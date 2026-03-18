МЕЧ регистрира листите си с кандидати за народни представители

18 март 2026, 12:40
Източник: БТА

„Морал, единство, чест“ (МЕЧ) регистрира листи с кандидати за народни представители във всички многомандатни избирателни райони (МИР) за предсрочните парламентарни избори на 19 април. Това показва справка в решенията на районните избирателни комисии, публикувани на официалните им сайтове.

Председателят на МЕЧ Радостин Василев е водач на листите в Пловдив град и 25 МИР - София град.

Ето и пълния списък на водачите на МЕЧ по многомандатни избирателни райони:

1 МИР Благоевград – Кирил Веселински

2 МИР Бургас - Венцислав Петков

3 МИР Варна – Николай Радулов

4 МИР Велико Търново – Деян Петков

5 МИР Видин - Соня Гарчева

6 МИР Враца – Красимир Манов

7 МИР Габрово – Кристина Уланова

8 МИР Добрич - Никола Тодоров

9 МИР Кърджали – Деница Цветкова

10 МИР Кюстендил – Росен Иванов

11 МИР Ловеч – Христо Расташки

12 МИР Монтана – Калоян Тачев

13 МИР Пазарджик – Росен Иванов

14 МИР Перник – Светлин Стоянов

15 МИР Плевен – Деян Петков

16 МИР Пловдив град - Радостин Василев

17 МИР Пловдив област - Красимир Дончев

18 МИР Разград -  Гергана Колева

19 МИР Русе - Калоян Тачев

20 МИР Силистра - Венцислав Петков

21 МИР Сливен - Зафир Гочев

22 МИР Смолян - Борислав Петков

23 МИР София град -  Христо Расташки

24 МИР София град - Красимир Манов

25 МИР София град -  Радостин Василев

26 МИР София област - Николай Радулов

27 МИР Стара Загора - Кирил Веселински

28 МИР Търговище - Гергана Колева

29 МИР Хасково - Светослав Лавчиев

30 МИР Шумен - Георги Няголов

31 МИР Ямбол - Борислав Петков

Източник: БТА, Николай Трифонов    
