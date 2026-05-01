Иран остава в Мондиал 2026: ФИФА и Тръмп потвърдиха участието на отбора в САЩ

Н ационалният отбор на Иран ще участва на Световното първенство по футбол, което ще се проведе в Северна Америка между 11 юни и 19 юли 2026 г. Това бе потвърдено както от президента на ФИФА Джани Инфантино, така и от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Италия вместо Иран на Мондиал 2026? Планът на Тръмп, който взриви ФИФА

ФИФА: „Футболът трябва да обединява света“

По време на Конгреса на ФИФА във Ванкувър Джани Инфантино заяви категорично, че участието на Иран не подлежи на съмнение, включително и мачовете на отбора в Съединените щати.

„Разбира се, националният отбор на Иран ще участва на Световното първенство… Трябва да обединим хората. Това е наша отговорност“, подчерта Инфантино.

Той допълни, че футболът и ФИФА имат мисия да обединяват света, независимо от политическите различия и международното напрежение.

Шефът на ФИФА: Тръмп казва, че Иран е добре дошъл на Световното първенство

Тръмп: „Нека играят“

По-късно президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери в Овалния кабинет, че няма възражения срещу участието на Иран.

„Ако Джани го е казал, значи съм съгласен. Знаете ли какво? Нека играят“, каза Тръмп.

Иран ще изиграе част от срещите си в Лос Анджелис и Сиатъл, включително мачове срещу Нова Зеландия, Белгия и Египет.

Иран, САЩ и Световното първенство по футбол, което започва след 3 месеца

Политически напрежения и организационни трудности

Въпреки официалното потвърждение, участието на Иран бе съпътствано от дипломатически и организационни усложнения.

Иранската делегация срещна проблеми при опит да присъства на Конгреса на ФИФА в Канада, като част от представителите не бяха допуснати за влизане. Канадските власти посочват връзки на ръководни фигури с организации, определяни като терористични.

Случаят допълнително подчерта напрежението около присъствието на Иран на международни събития, въпреки че от футболната федерация на страната и Азиатската футболна конфедерация потвърждават участието на отбора.

САЩ с нова идея: Италия вместо Иран на Мондиал 2026

Мондиал 2026 с глобален политически контекст

Световното първенство през 2026 г. ще бъде първото, организирано съвместно от САЩ, Канада и Мексико. Решението Иран да играе мачове на американска територия се приема като знак за запазване на спортния принцип над политическите различия, въпреки продължаващото напрежение в международните отношения.