Свят

Обвиниха мъж за атаките с нож в Лондон

Великобритания повиши нивото на терористична заплаха от „значително“ на „сериозно“

1 май 2026, 09:50
Източник: iStock photos/Getty images

В еликобритания повиши нивото на терористична заплаха от „значително“ на „сериозно“ след нападение с хладно оръжие в Лондон, при което бяха ранени двама евреи. Решението е взето от Обединения център за анализ на тероризма, който оценява, че има много голяма вероятност от нови атаки през следващите шест месеца. Това е предпоследната степен в петстепенната скала за заплаха от тероризъм.

Терористичен акт в еврейския квартал в Лондон

Полицията определи инцидента в лондонския квартал „Голдърс Грийн“ като терористичен акт. Според разследващите става дума за умишлено нападение, насочено срещу членове на еврейската общност.

Повдигнати обвинения и разследване

По случая е задържан 45-годишният Еса Сюлейман – британски гражданин, роден в Сомалия. Той е обвинен в два опита за убийство, включително нападението в „Голдърс Грийн“, както и в отделен инцидент същия ден в района на „Грейт Довър Стрийт“. Срещу него има и обвинение за притежание на хладно оръжие на обществено място.

Нападател атакува с нож в еврейския квартал в Лондон

При атаката са пострадали двама мъже на 34 и 76 години, които са получили прободни рани. Те са били прегледани на място и транспортирани в болница за лечение. Очаква се обвиняемият да се яви пред съда в Уестминстър.

Разследването се води от специализираните антитерористични служби, които проверяват и възможни връзки с други инциденти, включително нападения срещу еврейски обекти в Лондон.

Въоръжен с нож рани трима в метрото в Лондон

Официални реакции и детайли от инцидента

Началникът на лондонската полиция Марк Роули определи случилото се като „ужасяващ акт на насилие“, насочен срещу еврейската общност. По думите му заподозреният е имал история на сериозни прояви на насилие и психически проблеми, като разследващите проверяват всички възможни мотиви.

Според данни на полицията нападателят е бил задържан след намеса на минувачи и е използван електрошок при ареста. Свидетели и записи от камери показват, че той е атакувал хора на улицата с нож и е направил опит да нападне и полицейски служители, без да ги нарани.

Организации за сигурност съобщават, че нападението е било извършено на оживена улица, като първоначално е било насочено към случайни минувачи.

Въоръжен с нож рани трима в метрото в Лондон

Политически и обществен отзвук

Британският премиер Киър Стармър заяви, че „нападенията срещу еврейската общност са нападения срещу Великобритания“, подчертавайки сериозността на ситуацията.

Разследващите продължават работа по установяване на всички обстоятелства около случая, включително евентуални връзки с предишни инциденти и възможни идеологически мотиви.

Случаят предизвика засилени мерки за сигурност и повишено внимание към еврейските общности в страната.

Източник: БТА - Владимир Арангелов, Елена Инджева; Sky News    
Терористична заплаха Лондон Нападение с нож Еврейска общност Великобритания Еса Сюлейман Полицейско разследване Голдърс Грийн Повдигнати обвинения Повишено ниво на терористична заплаха
Последвайте ни
Тир и кола се удариха челно край Ботевград, петима души загинаха

Тир и кола се удариха челно край Ботевград, петима души загинаха

1 май: Трагедията под Околчица, когато планината се превърна в лавина от смърт

1 май: Трагедията под Околчица, когато планината се превърна в лавина от смърт

Свлачище затвори отсечка от АМ „Струма“ между Симитли и Благоевград

Свлачище затвори отсечка от АМ „Струма“ между Симитли и Благоевград

Таро хороскоп за май 2026: Какво вещаят картите за всяка зодия

Таро хороскоп за май 2026: Какво вещаят картите за всяка зодия

Фиксирана или плаваща лихва: Избор, който струва хиляди евро

Фиксирана или плаваща лихва: Избор, който струва хиляди евро

pariteni.bg
Поликистозна бъбречна болест при котките: пълно ръководство за стопани

Поликистозна бъбречна болест при котките: пълно ръководство за стопани

dogsandcats.bg
1 май: Трагедията под Околчица, когато планината се превърна в лавина от смърт
Ексклузивно

1 май: Трагедията под Околчица, когато планината се превърна в лавина от смърт

Преди 3 часа
Иран с остро предупреждение към САЩ: Ще отговорим на всяка атака
Ексклузивно

Иран с остро предупреждение към САЩ: Ще отговорим на всяка атака

Преди 2 часа
Прогноза за почивните дни: Къде ще вали и кога ще видим слънцето
Ексклузивно

Прогноза за почивните дни: Къде ще вали и кога ще видим слънцето

Преди 3 часа
150 години от Априлското въстание – памет за героизма и саможертвата
Ексклузивно

150 години от Априлското въстание – памет за героизма и саможертвата

Преди 2 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Флагманът на Geely е на &bdquo;въздух&ldquo;, 5,2 метра, 6 места и до 1500 км пробег</p>

