„Най-лошият сценарий“: Ядрените опасения в Близкия изток тревожат СЗО

С лужители на Световната здравна организация (СЗО) се подготвят за ядрена катастрофа, ако войната между САЩ и Израел срещу Иран се задълбочи още.

Екипи на ООН следят последиците от американско-израелските удари по ирански ядрени обекти и остават „бдителни“ за всякакъв вид ядрена заплаха, заяви пред POLITICO Ханан Балхи, регионален директор на СЗО за Източното Средиземноморие.

„Най-лошият сценарий е ядрен инцидент и това е нещото, което ни тревожи най-много“, каза Балхи. „Колкото и да се подготвяме, няма нищо, което да може да предотврати вредите, които ще настъпят… за региона, и в глобален мащаб, ако това в крайна сметка се случи, а последствията ще продължат десетилетия“.

Персоналът се подготвя за ядрен инцидент в „по-широкия му смисъл“, включително атака срещу ядрено съоръжение или използване на оръжие, обясни Балхи. „Мислим за това и просто наистина се надяваме, че няма да се случи“, откровена е тя.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще „елиминира непосредствената ядрена заплаха, представлявана от иранския режим“, въпреки че не е предоставил доказателства, че Техеран разработва ядрено оръжие.

Миналия юни САЩ, в координация с Израел, атакуваха ядрена инфраструктура в цял Иран. Организацията за атомна енергия на Иран потвърди, че са били ударени обектите във Фордо, Исфахан и Натанз. САЩ и Израел продължават да нанасят удари по ядрени цели, откакто започнаха новата си офанзива на 28 февруари.

Израел и Обединените арабски емирства също разполагат с ядрени съоръжения в обсега на иранските ракети, макар че няма съобщения те да са били атакувани. Широко се смята, че самият Израел притежава значителен арсенал от ядрени оръжия.

„До момента няма съобщения за радиоактивно замърсяване в региона. Но ако ядрен инцидент изложи хората на опасни нива на радиация, това би могло да причини сериозни незабавни увреждания на белите дробове и кожата, както и да увеличи риска от развитие на рак и психични разстройства“, обясни Балхи.

Ядрената авария през 1986 г. в съветската атомна централа в Чернобил, Украйна, официално доведе до около 30 смъртни случая през първите месеци, а впоследствие допринесе за рязко увеличение на случаите на рак на щитовидната жлеза, достигащи хиляди, както и за високи нива на тревожност сред местното население през следващите десетилетия.

„Мисля, че онези, които познават историята на предишни инциденти, било то умишлени или случайни, много добре осъзнават за какво говорим“, каза Балхи. Смята се, че между 110 000 и 210 000 души са загинали при ядрените атаки на САЩ срещу японските градове Хирошима и Нагасаки през 1945 г.

Докато войната продължава, някои високопоставени фигури започнаха да спекулират за използването на ядрени бойни глави. Дейвид Сакс, съветник на Тръмп по изкуствен интелект, заяви, че се притеснява от „ескалация на войната от страна на Израел чрез обмисляне на използване на ядрено оръжие“. Тръмп отхвърли това предположение, заявявайки пред журналисти: „Израел не би направил това“.

СЗО актуализира подготовката на персонала си за реакция при ядрен инцидент, включително чрез предоставяне на насоки на властите относно рисковете за общественото здраве и мерките, които хората трябва да предприемат, за да се защитят.

Балхи също предупреди за сериозни здравни последици, като респираторни заболявания, вследствие на атаките срещу ирански петролни съоръжения по-рано този месец, които покриха Техеран с дим.

Атаки срещу здравните системи

Междувременно СЗО продължава да осъжда атаките срещу здравната инфраструктура в региона. До момента организацията е регистрирала 46 атаки срещу здравни работници в Иран и Ливан, при които са загинали 38 души, от началото на войната на 28 февруари. Израел уби 14 здравни работници в Ливан при два удара на 13 март, включително атака срещу центъра за първична медицинска помощ в Бурж Калауйе в южната част на страната.

В последващо изявление до POLITICO Балхи определи тези атаки като „трагични и неприемливи“, добавяйки, че здравните работници трябва да бъдат защитени съгласно международното право „по всяко време“. Здравни работници и представители на ООН по-рано обвиниха Израел, че систематично унищожава здравната система на Газа.

Израел отрича тези обвинения, като обикновено заявява, че ударите са оправдани по военни причини или, както в случая със смъртоносния двоен удар срещу болницата „Насър“ миналата година, са „трагична грешка“. До средата на 2025 г. 94% от болниците в Газа са били повредени или разрушени, според СЗО.

Кувейт съобщи на 17 март, че двама парамедици са били ранени, след като отломки от иранска атака са паднали върху медицински център.

Министерствата на здравеопазването в Иран и Ливан съобщиха съответно за 1444 и 886 цивилни жертви към 17 март. Ливан съобщава, че 107 деца са загинали при последните бомбардировки.

ООН изчислява, че между 600 000 и 1 милион ирански домакинства са били временно разселени, докато в Ливан има 946 000 саморегистрирани разселени лица, според данни, предоставени на POLITICO от СЗО.

Министерството на здравеопазването на Израел не включва жертвите в ежедневните си актуализации за войната. Към 8 март правителството съобщи за 13 загинали.

Крехката здравна система в Ливан, която вече беше под силен натиск преди последните атаки от страна на Израел, се затруднява да се справи с големия брой разселени. „Говорим за достъп до качествена храна, чиста вода, прекъсване на медицинските грижи, било то детски имунизации, достъп до лекарства, диализни пациенти, онкоболни, това ще има огромен ефект върху населението на Ливан“, каза Балхи.

Конфликтът също така задълбочава здравната криза сред палестинците, като сериозно ограничава количеството помощ, влизаща в Газа, допълни тя. СЗО съобщава за критичен недостиг на лекарства и медицински консумативи в Газа, въпреки че Израел твърди, че помощта е достатъчна за хуманитарните нужди.

Палестинското министерство на здравеопазването от своя страна заявява, че 46% от основните лекарства са напълно изчерпани. Мащабът на разрушенията в Газа е толкова огромен, че ще са необходими „милиарди долари“ и „десетилетия“, за да се възстанови „достойна среда за живот“ за хората там, заключи Балхи.