Кожата говори! А, ти чуваш ли я?

18 март 2026, 11:01
Източник: Д-р Здраве подкаст

Е стетичната дерматология често се възприема като част от индустрията за красота, но всъщност тя е медицинска дейност, която изисква сериозна подготовка, клинично мислене и отговорност към пациента.

Гост в новия епизод на „Доктор Здраве с Мария“ подкаст е д-р Михаил Михайлов, дм, заместник-председател на Управителния съвет на Българската асоциация на естетичните дерматолози (БАЕД).

„Кожата не е платно, тя е орган“, подчерта д-р Михайлов. Тя има сложна структура: слоеве, нерви, кръвоносни съдове, имунна система и дори своеобразна „памет“. Затова процедурите, които на пръв поглед изглеждат малки и рутинни, изискват задълбочени медицински познания.

„Процедурите може да изглеждат малки, но грешките могат да бъдат големи“, предупреждава специалистът. Важна стъпка за регламентиране на тази дейност е приемането на медицинския стандарт по кожни и венерически болести, който за първи път поставя естетичните процедури ясно в рамките на дерматологичната специалност. Така се утвърждава разбирането, че става дума за медицинска практика, която трябва да се извършва от квалифицирани специалисти и в подходяща медицинска среда.

Подготовката на един специалист в тази област изисква години обучение: шест години медицинско образование, четири години специализация и постоянни допълнителни обучения и квалификации.

За пациента най-важното е не само да избере квалифициран лекар, но и да получи обективна оценка дали една процедура е подходяща за него. В медицината понякога най-добрият резултат е именно отказът от процедура. „Когато лекарят каже „не“, това също е част от грижата за пациента“, добавя специалистът.

Неправилно извършените процедури могат да доведат до различни проблеми. Част от тях са козметични: неестествен, асиметричен или преувеличен резултат. Други могат да бъдат медицински – инфекции, некроза, белези или изгаряния. Съществуват и системни проблеми, когато липсват план за лечение, проследяване и дългосрочна грижа за пациента.

Д-р Михаил Михайлов, дм е заместник-председател на Българската асоциация на естетичните дерматолози и член на нейния Управителен

съвет. Активно участва в разработването и приемането на новия медицински стандарт "Кожни и венерически болести", който за първи път регламентира дейностите в областта на естетичната дерматология в България. Той е и член на Управителния съвет на Сдружение "Въздух за здраве", което обединява лекари от различни специалности в подкрепа на здравословната среда и превенцията на заболявания, свързани с факторите на околната среда.

Собственик и медицински управител е на медицински център Облик.

През 2016 г. д-р Михайлов завършва медицина във Факултета по медицина на Софийския университет "Св. Климент Охридски", където е отличен с наградата "Златен Хипократ" за пълно отличие и същата година получава наградата на Българския лекарски съюз за висок академичен успех и принос към медицинската общност. През 2019 г. придобива научно-образователната степен "доктор по медицина", защитавайки дисертация на тема: "Влияние на естетичните дерматологични процедури върху здравообусловеното качество на живот". През 2020 г. издава книгата си "Холистичен подход в естетичната дерматология", посветена на връзката между физическото, психическото и емоционалното здраве.

Той е застъпник на идеята, че естетичната дерматология е не просто медицина на външното, а път към вътрешното здраве, достойнство и хармония на човека.

Парламентът реши: Пенсионерите ще получават добавки два пъти годишно

Парламентът реши: Пенсионерите ще получават добавки два пъти годишно

Мъртъв ли е Бенямин Нетаняху? Как опитите му да докаже, че е жив, породиха хаос

Мъртъв ли е Бенямин Нетаняху? Как опитите му да докаже, че е жив, породиха хаос

МС обяви критериите за отпускане на помощи за горива

МС обяви критериите за отпускане на помощи за горива

Зеленски се разтревожи: Войната в Иран забавя мирните преговори за Украйна

Зеленски се разтревожи: Войната в Иран забавя мирните преговори за Украйна

Част от хората с ниски доходи ще останат без добавки

Част от хората с ниски доходи ще останат без добавки

pariteni.bg
Как да се справим с космените топки при котките

Как да се справим с космените топки при котките

dogsandcats.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 1 ден
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 1 ден
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 1 ден
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 1 ден
Скръбна вест: Отиде си проф. Желязко Стоянов - човекът, който модернизира Университетската библиотека

Скръбна вест: Отиде си проф. Желязко Стоянов - човекът, който модернизира Университетската библиотека

