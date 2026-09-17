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Съдят бившият шеф на полицията в Белград за прикриване на убийство

Обвинителният акт срещу бившия директор на белградската полиция е внесен от Висшата прокуратура в Белград

Николай Киров Николай Киров

17 септември 2026, 21:46
Съдят бившият шеф на полицията в Белград за прикриване на убийство
Източник: iStock

Б ившият директор на полицията в Белград Веселин Милич, един от обвиняемите по делото за убийството в ресторант в квартал Сеняк, ще бъде съден от Първи основен съд в Белград, съобщи телевизия N1. 

Информацията беше потвърдена пред медията както от Първата основна прокуратура в Белград, така и от Първия основен съд в Белград.

Милич е обвинен в неподаване на сигнал за престъплението и извършителя, както и в подправяне на официален документ по случая с убийството на Александър Нешович Бая, извършено на 12 май 2026 г. в ресторант „27“ в Сеняк.

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Обвинителният акт срещу бившия директор на белградската полиция е внесен от Висшата прокуратура в Белград на 10 юли тази година.

Веселин Милич беше задържан от 15 май до 6 юли 2026 г., когато с решение на Висшия съд в Белград беше освободен да се защитава на свобода.

Още на следващия ден порталът Nova съобщи, че делото срещу Милич е било предадено на Първата основна прокуратура. Висшата прокуратура, която водеше разследването по случая „Сеняк“, незабавно отрече това, но два месеца по-късно първоначалните логични предположения се оказаха верни.

Първата основна прокуратура в Белград потвърди пред N1, че е „поела за разглеждане обвинителния акт, внесен от Висшата прокуратура в Белград по отношение на обвиняемия Веселин М“.

По всички останали въпроси относно насрочването на делото и хода на съдебното производство N1 беше насочена към Първия основен съд, който предостави следния отговор:

„Наказателното производство по въпросното дело в момента се намира на етап разглеждане на обвинителния акт от съдия едноличен състав, както и на етап набавяне на необходимата документация, предложена като доказателство, след което ще бъдат изпълнени всички условия за насрочване на главното съдебно заседание, за което обществеността ще бъде своевременно информирана“, заявиха от Първия основен съд, като добавиха, че делото срещу Милич ще бъде гледано от съдия Сладжана Радойчич.

Случаят с убийството на Александър Нешович в Сеняк беше белязан от опит за прикриване на убийството в елитен ресторант, изчезването на тялото, откриването му в бъчва след седемдневно издирване и участието на полицейски служители, сред които и директорът на белградската полиция.

Още от самото начало разследването беше белязано от пропуски. Висшата прокуратура публикува противоречиви и неверни твърдения в изявления, които излизаха почти ежедневно. Сред тях беше и твърдението, че всички заподозрени са се възползвали от правото си да мълчат - общо десет души, докато единствено Веселин Милич е дал показания пред прокурор.

Седмичникът „Радар“ публикува цели шест показания на заподозрени, включително на Милич и на собственика на ресторанта, в който е извършено убийството.

Първоначално Веселин Милич беше обвинен в две престъпления - „неподаване на сигнал за престъпление и извършителя“ и „подпомагане на извършителя след извършване на престъплението“.

Именно първите показания на формалния собственик на ресторант „27“ станаха причина за продължаване на събирането на доказателства и за това Милич да продължи да бъде преследван за неподаване на сигнал за престъплението и извършителя.

Прокуратурата твърди, че Милич е научил за извършеното престъпление директно от собственика на ресторанта, въпреки че той не е заявил изрично това нито в първите, нито във вторите си показания, съобщава „Радар“, който е получил достъп и до двата му разпита.

Още от момента, в който част от наказателната жалба срещу Милич, подадена от ръководителя на отдела за криминални разследвания Марко Кричак, беше отхвърлена, както и от момента, в който срещу него остана само обвинението за неподаване на сигнал за престъплението и извършителя, стана ясно, че делото ще бъде прехвърлено към прокуратура от по-ниско ниво.

В този сложен случай наказателни жалби са били подадени и от другата страна.

Обвиняемият Милич отвърна с подаването на наказателна жалба, като според медиите тя е била насочена срещу Кричак и неговия колега. Той ги обвинява, че са злоупотребили със служебното си положение, като са „представили събраните доказателства срещу Милич избирателно, непълно и невярно“.

Що се отнася до второто престъпление, за което Милич е обвинен и което е свързано с подправяне на официален документ, Висшата прокуратура, внесла обвинителния акт срещу него, заяви, че „съществува основателно подозрение, че на 13 май в служебните помещения на кабинета на директора на белградската полиция Милич е вписал неверни данни в официален документ - служебна бележка, както и че не е вписал определена важна информация“.

Саша Вукович, известен като Боске, е идентифициран като прекия извършител на убийството на Александър Нешович в ресторант „27“ в Сеняк и е в ареста от 14 май 2026 г.

Тялото на Нешович беше открито в бъчва, заровена край езерото Ярковачко, недалеч от Инджия, след седем дни интензивно издирване.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
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