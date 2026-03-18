Израел се похвали с убийството на още един ирански лидер

И зраел заяви в сряда, че е убил иранския министър на разузнаването - Есмаил Хатиб, при удар в Техеран във вторник вечерта, според израелския министър на отбраната Израел Кац, при поредното убийство на висшето ръководство на страната.

Кац заяви в оценка на ситуацията в сряда сутринта, че „се очакват значителни изненади“ на всички фронтове на войната, като обеща да ескалира конфликта, който вече бушува в региона.

Кац каза още, че той и премиерът Бенямин Нетаняху са рационализирали процеса за насочване към други членове на иранското ръководство.

„Упълномощих (Израелските отбранителни сили) да неутрализират всеки висш ирански служител, когато възникне оперативна и разузнавателна възможност – без необходимост от допълнително одобрение“, каза Кац.

Кой е Есмаил Хатиб?

Есмаил Хатиб беше назначен за министър на разузнаването на Иран от покойния бивш президент Ибрахим Раиси през 2021 г., припомня Би Би Си (BBC).

Той е учил ислямска юриспруденция при множество високопоставени духовници, включително покойния върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей.

Заемал е висши постове в министерството на разузнаването и в офиса на върховния лидер.

През 2022 г. е санкциониран от Министерството на финансите на САЩ за ролята си на ръководител на иранското министерство на разузнаването „за участие в кибер-дейности срещу Съединените щати и техните съюзници“.

Съобщава се, че Хатиб се е присъединил към Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) през 1980 г., малко след Ислямската революция от 1979 г.

Войната, започнала на 28 февруари 2026 г., беляза безпрецедентна кампания от прецизни удари, насочени към обезглавяване на политическото и военното ръководство на Иран.

Ето кратко обобщение на ключовите фигури, загубени от Техеран в рамките на този конфликт:

Политическо и духовно ръководство

Али Хаменей (Върховен лидер на Иран): Убит още в първия ден на войната (28 февруари). Неговата смърт предизвика безпрецедентна криза в наследяването на властта и постави началото на бързата ескалация на военните действия.

Али Лариджани (Шеф по сигурността и ключов стратег): Ликвидиран при израелски въздушен удар на 17 март 2026 г. Лариджани беше смятан за „архитекта“ на иранската национална сигурност и основен медиатор в отношенията с Китай. Смъртта му остави празнота в управлението на трите най-големи кризи на страната: войната, вътрешните протести и ядрената програма.

Военно командване и оперативни лидери

Високопоставени командири на КСИР (Корпус на гвардейците на ислямската революция): В рамките на първите седмици от конфликта серия от въздушни удари елиминира няколко ключови фигури, отговарящи за логистиката и координацията на „Оста на съпротивата“ (връзките с Хизбула и хутите).

Ръководители на ядрената и балистичната програма: Макар имената на някои от тях да остават секретни, военните доклади сочат, че ударите срещу стратегически обекти са взели жертви сред технократското ядро, което Лариджани управляваше.

Настоящата ситуация в ръководството

Моджтаба Хаменей: Синът на покойния Али Хаменей е сочен за наследник, но към момента остава скрит от публичното пространство поради съображения за сигурност и вътрешни борби за власт.

Президентът Масуд Пезешкиан: Все още на поста си, но с ограничени функции, като на практика е делегирал широки правомощия на военните части да действат автономно при парализа на централното управление.