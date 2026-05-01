Иран остава в Мондиал 2026: ФИФА и Тръмп потвърдиха участието на отбора в САЩ

Световното първенство по футбол ще се проведе в Северна Америка между 11 юни и 19 юли

1 май 2026, 10:13
Н ационалният отбор на Иран ще участва на Световното първенство по футбол, което ще се проведе в Северна Америка между 11 юни и 19 юли 2026 г. Това бе потвърдено както от президента на ФИФА Джани Инфантино, така и от президента на САЩ Доналд Тръмп.

ФИФА: „Футболът трябва да обединява света“

По време на Конгреса на ФИФА във Ванкувър Джани Инфантино заяви категорично, че участието на Иран не подлежи на съмнение, включително и мачовете на отбора в Съединените щати.

„Разбира се, националният отбор на Иран ще участва на Световното първенство… Трябва да обединим хората. Това е наша отговорност“, подчерта Инфантино.

Той допълни, че футболът и ФИФА имат мисия да обединяват света, независимо от политическите различия и международното напрежение.

Тръмп: „Нека играят“

По-късно президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери в Овалния кабинет, че няма възражения срещу участието на Иран.

„Ако Джани го е казал, значи съм съгласен. Знаете ли какво? Нека играят“, каза Тръмп.

Иран ще изиграе част от срещите си в Лос Анджелис и Сиатъл, включително мачове срещу Нова Зеландия, Белгия и Египет.

Политически напрежения и организационни трудности

Въпреки официалното потвърждение, участието на Иран бе съпътствано от дипломатически и организационни усложнения.

Иранската делегация срещна проблеми при опит да присъства на Конгреса на ФИФА в Канада, като част от представителите не бяха допуснати за влизане. Канадските власти посочват връзки на ръководни фигури с организации, определяни като терористични.

Случаят допълнително подчерта напрежението около присъствието на Иран на международни събития, въпреки че от футболната федерация на страната и Азиатската футболна конфедерация потвърждават участието на отбора.

Мондиал 2026 с глобален политически контекст

Световното първенство през 2026 г. ще бъде първото, организирано съвместно от САЩ, Канада и Мексико. Решението Иран да играе мачове на американска територия се приема като знак за запазване на спортния принцип над политическите различия, въпреки продължаващото напрежение в международните отношения.

Източник: БТА/Атанас Василев, Виктор Турмаков    
Флагманът на Geely е на „въздух", 5,2 метра, 6 места и до 1500 км пробег

Galaxy M9 е плъг-ин хибрид с щедри размери, батерия с капацитет почти 42 kWh, няколко опции за задвижване, над 200 км пробег само на ток. И идва в Европа, следователно и в България

Обвиниха мъж за атаките с нож в Лондон

Великобритания повиши нивото на терористична заплаха от „значително“ на „сериозно“

Президентът Йотова: Недопустимо е в България да има „работещи бедни"

Това написа във Facebook държавният глава по случай Международния ден на труда - 1 май

Нова украинска атака с дрон предизвика пожар в Туапсе

Това е четвъртата подобна атака през последната седмица срещу стратегически обекти в района

Отбелязваме Деня на труда: История, традиции и значение

От протестите в Чикаго през 1886 г. до съвременното му отбелязване – как празникът се утвърждава в света и в България

Karōshi: Японският феномен „смърт от преумора", който тихо се превръща в глобална криза

От японски феномен до световна епидемия: Цената, която плащаме за модерния работохолизъм

Трите тихи убийци на сърцето: Навиците, които увреждат здравето ни всеки ден

До 80% от сърдечните заболявания са предотвратими. Кардиологът Екатерина Майборода разкрива кои ежедневни действия натоварват фатално съдовете и защо дори фитнесът не винаги може да ни спаси

Актьорът Ники Станоев си тръгна от Hell's Kitchen

Той даде ексклузивно интервю в подкаста “Кухнята след Ада”

Първи полет от САЩ от седем години кацна в Каракас

Пезешкиан: САЩ продължават войната с Иран

Свят Преди 14 часа

Конгресът на САЩ сложи край на рекордната финансова блокада на Белия дом

Камарата на представителите прие мярката, вече одобрена от Сената

Тръмп за Чарлз III: Най-страхотният от всички крале

Кралят и кралицата посетиха днес военното гробище в Арлингтън край Вашингтон

Песков: Спираме огъня на 9 май едностранно

Песков: Това е решение на главата на руската държава и то ще бъде изпълнено

150 години от Априлското въстание: Кулминацията на тържествата е в Копривщица

Тази вечер ще се проведе тържествена заря-проверка

Почина художникът Георг Базелиц

Базелиц е сред най-значимите фигури в следвоенното европейско изкуство

Проф. Брус Фейн: Тръмп е като Наполеон преди Ватерло

Той предупреди, че САЩ се отдалечават от първоначалната идея за Америка като държава на принципи