Флагманът на Geely е на „въздух“, 5,2 метра, 6 места и до 1500 км пробег

Технологии Преди 21 минути

Galaxy M9 е плъг-ин хибрид с щедри размери, батерия с капацитет почти 42 kWh, няколко опции за задвижване, над 200 км пробег само на ток. И идва в Европа, следователно и в България

<p>Йотова: Недопустимо е в България да има &bdquo;работещи бедни&ldquo;</p>

Президентът Йотова: Недопустимо е в България да има „работещи бедни“

България Преди 1 час

Това написа във Facebook държавният глава по случай Международния ден на труда - 1 май

<p>Японският феномен &bdquo;смърт от преумора&ldquo;, който тихо се превръща в глобална криза</p>

Karōshi: Японският феномен „смърт от преумора“, който тихо се превръща в глобална криза

Свят Преди 3 часа

От японски феномен до световна епидемия: Цената, която плащаме за модерния работохолизъм

Трите тихи убийци на сърцето: Навиците, които увреждат здравето ни всеки ден

Трите тихи убийци на сърцето: Навиците, които увреждат здравето ни всеки ден

Свят Преди 3 часа

До 80% от сърдечните заболявания са предотвратими. Кардиологът Екатерина Майборода разкрива кои ежедневни действия натоварват фатално съдовете и защо дори фитнесът не винаги може да ни спаси

Актьорът Ники Станоев си тръгна от Hell’s Kitchen

Актьорът Ники Станоев си тръгна от Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 11 часа

Той даде ексклузивно интервю в подкаста “Кухнята след Ада”

Първи полет от САЩ от седем години кацна в Каракас

Първи полет от САЩ от седем години кацна в Каракас

Свят Преди 11 часа

Пезешкиан: САЩ продължават войната с Иран

Пезешкиан: САЩ продължават войната с Иран

Свят Преди 12 часа

Пезешкиан: Продължаването на този потиснически подход е неприемливо

Конгресът на САЩ сложи край на рекордната финансова блокада на Белия дом

Конгресът на САЩ сложи край на рекордната финансова блокада на Белия дом

Свят Преди 13 часа

Камарата на представителите прие мярката, вече одобрена от Сената

<p>Тръмп: Кралят ме накара да направя нещо, което никой друг не успя</p>

Тръмп за Чарлз III: Най-страхотният от всички крале

Свят Преди 13 часа

Кралят и кралицата посетиха днес военното гробище в Арлингтън край Вашингтон

Песков: Спираме огъня на 9 май едностранно

Песков: Спираме огъня на 9 май едностранно

Свят Преди 13 часа

Песков: Това е решение на главата на руската държава и то ще бъде изпълнено

150 години от Априлското въстание: Кулминацията на тържествата е в Копривщица

150 години от Априлското въстание: Кулминацията на тържествата е в Копривщица

България Преди 14 часа

Тази вечер ще се проведе тържествена заря-проверка

Почина художникът Георг Базелиц

Почина художникът Георг Базелиц

Свят Преди 14 часа

Базелиц е сред най-значимите фигури в следвоенното европейско изкуство

Проф. Брус Фейн: Тръмп е като Наполеон преди Ватерло

Проф. Брус Фейн: Тръмп е като Наполеон преди Ватерло

Свят Преди 14 часа

Той предупреди, че САЩ се отдалечават от първоначалната идея за Америка като държава на принципи

ГЕРБ-СДС внесе законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния дълг

ГЕРБ-СДС внесе законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния дълг

България Преди 15 часа

Предлаганите мерки са част от по-широка визия за повишаване на финансовата грамотност

Северна Македония отново постави условия на България

Северна Македония отново постави условия на България

Свят Преди 16 часа

Властите в Скопие ще търсят диалог с новото правителство в България

Учени откриха истинската граница на Млечния път

Учени откриха истинската граница на Млечния път

Любопитно Преди 16 часа

Това откритие помага на учените да разберат по-добре как галактиката ни се е развивала и еволюирала в продължение на милиарди години

Всичко от днес

От мрежата

4 възможни причини защо изпражненията на кучето ви са зелени

dogsandcats.bg

7 съвета за отглеждане на здрава котка

dogsandcats.bg
1

Европа е най-бързо затоплящият се континент

sinoptik.bg
1

Да помогнем на прелетните птици да стигнат дома

sinoptik.bg

Под летния дъжд: Случайна среща в кварталния парк събира 14-годишната Рая Пеева и Явор Бахаров

Edna.bg

Дневен хороскоп за 1 май, петък

Edna.bg

Славия чества голям успех, в който е замесен Наско Сираков

Gong.bg

Нов силен човек в Левски

Gong.bg

Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград

Nova.bg

Хасан Адемов: Следващото правителство да изработи дългосрочна програма за политика по доходите

Nova.bg