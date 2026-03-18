Гюров на ключова среща в Брюксел: ЕС обсъжда ескалацията в Близкия изток

В рамките на заседанието ще бъде разгледана и темата за стратегическата конкурентоспособност на ЕС

18 март 2026, 13:26
Източник: БГНЕС

П ремиерът Андрей Гюров ще участва на 19 и 20 март в редовното заседание на Европейския съвет в Брюксел, където държавните и правителствените ръководители на страните членки ще обсъдят ключови въпроси от международния и европейския дневен ред.

Очаква се основен акцент в разговорите да бъде военната ескалация в Близкия изток, включително ситуацията в Иран, както и отражението ѝ върху Европейския съюз. Лидерите ще анализират възможните последици за цените на енергията, доставките на суровини и общата енергийна сигурност на съюза, на фона на засилената нестабилност в региона.

В рамките на заседанието ще бъде разгледана и темата за стратегическата конкурентоспособност на ЕС. Дискусиите ще се фокусират върху икономическия растеж, иновациите и мерките за засилване на позициите на европейската икономика в глобален план.

Сред важните теми е и подготовката на следващата многогодишна финансова рамка на съюза, която ще определи бюджетните приоритети на ЕС за следващите години. Лидерите ще обсъдят и въпроси, свързани със сигурността и отбраната, включително необходимостта от засилване на отбранителните способности на Европа.

Миграцията също остава сред водещите теми, като се очаква да бъдат обсъдени мерки за справяне с натиска по външните граници на ЕС и подобряване на координацията между държавите членки.

В рамките на посещението си в Брюксел премиерът Гюров ще участва и в Срещата на върха на държавите от Еврозоната. Това ще бъде първото участие на България в този формат като пълноправен член, което се разглежда като важна стъпка в интеграцията на страната в европейските икономически и финансови структури.

Очаква се срещите в Брюксел да очертаят насоките на европейската политика в условията на засилени геополитически предизвикателства и икономическа несигурност.

Източник: МС    
гюров брюксел ес среща
