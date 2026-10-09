Жена е убита в Пловдив, задържан е млад мъж

45-годишна жена е открита убита в Пловдив, а млад мъж е арестуван за престъплението. Полицията и Окръжната прокуратура разследват умишлено умъртвяване на адрес в район „Северен“.

Служители от областната дирекция на МВР в Пловдив са предприели действия за изясняване на всички факти и обстоятелства около извършено тежко криминално престъпление в града, става ясно от съобщението от пресцентъра на полицията.

Днес е подаден сигнал за открита мъртва 45-годишна жена на адрес в район „Северен“. Според първоначалните данни на разследващите смъртта е причинена умишлено.

Смята се, че престъплението е извършено от член от семейството на жертвата. За престъплението е задържан млад мъж, съобщава NOVA .

Разследването се води под наблюдение на Окръжна прокуратура - Пловдив.