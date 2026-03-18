Кожата говори! А, ти чуваш ли я?

Е стетичната дерматология често се възприема като част от индустрията за красота, но всъщност тя е медицинска дейност, която изисква сериозна подготовка, клинично мислене и отговорност към пациента.

Гост в новия епизод на „Доктор Здраве с Мария“ подкаст е д-р Михаил Михайлов, дм, заместник-председател на Управителния съвет на Българската асоциация на естетичните дерматолози (БАЕД).

„Кожата не е платно, тя е орган“, подчерта д-р Михайлов. Тя има сложна структура: слоеве, нерви, кръвоносни съдове, имунна система и дори своеобразна „памет“. Затова процедурите, които на пръв поглед изглеждат малки и рутинни, изискват задълбочени медицински познания.

„Процедурите може да изглеждат малки, но грешките могат да бъдат големи“, предупреждава специалистът. Важна стъпка за регламентиране на тази дейност е приемането на медицинския стандарт по кожни и венерически болести, който за първи път поставя естетичните процедури ясно в рамките на дерматологичната специалност. Така се утвърждава разбирането, че става дума за медицинска практика, която трябва да се извършва от квалифицирани специалисти и в подходяща медицинска среда.

Подготовката на един специалист в тази област изисква години обучение: шест години медицинско образование, четири години специализация и постоянни допълнителни обучения и квалификации.

За пациента най-важното е не само да избере квалифициран лекар, но и да получи обективна оценка дали една процедура е подходяща за него. В медицината понякога най-добрият резултат е именно отказът от процедура. „Когато лекарят каже „не“, това също е част от грижата за пациента“, добавя специалистът.

Неправилно извършените процедури могат да доведат до различни проблеми. Част от тях са козметични: неестествен, асиметричен или преувеличен резултат. Други могат да бъдат медицински – инфекции, некроза, белези или изгаряния. Съществуват и системни проблеми, когато липсват план за лечение, проследяване и дългосрочна грижа за пациента.

Д-р Михаил Михайлов, дм е заместник-председател на Българската асоциация на естетичните дерматолози и член на нейния Управителен

съвет. Активно участва в разработването и приемането на новия медицински стандарт "Кожни и венерически болести", който за първи път регламентира дейностите в областта на естетичната дерматология в България. Той е и член на Управителния съвет на Сдружение "Въздух за здраве", което обединява лекари от различни специалности в подкрепа на здравословната среда и превенцията на заболявания, свързани с факторите на околната среда.

Собственик и медицински управител е на медицински център Облик.

През 2016 г. д-р Михайлов завършва медицина във Факултета по медицина на Софийския университет "Св. Климент Охридски", където е отличен с наградата "Златен Хипократ" за пълно отличие и същата година получава наградата на Българския лекарски съюз за висок академичен успех и принос към медицинската общност. През 2019 г. придобива научно-образователната степен "доктор по медицина", защитавайки дисертация на тема: "Влияние на естетичните дерматологични процедури върху здравообусловеното качество на живот". През 2020 г. издава книгата си "Холистичен подход в естетичната дерматология", посветена на връзката между физическото, психическото и емоционалното здраве.

Той е застъпник на идеята, че естетичната дерматология е не просто медицина на външното, а път към вътрешното здраве, достойнство и хармония на човека.