България Преди 12 минути

"Престъпление като услуга": Най-новият руски шпионин може да е някой, когото познавате

"Престъпление като услуга": Най-новият руски шпионин може да е някой, когото познавате

Свят Преди 20 минути

Нидерландски контрашпионин предупреждава, че чужди служби вербуват обикновени европейци за шпионаж и саботаж

<p>Започва се: ЦИК тегли номерата за изборите. Вижте важните дати и какво е строго забранено в кампанията</p>

Всичко за изборите на 19 април - календар на ключовите срокове

България Преди 50 минути

Ето кои са основните срокове и събития, свързани с предстоящите избори, според ЦИК

"Величие" обяви водачите на листите си за изборите на 19 април

"Величие" обяви водачите на листите си за изборите на 19 април

България Преди 1 час

<p>Разследват смъртта на млада жена в болница в София</p>

Прокуратурата разследва смъртта на млада жена в болница в София

България Преди 1 час

Има съмнения за лекарска грешка или немарливост

Poco X8 Pro поставя фокус над мощта и издръжливостта

Poco X8 Pro поставя фокус над мощта и издръжливостта

Технологии Преди 1 час

Смартфоните стават все по-мощни, но много от тях все още се усещат доста крехки устройства. Новият флагман на Poco иска да покаже, че мобилните телефони могат да са здрави, без това да влияе на дизайна или възможностите на хардуера

След 29-часово прекъсване: Възстановиха тока в Куба

Свят Преди 1 час

Американският президент Доналд Тръмп засили реториката си срещу управлявания от комунисти остров

Министър Шарков пред ОССЕ: Гарантираме прозрачност на машинния вот и видеонаблюдението

България Преди 1 час

МЕУ се срещна с Мисията на ОССЕ/СДИПЧ за наблюдение на изборите

Снимката е архивна

Морето у нас изхвърли две тела, едното - на гола жена

България Преди 1 час

Мощен взрив разтърси Бейрут - Израел разширява ударите срещу "Хизбула"

Мощен взрив разтърси Бейрут - Израел разширява ударите срещу "Хизбула"

Свят Преди 1 час

В южната и в източната част на Ливан най-малко 14 души са били убити при отделни израелски въздушни удари

Рая Назарян и управляващият посолството на САЩ обсъдиха визите и партньорството ни

България Преди 1 час

Срещата е била инициирана от американската страна

Иран екзекутира "шпионин на Мосад" - напрежението с Израел ескалира

Иран екзекутира "шпионин на Мосад" - напрежението с Израел ескалира

Свят Преди 2 часа

Мъжът е бил признат за "виновен в предоставянето на снимки и информация за чувствителни обекти в Иран на израелската шпионска агенция Мосад"

Сините и Червените предизвикаха неочаквани реакции у шеф Ангелов

Сините и Червените предизвикаха неочаквани реакции у шеф Ангелов

Любопитно Преди 2 часа

Двата отбора издадоха всички свои поръчки заедно за първи път

Брутална агресия в Русе: Нападнаха с юмруци шофьор на автобус

Брутална агресия в Русе: Нападнаха с юмруци шофьор на автобус

България Преди 2 часа

<p>Политическа буря?&nbsp;Мирчев отрече напрежение в ПП-ДБ</p>

Ивайло Мирчев: Няма напрежение в ПП-ДБ, коалицията търси подкрепа

България Преди 2 часа

Според него Божанов е национален рекордьор по брой преференции

Заради Иран: Как Мерц се обърна срещу Тръмп

Заради Иран: Как Мерц се обърна срещу Тръмп

Свят Преди 2 часа

Фридрих Мерц претърпя двоен обрат в отношенията си с Доналд Тръмп

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 2

dogsandcats.bg

9 често срещани спешни случаи при котките

dogsandcats.bg
Тръгват корабчетата към остров Света Анастасия

sinoptik.bg
Жирафче и слонче се родиха в зоопарка в Копенхаген

sinoptik.bg

С три деца, Даяна Ханджиева се завърна пред обектива

Edna.bg

10 години по-късно: Зендая на премиерата си с роклята от Оскарите 2015

Edna.bg

Бивш директор на ЦСКА с ново назначение

Gong.bg

Изненада: Венецуела е новият световен шампион по бейзбол след победа над САЩ във финала

Gong.bg

НС реши: Пенсионерите ще получават добавки два пъти годишно

Nova.bg

Министерският съвет обяви критериите за отпускане на помощи за горива

Nova.bg