Втори случай на треска чикунгуня в Русия

В тори случай на треска чикунгуня бе потвърден в Русия, изследва се биоматериал на трети пациент. Това съобщи пресслужбата на "Роспотребнадзор", цитирана от ТАСС.
Двама членове на семейство са с установени симптоми, като повишена температура. Според "Роспотребнадзор" те са били на почивка в Шри Ланка.
Биологичният материал е изпратен в Държавния изследователски център „Вектор“ за окончателно потвърждаване на диагнозата.
"Роспотребнадзор" добави, че се изследва и трети евентуален пациент с повишена температура.
Оттам поясняват, че няма опасност от разпространение на инфекцията в Русия, тъй като заболяването не се предава директно от човек на човек, а броят комарите, които могат да пренасят вируса не представлява епидемиологична опасност.
Първи случай на чикунгуня в Русия
По-рано "Роспотребнадзор"съобщи за първия случай на чикунгуня в Русия. Беше уточнено, че пациентът е хоспитализиран в средно тежко състояние.
Въпреки че повечето хора се възстановяват, вирусът е свързан със значително по-висок риск от смърт в продължение на няколко месеца след заразяването, като допринася за смъртни случаи от съпътстващи заболявания на сърдечносъдовата система.