БАБХ свиква Кризисен щаб заради шап в Гърция

М инистерство на земеделието и храните (МЗХ), Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) и МВР започват съвместна акция "Чиста храна". Акцията няма срок и ще бъде много интензивна около Великден и Гергьовден, като ще продължи и след това. Това каза на брифинг пред медиите служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов.

По думите му целта е да се покаже, че държавата е гарант, както и да се неутрализират всякакви възможности за разпространение на заболявания сред българските животни.

Заради риска от чума: Въвеждат задължителна дезинфекция на всички гранични пунктове

Христанов посочи, че в Ихтиман са открили ужасяващи картини - след серия от незаконни дейности незаконно вкараното месо се е транжирало и е стигало до трапезите ни.

Намерихме очертанията на мащабна схема на контрабанден внос, разпространение и транжиране на месо. Вярваме, че това е било основна причина за шарката по дребните преживни животни през миналата година. Това поставя въпроса какво ядем, каза още Христанов.

Според него е удивително, че години не се е забелязвал този проблем и че става въпрос или за силно изразено безразличие, или за някакъв вид чадър. Очевидно е, че инспекторите и на МЗХ и на МВР могат да вършат страхотна работа, когато има доста по-смело и обективно политическо ръководство, допълни Христанов.

БАБХ: Не са установени признаци на чума по дребните преживни животни в България

Информация за незаконен внос на животни от Румъния в България, за разкрита незаконна кланица на територията на Ихтиман и на локации за изхвърляне на останките от избити животни изнесоха преди дни на място служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов и изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Ангел Мавровски.

На територията на Крит има над 40 огнища на заболяването шап. От вчера има потвърдено огнище и на остров Лесбос. Това води до спешни мерки и свикването на Кризисния щаб на Агенцията по храните, посочи заместник-изпълнителният директор в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) Ангел Мавровски.

БАБХ въвежда допълнителни мерки срещу чумата по животните

Той допълни, че ситуацията по границите е меко казано безконтролна и затова се е наложило, заедно с органите на реда, да предприемат действия. Имаме данни и засечени пратки от Гърция, като някои от тях са били насочени към Румъния. Оттук нататък предстоят ясни действия от наша страна, за да гарантираме, че подобна вълна, като тази през миналата година, няма да се повтори. За да се случи това, трябва да контролираме входящия приток на животни и храни, каза още Мавровски.

Чумата по овце и кози в Гърция и Румъния: Има ли риск за България

Има издадено разпоредително писмо и разпореждания на главния секретар на МВР до областните структури на МВР като се дават насоки. Следва те да осъществят контакт с областните структури на МЗХ и БАБХ. Ще се създадат контролно-пропускателни пунктове (КПП), като ще се проверяват всички транспортни средства, превозващи живи животни, каза Цветан Йоцов, зам.-директор на Главна дирекция „Национална полиция“ . Той обясни, че тези КПП ще бъдат на около 30 километра от границите ни навътре в страната, като освен служители на полицията там ще има и такива на „Жандармерия“ и „Специалния отряд за борба с тероризма“ (СОБТ).