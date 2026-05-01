Тир и кола се удариха челно край Ботевград, петима души загинаха

Инцидентът е станал около 7:30 ч.

Обновена преди 23 минути / 1 май 2026, 09:13
П етима мъже загинаха при тежка катастрофа край Ботевград. Инцидентът е станал на околовръстния път към Новачене към 7:30 ч. в петък.

Челно са се ударили тир и лек автомобил, когато по неясни причини колата навлязла в насрещното движение. Всички жертви са пътували в автомобила.

Тежка катастрофа между два тира на пътя София-Ботевград, има загинал

От Агенция "Пътна инфраструктура" посочват, че движението в района е ограничено.

Трафикът на леки автомобили в посока София се осъществява по път II-16 София - Ребърково, а в посока Враца се отклонява през Ботевград - Скравена - Новачене. Тежкотоварните автомобили в посока София изчакват на място. Движението се регулира от "Пътна полиция", предаде NOVA.

Катастрофа блокира движението по пътя Ботевград – Мездра, пострадали

В почивните дни около 1 май и Гергьовден се очаква засилен трафик по цялата републиканската пътна мрежа като броят на превозните средства в следващите дни ще достигне около 1,7 млн. автомобила за денонощие. 

Флагманът на Geely е на „въздух", 5,2 метра, 6 места и до 1500 км пробег

Galaxy M9 е плъг-ин хибрид с щедри размери, батерия с капацитет почти 42 kWh, няколко опции за задвижване, над 200 км пробег само на ток. И идва в Европа, следователно и в България

Обвиниха мъж за атаките с нож в Лондон

Великобритания повиши нивото на терористична заплаха от „значително“ на „сериозно“

Кой празнува имен ден днес

На 1 май почитаме паметта на свети пророк Йеремия и на преподобномъченик Акакий Серски

Нова украинска атака с дрон предизвика пожар в Туапсе

Това е четвъртата подобна атака през последната седмица срещу стратегически обекти в района

Отбелязваме Деня на труда: История, традиции и значение

От протестите в Чикаго през 1886 г. до съвременното му отбелязване – как празникът се утвърждава в света и в България

Karōshi: Японският феномен „смърт от преумора", който тихо се превръща в глобална криза

От японски феномен до световна епидемия: Цената, която плащаме за модерния работохолизъм

Трите тихи убийци на сърцето: Навиците, които увреждат здравето ни всеки ден

До 80% от сърдечните заболявания са предотвратими. Кардиологът Екатерина Майборода разкрива кои ежедневни действия натоварват фатално съдовете и защо дори фитнесът не винаги може да ни спаси

Актьорът Ники Станоев си тръгна от Hell's Kitchen

Той даде ексклузивно интервю в подкаста “Кухнята след Ада”

Първи полет от САЩ от седем години кацна в Каракас

Пезешкиан: САЩ продължават войната с Иран

Пезешкиан: Продължаването на този потиснически подход е неприемливо

Конгресът на САЩ сложи край на рекордната финансова блокада на Белия дом

Камарата на представителите прие мярката, вече одобрена от Сената

Тръмп за Чарлз III: Най-страхотният от всички крале

Кралят и кралицата посетиха днес военното гробище в Арлингтън край Вашингтон

Песков: Спираме огъня на 9 май едностранно

Песков: Това е решение на главата на руската държава и то ще бъде изпълнено

150 години от Априлското въстание: Кулминацията на тържествата е в Копривщица

Тази вечер ще се проведе тържествена заря-проверка

Почина художникът Георг Базелиц

Базелиц е сред най-значимите фигури в следвоенното европейско изкуство

Проф. Брус Фейн: Тръмп е като Наполеон преди Ватерло

Той предупреди, че САЩ се отдалечават от първоначалната идея за Америка като държава на принципи

