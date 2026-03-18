Борисов заминава за Брюксел за официалната церемония по повод 50-годишнината от създаването на ЕНП

П редседателят на ГЕРБ Бойко Борисов заминава за Брюксел за официалната церемония по повод 50-годишнината от създаването на Европейската народна партия (ЕНП), съобщиха от пресцентъра на партията.

Бойко Борисов ще води българската делегация на конгреса на ЕНП

В продължение на 50 години Европейската народна партия остава вярна на своите основни ценности - демокрация, свобода, върховенство на закона и солидарност. В центъра на политиките и решенията на ЕНП неизменно стоят европейските граждани, се допълва в съобщението.

ЕНП се събира в Загреб през уикенда, сред присъстващите Фон дер Лайен и Бойко Борисов

От ГЕРБ отбелязват, че участието на Бойко Борисов в юбилейната церемония е силно признание за авторитета и ролята на ГЕРБ в европейското политическо семейство на ЕНП. То подчертава утвърденото място на партията сред водещите политически сили в Европа и последователния принос на партията към защитата на демократичните ценности, стабилността и развитието на Европейския съюз.

Представители на ЕНП идват в София заради Бойко Борисов

В края на януари се проведе двудневна неформална среща на Европейската народна партия (ЕНП) в Загреб.

Демографските предизвикателства и конкурентоспособността са били основните теми по време на срещата, заявиха на пресконференция хърватският премиер Андрей Пленкович и председателят на ЕНП Манфред Вебер, като добавиха, че настоящият исторически момент в Европа е поставил във фокуса и въпроса за сигурността.