Костадинов посочи „големия враг“ на „Възраждане“ на изборите

Л идерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че за предстоящите предсрочни парламентарни избори не се притеснява от отлив на избиратели и че неговата партия има един опонент – апатията.

„Ние имаме един опонент на изборите. Това винаги е апатията, а ако щете дори и глупостта на част от хората в нашата страна, които смятат, че нищо не може да се промени и че от тях нищо не зависи. Това е големият враг на българския народ – собствената ни апатия, неверие, нихилизъм и глупост.

Дори ако щете, казвам „собствената ни“, защото и аз съм част от нашия народ. И, както се казва, никой от нас не е застрахован понякога да проявява глупост, униние или да изпада в отчаяние. Това е основният ни враг. Работим за по-голямата активност“, заяви в предаването „Здравей, България“ по NOVA Костадинов.

По думите му няма отлив, а по-скоро прилив на гласове на фона на появилия се нов играч на политическата сцена. „Виждаме в момента огромно разминаване между публичния образ, който беше създаден на бившия президент Радев, и неговото политическо битие като политически лидер, защото това са двама различни хора.

Единият говореше едно, а другият – съвсем различно нещо. Има голямо разочарование сред неговите потенциални избиратели, които виждат, че очевидно стават свидетели на поредната подмяна, което не е нищо ново в българския политически пейзаж“, коментира лидерът на „Възраждане“.

И припомни, че на предишни избори никой не давал на неговата партия повече от 10-11%а, а резултатът бил 13,5%. „Всички казват, че в момента сме на около 6-7% и това важи за всички социологически агенции. Има една дори, за която си мисля, че ако ни даде двуцифрено число, ще получат някакъв удар“, изтъкна той.

Костадинов подчерта, че посланията на партията му са останали същите. „Програмата ни е обновена и излиза в петък. Казва се „България 1400”, защото през 2032 г. ще се навършат 1400 години от създаването на първата българска държава в Европа – Стара Велика България“, обясни лидерът на „Възраждане“.

Той е категоричен, че не се притеснява от отлив на свои избиратели към партията на Румен Радев, защото „неговите изказвания след момента, в който напусна президентството, са съвсем различни от това, което казваше преди“.

„В момента той обяснява неща, които са точно обратното на това, което искат избирателите на „Възраждане“. В кампанията няма да правим специално разграничение – избирателите са достатъчно интелигентни. Аз вярвам в българския народ. Въпреки слабостите ни в момента, въпреки унинието и апатията, в които са изпаднали много от нашите сънародници, аз вярвам в тях. Това е достатъчно“, категоричен е Костадинов.