Обвиниха мъж за атаките с нож в Лондон

В еликобритания повиши нивото на терористична заплаха от „значително“ на „сериозно“ след нападение с хладно оръжие в Лондон, при което бяха ранени двама евреи. Решението е взето от Обединения център за анализ на тероризма, който оценява, че има много голяма вероятност от нови атаки през следващите шест месеца. Това е предпоследната степен в петстепенната скала за заплаха от тероризъм.

Терористичен акт в еврейския квартал в Лондон

Полицията определи инцидента в лондонския квартал „Голдърс Грийн“ като терористичен акт. Според разследващите става дума за умишлено нападение, насочено срещу членове на еврейската общност.

Повдигнати обвинения и разследване

По случая е задържан 45-годишният Еса Сюлейман – британски гражданин, роден в Сомалия. Той е обвинен в два опита за убийство, включително нападението в „Голдърс Грийн“, както и в отделен инцидент същия ден в района на „Грейт Довър Стрийт“. Срещу него има и обвинение за притежание на хладно оръжие на обществено място.

При атаката са пострадали двама мъже на 34 и 76 години, които са получили прободни рани. Те са били прегледани на място и транспортирани в болница за лечение. Очаква се обвиняемият да се яви пред съда в Уестминстър.

Разследването се води от специализираните антитерористични служби, които проверяват и възможни връзки с други инциденти, включително нападения срещу еврейски обекти в Лондон.

Официални реакции и детайли от инцидента

Началникът на лондонската полиция Марк Роули определи случилото се като „ужасяващ акт на насилие“, насочен срещу еврейската общност. По думите му заподозреният е имал история на сериозни прояви на насилие и психически проблеми, като разследващите проверяват всички възможни мотиви.

Според данни на полицията нападателят е бил задържан след намеса на минувачи и е използван електрошок при ареста. Свидетели и записи от камери показват, че той е атакувал хора на улицата с нож и е направил опит да нападне и полицейски служители, без да ги нарани.

Организации за сигурност съобщават, че нападението е било извършено на оживена улица, като първоначално е било насочено към случайни минувачи.

Политически и обществен отзвук

Британският премиер Киър Стармър заяви, че „нападенията срещу еврейската общност са нападения срещу Великобритания“, подчертавайки сериозността на ситуацията.

Разследващите продължават работа по установяване на всички обстоятелства около случая, включително евентуални връзки с предишни инциденти и възможни идеологически мотиви.

Случаят предизвика засилени мерки за сигурност и повишено внимание към еврейските общности в страната.