-висок риск от смърт в продължение на няколко месеца след заразяването, като допринася за смъртни случаи от съпътстващи заболявания на сърдечносъдовата система.